Niszczyciele min Kormoran II z zestawami przeciwminowymi od Saaba

Saab otrzymał zamówienie na dostawy pojazdów podwodnych Double Eagle SAROV, przeznaczonych do działań przeciwminowych (MCM). Polska zamówiła ten system dla niszczycieli min typu Kormoran II, budowanych dla polskiej Marynarki Wojennej przez polskie konsorcjum. Dostawy zaplanowano na lata 2021-2022.

Pojazdy podwodne w dwóch wersjach

Szwedzki system zmienił całkowicie sposób działania okrętów przeciwminowych, pozwalając dodatkowo na poszukiwanie i zwalczanie min przez zupełnie do tego wcześniej nieprzygotowane jednostki pływające.Pojazd porusza się kilkaset metrów przed statkiem, minimalizując tym samym zagrożenie dla załogi. Podwodne zagrożenia rozpoznaje przy pomocy czujnika znajdującego się na pokładzie pojazdu.Pojazdy podwodne Double Eagle są produkowane w dwóch podstawowych wersjach: Mk II i Mk III. Ten pierwszy waży 340 kg i ma wymiary 210x130x50 cm. Może operować na głębokościach do 350 m i porusza się w poziomie z prędkością do. 6 węzłów na maksymalnej odległości od okrętu 200 -500 m.Jest bardzo zwrotny dzięki ośmiu pędnikom. Pozwala to na swobodne manewrowanie i pozycjonowanie w poziomie i pionie, upraszczając system balastowania.Wersja rozwojowa pojazdu Double Eagle - Mk III różni się wielkością, jest bowiem dłuższa o 80 cm i cięższa o 130 kg od pojazdu Mk II, a także układem pędników. SAROV to szwedzka modularyzacja pojazdów podwodnych.