Nokaut rosyjskiej potęgi artyleryjskiej. Pomogły też polskie Kraby

Przed wojną w Ukrainie państwa NATO dość niefrasobliwie podchodziły do rozwoju artylerii lufowej. Z USA włącznie, gdzie dopiero od niedawna przywraca się działa lufowe do łask. W odróżnieniu od Polski: program artyleryjski udał nam się chyba najlepiej.

Rosja, uważana długo za drugą armię świata, uchodziła też za niekwestionowaną artyleryjską potęgę.

Tak było jednak do czasu agresji na Ukrainę, kiedy okazało się, że rosyjska artyleria lufowa ustępuje znacznie działom zachodnim...

W dużej części pochodzi ona bowiem jeszcze z czasów ZSRR - sprzed czterech, a nawet pięciu dekad. Do tego brakuje nowoczesnej amunicji. Okazuje się, że jakość w artylerii jest ważniejsza niż liczba luf...

Już na początku wojny okazało się, że klasyczna, lufowa artyleria nieprzypadkowo została nazwana bogiem wojny. Rosjanie - dzięki zmasowanemu wsparciu ogniowemu konwencjonalnej artylerii - atakowali z powodzeniem pozycje ukraińskich obrońców.

Rosyjskie działa kalibru 122 mm, 152 mm i 203 mm były też na uzbrojeniu wojsk ukraińskich. Ale na początku wojny przewaga agresora w artylerii była ogromna. Do tego ukraińska artyleria lufowa, głównie ciągniona – w dużej części taką samą mają Rosjanie – miała mniejszy zasięg od nowocześniejszych dział rosyjskich.

Rosyjskie samobieżne działa lub ciągnione haubice kal. 122 i 152 mm, które Moskwa wykorzystuje w walkach w Ukrainie, mogą strzelać amunicją standardową do 15-17 km, a niestandardową - do 21-33 km. Tyle że tej drugiej mają niewiele...

Przykładowo: w przypadku samobieżnej armatohaubicy kalibru 152 mm 2S5 Hiacynt zasięg strzału wynosi do 28 km, a w przypadku najpotężniejszej artylerii lufowa stosowanej obecnie na świecie - kalibru 203 mm (2S7 Małka) – do 37 km.

Sytuacja na froncie zmieniła się, kiedy na Ukrainę zaczęły trafiać zachodnie zestawy artylerii samobieżnej

Ukraińcy mając działa o mniejszym zasięgu, nie mogli na te ataki odpowiedzieć własnym ogniem kontrbateryjnym. To się zmieniło, kiedy na front zaczęły trafiać pierwsze zachodnie zestawy artylerii samobieżnej, radary artyleryjskie i precyzyjna amunicja.

Rosjanie wykorzystywali głównie amunicję starego typu, żeby uzyskać trafienie. A że Ukraińcom zapewniają je zachodnie systemy artyleryjskie, więc musieli użyć nawet dziesięć razy więcej pocisków niż przeciwnik.

Po ośmiu miesiącach wojny widać wyraźnie, że także w artylerii liczba nie idzie w parze z jakością. W konfrontacji z nowoczesnymi – choć też nie zawsze najmłodszymi rocznikowo – systemami artyleryjskimi z Zachodu, rosyjska artyleria nie ma wielu szans. Zmieniło to znacznie sytuację na froncie.

– W obwodzie chersońskim Ukraina zdobyła przewagę w artylerii. Oznacza to, że rosyjska artyleria jest znokautowana, psuje się i popada w ruinę; ma swój czas eksploatacji, który się kończy – uważa Paweł Łuzin, rosyjski analityk ds. stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa.

Amerykańska holowana haubica 155 mm M777 może strzelać zwykłymi pociskami na odległość do 25 km, a pociskami rakietowymi na odległość do 30 km. Przy użyciu pocisków M982 Excalibur można dosięgnąć cele oddalone nawet o 40 km.

Tak czy inaczej: przy okazji okazało się, że ogłaszanie śmierci dział lufowych, samobieżnych, posadzonych na ciężarówkach czy nawet tych ciągnionych, jest przedwczesne. Współczesne działa strzelają coraz dalej.

Dzisiejsze działa mogą też strzelać taktyczną nuklearną amunicją artyleryjską

Pierwsze amerykańskie samobieżne haubice gąsienicowe 155 mm M109 opuściły hale montażowe w roku 1962. Zasięg działa M109A7 Paladin, przy użyciu amunicji konwencjonalnej z gazogeneratorem, wynosi 30 km.

W przypadku amunicji precyzyjnej, jak M982 Excalibur, i wspomaganych rakietowo nowej generacji pocisków XM1113 RAP jest to już 40 km... Działo może też strzelać taktyczną nuklearną amunicją artyleryjską.

Z przekazanych Ukrainie przez Niemcy samobieżnych armatohaubic PzH 2000 Ukraińcy mogą strzelać nawet do 40 km, a specjalnymi pociskami dalekiego zasięgu z napędem rakietowym - do 65 km. W Ukrainie są też niemieckie armatohaubice RCH 155 AGM. Ich maksymalny zasięg ognia to 54 km.

Francuska samobieżna armatohaubica kalibru 155 mm Cesar, której produkcja rozpoczęła się w roku 2006, przy wykorzystaniu amunicji konwencjonalnej z gazogeneratorem strzela na odległość 40 km, a rakietowej - do 70 km i więcej.

Słowacka kołowa samobieżna haubica kalibru 155 mm Zusana-2, której produkcja rozpoczęła się w 1992 r., ma zasięg prawie 40 km. Pośród nowoczesnych dział, które otrzymała Ukraina, są też polskie armatohaubice 155 mm AHS Krab, które mogą również strzelać na odległość do 40 km.

Kraby, na które Rosjanie zawzięcie polują, są bardzo chwalone przez ukraińskich artylerzystów

W ramach pomocy wojskowej Polska przekazała Kijowowi 18 samobieżnych armatohaubic Krab, produkowanych w Hucie Stalowa Wola. Działo to jest filarem artylerii polskiej armii.

Kraby, które są wizytówką naszego wsparcia militarnego Ukrainy, są bardzo chwalone przez ukraińskich artylerzystów. Rosjanie zawzięcie na nie polują... Ukraińcy twierdzą, że - jak dotychczas - nasze działa samobieżne są nieuchwytne.

Cenią Kraba za to, że może strzelać do celów na odległość o ok. 10 km większą od dział rosyjskich. A przy wystrzale mniej ognia wylatuje z lufy, mniejszy też jest podmuch i hałas.

Chwalą go też za system kierowania ogniem, łatwość obsługi i komfort, jaki zapewnia załodze. Nie brak opinii, że polskie działa sprawdziły się w boju lepiej od niemieckich PzH 2000, uznawanych za najlepsze w swojej klasie na świecie.

Parametry techniczne Kraba i PzH 2000 są podobne. Niemiecki sprzęt uważany jest za lepszy - m.in. ze względu na wyższą szybkostrzelność, lecz - według Ukraińców – w praktyce, w warunkach bojowych niemiecka armatohaubica jest delikatna i kapryśna pod względem technicznym.

Zakup przez Ukrainę 54 Krabów to największy polski eksportowy kontrakt militarny od 30 lat

W czerwcu 2022 r. MON podpisało z Ukrainą kontrakt na dostawę kolejnych 54 Krabów. To największy polski kontrakt militarny od 30 lat, wart 3,3 mld zł. Eksportowa radość nie trwała jednak długo...

Niespodziewanie MON oznajmiło o zakupie pakietu uzbrojenia z Korei Południowej, w którym - obok czołgów i samolotów - znalazło się też ponad 600 koreańskich dział samobieżnych K9.

Decyzja wywołała konsternację... K9 to odpowiednik Kraba. Wykorzystuje podwozie koreańskiego działa, ale zostało one mocno spolonizowane. Jest starszy od polskiej armatohaubicy, bo jego projekt powstał w 1996 r.

Pod koniec sierpnia wicepremier i minister obrony Mariusz Błaszczak zatwierdził umowy na zakup 180 czołgów K2 i 212 dział K9 za 5,8 mld dol. netto. Pierwsze 24 systemy K9 mają jeszcze w tym roku trafić do jednostki w Węgorzewie. Zamówione 212 armatohaubic K9 powinniśmy dostać do 2026 r., a kolejnych 460 - w spolonizowanym wariancie K9PL - powstanie w Polsce.

Analitycy i komentatorzy ogłosili, że to koniec polskiego Kraba. Wprawdzie MON zapewniało, że polskie armatohaubice będą produkowane nadal, wykorzystany zostanie cały potencjał produkcyjny, jednakże deklaracje te niewielu raczej przekonały.

MON przyznaje, że Krab jest dobrą haubicą, ale polski przemysł nie dostarczy takiej ich liczby, jakiej byśmy oczekiwali. Jeśli porówna się zakup koreański z liczbą dział produkowanych w Polsce przez ostatnie lata, trudno zaprzeczyć...

Krab jest wytwarzany w HSW od 2001 r. Zdolności produkcyjne zakładu to 20-30 systemów rocznie. Szacunkowo, po przekazaniu 18 Krabów Ukrainie, mamy ich w służbie ok. 60. Docelowo ma być 120 armatohaubic Krab.

Tegoroczny, kolejny kontrakt o wartości 3,8 mld zł na Kraby zakłada produkcję 48 tych systemów. Mają trafić do odbiorcy w latach 2025-2027.

Analitycy wojskowi przypominają też odpowiedź polskiego przemysłu obronnego, który przekonuje, że resort obrony nie jest w stanie odebrać nawet tej liczby systemów, które mogą dostarczyć już teraz. Wojsku brakuje ludzi do obsługi większej puli tego sprzętu, nie ma też infrastruktury do jego przechowywania oraz obsługi i serwisowania.

Miliardy dolarów przekazane przemysłowi pozwoliłyby na zwiększenie tempa produkcji polskiego uzbrojenia

Pierwsze ponad 200 dział zakupimy z Korei „z półki”. Po roku 2026 mamy zacząć produkować już nowego superKraba, który będzie jednak oparty na nowej wersju K9 A2 z automatem do ładowania. Co będziemy przy nim robić, nikt nie wie; MON mówiło ogólnie o polskim wsparciu. Jak na razie, to tylko słowa. Dotychczasowe doświadczenia podpowiadają ostrożność.

Resort obrony już kilka razy przeliczył się, deklarując korzyści z zawieranych kontraktów. Zakupy „z półki”, deklaracje o pilnej potrzebie operacyjnej mogą spowodować, że zawrzemy umowę mniej korzystną.

Skoro nam tak zależy, nabędziemy to pożądane uzbrojenie bez względu na warunki. Pytanie, jakie one będą w przypadku kontraktów przemysłowych. Czy dostaniemy taki transfer technologii, który będzie dla nas najkorzystniejszy? Pozostaje to na razie bez odpowiedzi.

I kolejne pytanie, retoryczne już dziś chyba... Czy patrząc na przyszłość polskiego przemysłu obronnego, nie lepiej byłoby zwiększyć moce wytwórcze polskich spółek produkujących dla wojska działa samobieżne?

Miliardy dolarów przekazane przemysłowi pozwoliłyby na zwiększenie w kolejnych latach tempa produkcji polskiego uzbrojenia. Zachowalibyśmy polską produkcję Krabów i ich nowych wersji w takiej liczbie, jaka byłaby wojsku potrzebna.

Z perspektywy potrzeb rozwijania produkcji broni w Polsce, można by też przeanalizować sensowność budowania nowej fabryki, w której we współpracy z zagranicznymi partnerami budowalibyśmy nowego, ale naszego superKraba.

Stąd wnioski komentatorów, że tak naprawdę Ministerstwu Obrony Narodowej zależy na kupowaniu bez przetargu, żeby część zamówionego sprzętu trafiła szybko do Polski - głównie z powodu roku wyborczego... Sukcesy zakupowe mają być trampoliną szefa MON do stanowiska premiera, a może jeszcze wyżej. Trudno przesądzić, czy to tylko spekulacje.