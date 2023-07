Parlamentarna komisja budżetowa w niemieckim Bundestagu wyraziła zgodę na zakup 60 amerykańskich śmigłowców CH-47F Chinook w zmodernizowanej wersji Block II wraz z wyposażeniem. Łączna wartość kontraktu przekracza 8 mld euro.

Pod wpływem rosyjskiej agresji na Ukrainę kanclerz Niemiec Olaf Scholz zdecydował o zwiększeniu wydatków na modernizację niemieckiej armii. W ramach specjalnego programu utworzono fundusz na potrzeby zakupów dla Bundeswehry.

Departament Stanu USA wyraził już zgodę na sprzedaż śmigłowców dla armii Niemiec

Jednym z najważniejszych punktów programu jest zakup śmigłowców transportowych dla Luftwaffe. Na początku tego roku rząd niemiecki wystąpił z prośbą do władz amerykańskich o zgodę na podpisanie kontraktu z Boeingiem.

11 maja 2023 roku Departament Stanu USA przekazał w komunikacie, że otrzymał pozytywną ocenę niemieckiego wniosku od Agencji Współpracy Obronnej (DSCA- Defence Security Cooperation Agency). Pozwoliło to wydać zgodę na podpisanie dwustronnej umowy w sprawie zakupu 60 ciężkich śmigłowców transportowych Boeing CH-47F Chinook w zmodernizowanej wersji Block II.

W ramach tego kontraktu silniki do śmigłowców dostarczy koncern Honeywell, a inne firmy z branży zbrojeniowej zadbają m.in. o: dostawy układów ostrzegawczych o odpalonych pociskach rakietowych; specjalny sprzęt noktowizyjny pozwalający na obserwację z powietrza w nocy; szyfrowane radiostacje, które mają uniemożliwić podsłuchiwanie rozmów.

Komisja budżetowa niemieckiego Bundestagu zaaprobowała zakup śmigłowców

Według informacji przekazanej przez Agencję Reutera komisja budżetowa Bundestagu zaaprobowała 5 lipca ten wydatek z funduszu na rzecz modernizacji Bundeswehry. Oznacza to, że dwustronna umowa będzie mogła zostać niebawem podpisana. Boeing ze swej strony zobowiązał się do bliskiej współpracy przy projekcie z Airbus Helicopters i złożenia dodatkowych zamówień w niemieckich firmach z branży zbrojeniowej.

Nowy Ch-47F Chinook ma poprawione względem poprzedników parametry techniczne. Ograniczono choćby jego wagę i zwiększono w zamian pojemność zbiornika na paliwo. Pozwala to wydłużyć zasięg maszyny do ponad 200 kilometrów z pełnym obciążeniem. Masa startowa wzrosła do 24,5 tony, co oznacza, że na pokład można załadować sprzęt o wadze 14,5 tony. Udźwig w locie to ponad 10 ton. Prędkość przelotowa to około 260 kilometrów na godzinę.

Dostawa pierwszych śmigłowców dla Niemiec ma rozpocząć się za około 2 lata.