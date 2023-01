Niemcy zgodzą się na przekazanie Leopardów Ukrainie? Morawiecki z wizytą w Berlinie

Myślę, że będzie zgoda Niemiec na przekazanie czołgów Leopard 2 Ukrainie; premier Mateusz Morawiecki już nie raz załatwiał w Berlinie sprawy, które wydawały się nie do załatwienia - powiedział wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk.

Wawrzyk w rozmowie z Programem Pierwszym Polskiego Radia w poniedziałek został zapytany, czy Polska zamierza przekazać Ukrainie czołgi Leopard 2 nawet bez zgody ich producenta - Niemiec. W odpowiedzi wiceszef MSZ zwrócił uwagę na poniedziałkową wizytę premiera Mateusza Morawieckiego w Berlinie.

"Jestem optymistą - premier Morawiecki już wielokrotnie jechał do Berlina i załatwiał sprawy, które wydawały się nie do załatwienia; wierzę, że tak będzie i tym razem i zgoda Niemiec będzie" - stwierdził. Jak podkreślił, coraz więcej państw, w tym członków NATO, deklaruje chęć przekazania Ukrainie nowoczesnych czołgów, więc "to nie będzie odosobniona decyzja ze strony władz Polski, a można powiedzieć większej akcji sojuszniczej, więc nie wydaje się, by Niemcy nie chciały się na to zgodzić" - ocenił.

Wiceszef MSZ dodał, że w Niemczech pokutuje jeszcze przekonanie, że Rosji nie należy drażnić, choć "w wielu obszarach widać, że myślenie Niemiec się zmieniło - przede wszystkim pod wpływem postawy Polski i premiera Morawieckiego". "W niektórych aspektach, chociażby na przykładzie tych czołgów widać, że takie myślenie jeszcze nadal funkcjonuje dla polityków niemieckich" - ocenił.

Co dalej z uszkodzonym gazociągiem Nord Stream?

Polityk został zapytany także o słowa premiera Saksonii Michaela Kretschmera (CDU), który w wypowiedzi dla mediów ocenił, że należy naprawić uszkodzony podbałtycki gazociąg Nord Stream, by w przyszłości można było wznowić dostawy gazu z Rosji do Niemiec. "W kraju uprzemysłowionym energia nie może stać się towarem deficytowym" - oświadczył Kretschmer.

Wawrzyk stwierdził, że "zaproponowałby panu premierowi, by pojechał do Buczy, Irpinia, Chersonia, Bachmutu i zobaczył, co robią Rosjanie z tymi pieniędzmi, które dostają za ten gaz". "W tej chwili każde euro, każdy dolar za surowce z Rosji to kolejne cierpienia, przede wszystkim ukraińskich cywilów" - powiedział.

Polska zdecydowała o przekazaniu Leopardów Ukrainie

W środę we Lwowie prezydent Andrzej Duda przekazał, że Polska podjęła decyzję o przekazaniu Ukrainie kompanii czołgów "Leopard" (10-14 wozów) w ramach budowania międzynarodowej koalicji w tej sprawie. Jak podkreślił, "przede wszystkim chcemy, żeby była to koalicja międzynarodowa". Prezydent wskazał, że chodzi o to, by taka koalicja przekazała łącznie taką liczbę czołgów, by łącznie stanowiły one istotną siłę bojową - jak wskazał, chodzi o brygadową grupę bojową.

W piątek szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szrot stwierdził, że taka koalicja już funkcjonuje, a w jej skład wchodzą m.in Finlandia i Dania - państwa, które również mają leopardy na wyposażeniu swoich armii. Czołgi te mają również m.in. Hiszpania, Norwegia, Szwecja i Niemcy.

Na przekazanie Leopardów Ukrainie potrzebna zgoda Niemiec

Ponieważ Leopardy są produkowane przez Niemcy, istotna jest zgoda tego kraju na przekazanie ich państwu niewchodzącemu w skład NATO. Wicekanclerz Niemiec i minister gospodarki Robert Habeck z partii Zielonych stwierdził, że Niemcy "nie powinny stawać na drodze w tej sprawie". Rozmowy w tej sprawie w poniedziałek w Berlinie zapowiedział premier Morawiecki

Poparcie dla inicjatywy przekazania Ukrainie nowoczesnych czołgów wyraził też Pentagon oraz sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Z kolei premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak zapowiedział, że przekaże Ukrainie brytyjskie czołgi Challenger 2.