Niespodziewana zamiana miejsc. Fregaty zamiast okrętów podwodnych

Polska marynarka wojenne nie kupuje już pilnie używanych okrętów podwodnych – będących dla MON priorytetem od 2018 r., kiedy to resort obrony ogłosił zakup, konieczny dla podtrzymania nawyków szkoleniowych podwodniaków. Na to miejsce MON awansował fregaty przeciwlotnicze.

W co zostaną uzbrojone fregaty?

Na ratunek stoczniom

Długa droga Ślązaka

Programy za miliardy

- Niestety negocjacje z partnerem szwedzkim w sprawie kupienia zdolności pomostowej, a więc używanych okrętów podwodnych ze Szwecji, przeciągają się i nie idą w dobrym kierunku. Zaniepokojeni jesteśmy czasem, jeśli chodzi o możliwość pozyskania tych okrętów i ceną - mówił w radiowej jedynce Mariusz Błaszczak.Od razu zaczęły się spekulacje, że być może wypowiedź ta ma być argumentem mającym „zmiękczyć” stanowisko Szwedów w negocjacjach i przekonać do obniżenia ceny okrętów, bo tych podwodnych potrzebujemy tak samo pilnie, jak nowoczesnych jednostek nawodnych, uzbrojonych w rakiety.Szef MON powiedział też, jakie okręty mają być dla Miecznika. - W programie Miecznik zostaną zbudowane fregaty. Mają one dysponować zdolnościami do obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej, a także środkami rażenia woda-woda - powiedział minister.Jakimi? Według szefa MON powinny to być m.in. rakiety o zasięgu zbliżonym do tego, jaki mają pociski używane w Morskiej Jednostce Rakietowej, czyli rakiety NSM (Naval Strike Missile) produkcji Kongsberga, które Polska pozyskała w 2008 r.Warto dodać, że równie dobrze mogą to być konkurencyjne dla nich szwedzkie pociski RBS-15, w które są uzbrojone małe okręty rakietowe typu Orkan. Same okręty byłyby jednak budowane w polskich stoczniach, choć najpewniej we współpracy z którąś z zagranicznych firm.Deklaracja ministra Błaszczaka, że Miecznik zostanie wybudowany w polskich stoczniach, wskazuje, iż przyczyną zamiany okrętów podwodnych na nawodne może być chęć wzmocnienia polskiego przemysłu stoczniowego.Związkowcy Stoczni PGZ Wojenna – kupionej przez Polską Grupę Zbrojeniową S.A. w stanie upadłości za ponad 200 mln zł, właśnie po to, by budować okręty bojowe dla MW – już na początku pandemii COVID-19 wystosowali list do najwyższych władz w państwie.Ich zdaniem, znaleźli się w trudnej sytuacji i bez zamówień na budowę okrętów dla polskiej marynarki zakładowi grozi upadek.Decyzja o Mieczniku z polskich stoczni wychodzi tym prośbom naprzeciw i cieszy stoczniowców. – To ważna, dobra i długo wyczekiwana deklaracja – zapewnia Grzegorz Landowski, dyrektor ds. komunikacji Remontowa Holding.Zobacz także: Przeciwrakietowa tarcza Leopardów

Uważa, że decyzja ta da ogromną szansę polskiemu przemysłowi stoczniowemu, który ma niezbędne możliwości i kompetencje do budowy samego okrętu. Mają do tego wiedzę, kadrę inżynierską, biuro projektów i infrastrukturę.- Okręty podwodne są obecnie poza naszym zasięgiem, natomiast nawodne, klasy korwety czy – o czym mówił minister Błaszczak – fregaty rakietowe w ramach programu Miecznik, są możliwe do wykonania, zaprojektowania i zbudowania w ramach polskiego przemysłu okrętowego - deklaruje Grzegorz Landowski.Także marynarze od dawna wskazują na potrzebę pozyskania nowych okrętów nawodnych. Mimo głosów, że dla okrętów tej klasy Bałtyk jest zbyt mały i szybko mogłyby zostać zatopione, fregaty z uzbrojeniem rakietowym dalekiego zasięgu spełniałyby rolę odstraszającą.Jednocześnie znacząco wzmocniłyby wciąż słaby krajowy system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Problem w tym, że marynarze tak samo potrzebują okrętów podwodnych.Sytuację pogarsza fakt, że zapowiedź zmiany priorytetów, mająca głównie natchnąć optymizmem stoczniowców, wcale nie oznacza, że MW dostanie szybko nowe okręty. To nie pierwsza taka zmiana priorytetów.Na deklaracji o uruchomieniu Miecznika długim cieniem kładą się nie najlepsze doświadczenia, co do realizacji programów modernizacji MW przez różne ekipy rządowe.Najpierw w ramach Miecznika chcieliśmy pozyskać okręty obrony wybrzeża. Nie sprecyzowano jednak jakie. Potem marynarze mieli dostać większe jednostki – korwety. Jedną z nich, ORP Gawron, zaczęto budować w 2001 r.Budowę przerwano ze względu na problemy finansowe, a kadłub Gawrona wykorzystano do budowy okrętu patrolowego Ślązak, który po 18 latach kosztem ok. 2 mld zł wszedł do służby w 2019 r.Pozyskanie przez Polskę fregat, zamiast korwet lub małych okrętów rakietowych, rekomendowało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego w opracowanej w 2017 r. Strategicznej Koncepcji Bezpieczeństwa Morskiego RP.Teraz do tej koncepcji wróciło MON. Minister przyznał, że chciałby, aby powstały trzy korwety, ale budowane pojedynczo. Zamówienie byłoby realizowane przez wiele lat, zapewniając ciągłość pracy i zabezpieczając istnienie stoczni.Tyle że wówczas Miecznik znacznie się wydłuży. Jeśli będzie kontynuowany, bo pewności, że priorytety po raz kolejny nie zostaną zmienione, nie ma. Do tego programy morskie są wyjątkowo kosztowne.Program Orka wyceniono na 10 mld zł. Jedna nowoczesna korweta kosztuje obecnie 250-300 mln euro. Czy MON znajdzie tak duże pieniądze w swoim budżecie, który już „trzeszczy” od nadmiaru płatności za wcześniejsze wielomiliardowe umowy?Obawy, że żonglowanie okrętowymi priorytetami, zamiast wyprowadzić MW z zapaści, mogą przyśpieszyć jej zatonięcie, wcale nie muszą być bezzasadne.