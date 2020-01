Nitro-Chem zapowiada ekspansję zagraniczną w 2020 roku. W planach RPA, Tajwan i Arabia Saudyjska

Rok 2019 stanowił ważny impuls w rozwoju firmy. Nie zwalniamy tempa. Planujemy kolejne projekty modernizacyjne i badawcze. Chcemy zadebiutować także na nowych rynkach – mówi Krzysztof Kozłowski, prezes Zakładów Chemicznych Nitro-Chem.

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy bydgoskie przedsiębiorstwo umocniło się na pozycji lidera polskiej zbrojeniówki w zakresie eksportu.

Ważnym wydarzeniem dla rozwoju Nitro-Chemu było uruchomienie w mijającym roku linii produkcyjnej pocisków MK 82 stanowiących wyposażenie myśliwców F-16.

W planach na 2020 rok jest m.in. wejście na nowe rynki.





W 2019 roku materiały produkowane przez Nitro-Chem trafiały nie tylko na europejskie rynki, ale także do Azji czy Stanów Zjednoczonych. W 2019 roku strona amerykańska potwierdziła dalszą współpracę i zamówienie w kolejnych latach.



Ważnym wydarzeniem dla rozwoju Nitro-Chemu było uruchomienie w mijającym roku linii produkcyjnej pocisków MK 82 stosowanych przez myśliwce F-16. Do polskiej armii trafiło już 200 tego typu bomb na potrzeby uzbrojenia Jastrzębi. Pociski MK82 wykorzystywane są przez niemal wszystkie wojska państw należących do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Spółka liczy więc na możliwość eksportu bomb na rynki zagraniczne.

Sukces przyniosły także prace badawcze nad pierwszym polskim małowrażliwym materiałem K-43. Pocisk wypełniony środkiem minimalizującym skutecznie ryzyko niezamierzonej detonacji otrzymał we wrześniu 2019 roku branżową nagrodę „Defender”.



Rok 2019 był rekordowy dla spółki także pod względem wydatków na modernizację przedsiębiorstwa. Remonty i rozbudowa kosztowały ponad 30 mln złotych. Powstały m.in. dodatkowe stacje węglowe, które eliminują substancje organiczne ze ścieków produkcyjnych przekazywanych do oczyszczalni.



Nitro-Chem zapowiada na 2020 rok mocniejsze wejście na zagraniczne rynki. Produkty powstające w bydgoskiej spółce mają pojawić się m.in. w RPA, Tajwanie czy Arabii Saudyjskiej. Firma liczy także na zwiększenie dostaw amunicji dla polskiej armii, w tym pocisków do samobieżnego działa polowego Rak. Nitro-Chem chce utrzymać także wysoki poziom wydatków na modernizację i unowocześnianie zaplecza technologicznego oraz infrastrukturalnego.