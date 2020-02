Niszczyciel czołgów drugie otwarcie. Będzie na kołach czy gąsienicach?

Biorąc pod uwagę, jak bardzo polskiej armii potrzeba wzmocnienia środków obrony przeciwpancernej, informacja Inspektoratu Uzbrojenia ze stycznia 2020 r. to dobra wiadomość. MON wybrało firmy, które wezmą udział w drugim już dialogu technicznym na dostawy niszczycieli czołgów w programie Ottokar-Brzoza. Jesteśmy o krok bliżej od wprowadzenia nowych systemów przeciwpancernych do wojsk. Jak duży to krok?

Inspektorat Uzbrojenia poszerzył wymagania w programie Ottokar-Brzoza dotyczącym pozyskania niszczyciela czołgów.

PGZ zaproponowała 12 wariantów przyszłego niszczyciela czołgów. Do wyboru są cztery podwozia produkowane przez spółki PGZ.

Rakiety do niszczycieli mamy pozyskać od partnerów zagranicznych. Są wśród nich trzy dostępne na rynku rozwiązania - Spike ER Rafaela z Izraela, Hellfire II Lockheed Martina ze Stanów Zjednoczonych i Brimstone 2 z MBDA z Europy.