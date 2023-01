Niemieccy politycy za przekazaniem Leopardów Ukrainie

Rośnie liczba niemieckich polityków, którzy są za przekazaniem czołgów Leopard Ukrainie.

Polska przeszła do ofensywy, a uparty kanclerz stoi na drodze

Johann Wadephul (CDU), wiceszef frakcji Unii, zarzucił kanclerzowi Scholzowi upór w kwestii dostawy czołgów na Ukrainę. Wiele krajów od dawna chce coś zrobić w tej sprawie, „Polska przeszła do ofensywy, a uparty kanclerz stoi na drodze” – stwierdził Wadephul w piątek w programie „Fruehstart” RTL/ntv.

"Nie taka powinna być rola Niemiec. Scholz bardzo szybko zaprzepaścił rolę lidera. Niemcy muszą być liderem w obronie wolności na Ukrainie" - podkreślił Wadephul.

W środę Polska zgodziła się przekazać Ukrainie "kompanię czołgów" Leopard 2. Także Finlandia wyraziła w czwartek "ostrożną gotowość" do przekazania Ukrainie swoich Leopardów. "Zwiększa to presję na kanclerza Olafa Scholza i rząd koalicyjny, aby zareagowali na wielomiesięczne żądania Kijowa, dotyczące dostaw ciężkiej broni" - informuje w piątek dpa.

Za dostawami czołgów na Ukrainę wypowiedziała się także Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP). "Niemcy muszą w końcu wydać pozwolenie na eksport czołgów Leopard 2" - podkreśliła posłanka Bundestagu w wywiadzie dla grupy medialnej Funke.

"Kanclerz powinien zacząć działać w obliczu dramatu na Ukrainie. (…) Tak czy inaczej, powinniśmy rozpocząć szkolenie na Leopardzie 2 już teraz, równolegle ze szkoleniem ukraińskich żołnierzy na bojowym wozie piechoty Marder. W innym wypadku tracimy cenny czas" - wyjaśniła Strack-Zimmermann.

Polityk SPD wzywa Zachód do szybkiej decyzji w sprawie dostarczenia Ukrainie czołgów Leopard

Polityk partii SPD, przewodniczący komisji spraw zagranicznych w Bundestagu Michael Roth wzywa do szybkiej decyzji partnerów międzynarodowych w sprawie ewentualnej dostawy na Ukrainę czołgów bojowych typu Leopard, odwołuje się przy tym do polskiej propozycji, by nie robić tego w pojedynkę.

"Uważam, że ważne jest, aby jak najszybciej uzgodniono, jak partnerzy podejdą do kwestii czołgów" - powiedział polityk SPD w piątek w radiu Deutschlandfunk.

Obecnie widzi "duży ruch" w tej sprawie. "Mamy zapowiedzi od naszych brytyjskich partnerów, że mogą dostarczyć czołgi, ale otrzymaliśmy też jasny sygnał z Warszawy, że nie powinno się to odbywać w pojedynkę, ale w ścisłej współpracy z międzynarodowymi partnerami" - powiedział Roth. "Teraz o tym rozmawiamy. W każdym razie nie słyszałem +nie+ od rządu federalnego. Nie widzę żadnych czerwonych linii, jeśli chodzi o systemy uzbrojenia".