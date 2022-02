NIK: Polska Grupa Zbrojeniowa nie zaspokaja w pełni i terminowo potrzeb wojska

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała 17 lutego 2022 r. raport o funkcjonowaniu Polskiej Grupy Zbrojeniowej i spółek jej podległych. Ustalenia powinny niepokoić. Wynika z nich, że nie najlepsza kondycja oraz działalność Grupy Kapitałowej PGZ w wielu obszarach nie poprawia się od lat.

Karuzela z prezesami

Kulejąca realizacja kontraktów

Tylko międzynarodowe zostały ukończone w terminie. Niezdolność do terminowego kończenia prac, według NIK, stwarza poważne ryzyko, że nawet finalne efekty tych prac nie „dogonią” szybkiego postępu technologicznego na świecie.Wśród przyczyn wskazano niewłaściwie zorganizowany nadzór MON i brak konsekwencji w decyzjach podejmowanych przez resort. NIK zwraca uwagę, że nie podjęto części działań, które znalazły się we wnioskach z kontroli z czerwca 2019 r.Dotyczyły one usunięcia ze struktur Grupy Kapitałowej PGZ spółek, które nie są związane z obronnością, a których działalność stanowiła i może stanowić obciążenie dla skonsolidowanego wyniku finansowego grupy.Głównie chodzi o MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, zarządzające funduszem inwestycyjnym MARS FIZ, którego certyfikaty posiada PGZ. Nie uproszczono też akcjonariatu PGZ.Zobacz też: MON wybrało już nowe fregaty dla wojska, ale się tym nie chwali Do tego dochodzą roszady kadrowe. W okresie objętym kontrolą w jednej ze spółek stanowisko prezesów zajmowało pięć osób, w dwóch spółkach było po czterech prezesów, w trzech zmienili się trzykrotnie, a w dwóch - dwukrotnie.Stwierdzono też zajmowanie przez te same osoby stanowisk prezesów zarządów w różnych spółkach grupy. Spośród 56 osób trzy były jednocześnie prezesami dwóch różnych spółek z dodatkowym wynagrodzeniem.Wiadomo, że sprzedaż na eksport wyniosła 3 proc. wszystkich nakładów. Z raportu wynika, że z eksportem swoich produktów PGZ ma wiele kłopotów. Założony w Strategii 2019-2023 eksport uzbrojenia na poziomie 2,3 mld zł w 2022 r. jest nierealny.Dla porównania w latach 2018-2020 wyniósł 2,1 mld zł. W 2018 r. Polska wyeksportowała uzbrojenie i sprzęt wojskowy za 487,0 mln euro, w 2019 r. za 391 mln euro, a w 2020 r. wyniósł on 392,5 mln euro.Na koniec 2020 r. spośród 13 kontraktów eksportowych o najwyższej wartości jednostkowej dwa zostały zrealizowane w całości. Żaden nie został zaniechany. Najwięcej uzbrojenia w latach 2018 - 2020 sprzedaliśmy do USA (za 887,1 mln zł).Kolejne miejsca zajmują: Luksemburg - 276,1 mln zł , Algeria - 227,8 mln zł oraz Niemcy - 155 mln zł. Na liście światowych firm zbrojeniowych PGZ nie należy do liderów.W 2018 r. zajmowaliśmy 70. miejsce pośród 100 państw branych pod uwagę przez Sztokholmski Instytut Badań nad Pokojem (SIPRI). Teraz nie ma nas w pierwszej setce.Przyczyn braku lub niezadowalającego poziomu eksportu zarządy kontrolowanych spółek upatrują w konieczności realizacji zamówień na potrzeby polskiego wojska, co ograniczało sprzedaż na innych rynkach, mimo potencjału eksportowego.W ocenie NIK, bez zmiany podejścia spółek zawężających działalność innowacyjną i produkcyjną głównie do potrzeb Sił Zbrojnych bez dywersyfikacji kierunków zbytu ograniczone będą możliwości istotnego zwiększenia eksportu ze spółek grupy.