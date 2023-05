Niemiecka firma dostarcza Rosji sprzęt wojskowy

Niemiecki producent aparatów fotograficznych Leica Camera AG ogłosił, że zaprzestanie importu do Rosji i zamknie swój sklep firmowy w Moskwie. Firma nie tylko nie zaprzestała dostaw, ale zaczęła sprzedawać w Rosji lornetki, celowniki i noktowizory.

Niemiecka firma Leica Camera AG sprzedaje w Rosji lornetki, celowniki i noktowizory, informuje portal The Insider.

Unia Europejska zakazała eksportu lornetek i noktowizorów do Rosji 25 lutego 2023 roku.

Niemieckie przedsiębiorstwo współpracowało też do niedawna z rosyjskimi państwowymi koncernami.

Rosyjski oddział Leica zmienił nazwę, ale właściciel został ten sam

16 marca 2022 r. przedsiębiorstwo Leica Camera AG ogłosiło, że firma kończy swoją działalność w Rosji i wkrótce zamknie swój jedyny sklep firmowy w tym kraju. Działania firmy mają się jednak ni jak do obietnic - poinformował portal The Insider.

"Leica jest jednym z niszowych producentów luksusowych aparatów fotograficznych i optyki, ale oprócz aparatów firma produkuje celowniki, lornetki i okulary pod marką Mykita. W Rosji Leica Camera posiada własną spółkę zależną - Leica Camera Russia Ltd, a także sklep firmowy w GUM (najbardziej prestiżowej galerii handlowej w Moskwie - red.).

Według rosyjskiego rejestru działalności gospodarczej Leica Camera Russia Ltd. 6 kwietnia 2023 r. zmieniła nazwę na Wieczerniaja Zwiezda. Właściciele firmy pozostali ci sami - 99 proc. udziałów należy do Leica Camera Austria GmbH, a 1 proc. do AHK Vermoegensverwaltung GmbH. Na czele firmy stoi Klaus Hauer, obywatel Niemiec - doniósł portal.

Leica dostarcza rosyjskiemu wojsku celowniki i dalmierze laserowe

Austria, podobnie jak Węgry i Szwajcaria, jest jednym z niewielu europejskich państw, które odmawia pomocy wojskowej Ukrainie. 30 stycznia 2023 r. austriacka minister obrony Claudia Tanner oświadczyła, że jej kraj nie udzieli Ukrainie pomocy obronnej, "by uniknąć dalszej eskalacji".

Neutralność austriackich polityków nie wpłynęła na stanowisko austriackiego kierownictwa Leiki, która wciąż sprowadza do Rosji celowniki kolimatorowe (pozwalające na celowanie obuoczne) i lornetki z dalmierzem laserowym z niemieckiej fabryki - zauważył The Insider i dodał, że Leica Camera AG w 2022 roku sprowadziła do Rosji trzykrotnie więcej noktowizorów niż rok wcześniej.

Niemieckie przedsiębiorstwo współpracowało też do niedawna z rosyjskimi państwowymi koncernami. Do grudnia 2019 r. Leica dostarczała sprzęt optyczny do zakładów mechanicznych w Kowrowie, które produkują wirówki do wzbogacania uranu.

Innym klientem firmy był zakład w Krasnogorsku, produkujący urządzenia optyczne na potrzeby wojska, od kamer lotniczych po systemy kierowania ogniem dla śmigłowców Mi-35. Ostatnia dostawa do zakładu w Krasnogorsku miała miejsce w grudniu 2021 roku.

Unia Europejska zakazała eksportu lornetek i noktowizorów do Rosji dopiero rok po rozpoczęciu wojny, 25 lutego 2023 roku - przypomniał The Insider.

Do Rosji trafiają też - choć za pośrednictwem firm chińskich - dalmierze laserowe i tachimetry (instrumenty geodezyjne służące do pomiaru kątów i odległości, mogą być wykorzystywany do korygowania ognia artyleryjskiego) z neutralnej Szwajcarii - zauważył The Insider. Ich producentem jest szwajcarska firma Leica Geosystems AG.