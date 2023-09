Niespodziewana rezygnacja w firmie produkującej dla służb mundurowych

Krzysztof Dędek, wiceprezes spółki Lubawa, złożył w środę rezygnację z pełnionej funkcji oraz z członkostwa w zarządzie. Jako powód podał ważne sprawy osobiste. Nie żegna się jednak z firmą, nadal będzie pracował w jej strukturach.

Lubawa w Ostrowie Wielkopolskim ma w swojej ofercie ponad 500 produktów dla wojska, policji, straży granicznej, straży pożarnej, sił specjalnych oraz na potrzeby funkcjonariuszy straży miejskiej i pracowników ochrony. Produkuje m.in. kamizelki kuloodporne, namioty i siatki maskujące. Działa także na rynku produktów turystycznych i dla branży budowlanej.

Zmiana w zarządzie pod kilku miesiącach od nominacji

Krzysztof Dędek został wiceprezesem spółki pod koniec kwietnia tego roku. Tworzył dwuosobowy zarząd z Przemysławem Zasztowtem.

W sierpniu Lubawa poinformowała o wyraźnym spadku sprzedaży i zysku za pierwsze półrocze 2023 r. Grupa osiągnęła 139,3 mln zł przychodów ze sprzedaży i 3,7 mln zł zysku netto wobec 196,7 mln zł przychodów ze sprzedaży i 23,4 mln zł zysku netto w I półroczu 2022 r.

Według spółki, spadek przychodów to wynik osiągnięcia w segmencie sprzętu specjalistycznego w okresie porównawczym przychodów większych niż typowo osiągane w pierwszej połowie roku. Z drugiej strony istotnemu zmniejszeniu uległy przychody segmentu tkanin. Odczuwalny był wzrost kosztów stałych na skutek wzrostu wynagrodzeń oraz inflacji. Grupa poniosła także zwiększone wydatki w celu przygotowania produkcji pozyskanych w ostatnim okresie kontraktów, z których przychody będą osiągane w przyszłych kwartałach.

W przemyśle obronnym od ponad 40 lat. Ma za sobą komercjalizację Maskpolu

Krzysztof Dędek to absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek ekonomia, oraz Politechniki Częstochowskiej na Wydziale Budowy Maszyn.

Zna doskonale sektor obronny. Od 2018 r. był pełnomocnikiem zarządu ds. rozwoju i handlu Lubawa SA. Wcześniej, od 1991 do 2017 r., pracował w spółce Maskpol produkującej sprzęt ochronny dla wojska, w tym od 1995 r. na stanowisku prezesa zarządu i dyrektora naczelnego. W latach 1980-1991 w WSK PZL Warszawa II w Złochowicach, w tym jako dyrektor zakładu.

Doprowadził do restrukturyzacji i komercjalizacji Maskpolu. Wspólnie z podległymi managerami opracował i wdrożył do produkcji filtropochłaniacze i maski przeciwgazowe oraz przygotował bazę technologiczno-produkcyjną do modyfikacji i modernizacji nowych wyrobów.

Wspólnie z podległym zespołem opracował i wdrożył do produkcji typoszereg osłon balistycznych, indywidualnych i pojazdów (hełmy, i kamizelki kuloodporne, oraz dopancerzenia pojazdów).

Ostatnim dniem pełnienia funkcji w zarządzie Lubawy przez Krzysztofa Dędka będzie 20 września 2023 r.