Nowa amerykańska baza w Polsce coraz bliżej. Koszt: milard dolarów

Departament Obrony Stanów Zjednoczonych potwierdził, że do końca 2022 r. amerykańska baza antyrakietowa w Redzikowie pod Słupskiem zyska pełną zdolność operacyjną. Będzie to druga, prócz już działającej w Rumunii, placówka wykorzystująca system Aegis Ashore z rakietami Block II, będący lądową wersją kluczowego amerykańskiego systemu morskiego Aegis. Koszt budowy bazy może wynieść nawet ok. miliard dolarów.

Trudne początki

Współdziałanie z Tarczą Polski

Parasol ochronny nad Redzikowem

Wyjaśnił, że udało się już złożyć całą strukturę wyposażenia dedykowanego Polsce - oprócz systemu anten. Udało się też ulokować w Redzikowie wyposażenie z zakresu C4I. Wykonano przy tym testy, które pozwoliły wychwycić niektóre mankamenty i wyeliminować je.Podkreślił, że dzięki temu konstrukcja będzie charakteryzowała się znakomitą jakością. Modernizacje przełożą się na lepszą efektywność systemu, która pozwoli na wykorzystanie obiektu przez 50, a nawet 75 lat.Amerykańska baza w Redzikowie pozostaje pilnie strzeżona. Otoczona jest dwoma pasmami ogrodzenia pod napięciem oraz systemami monitoringu. Polacy bez zezwolenia mają tam zakaz wstępu. Nasi żołnierze patrolują teren wokół ogrodzeń.Docelowo ma tam służyć i pracować ok. 300 osób. Do dyspozycji będą mieli sklep, małe kino, fryzjera, boisko bejsbolowe i straż pożarną.Budowa bazy od początku miała pod górkę. Umowę o rozmieszczeniu na terenie naszego kraju elementów tarczy antyrakietowej z Amerykanami rząd Donalda Tuska podpisał już w sierpniu 2008 r. Prawie rok później, we wrześniu 2009 r., ówczesny prezydent USA Barack Obama zmienił plany i poinformował o zaniechaniu budowy bazy w Polsce...Wkrótce Amerykanie zmienili jednak koncepcję i w lipcu 2010 r. zdecydowali się na budowę tarczy antyrakietowej u nas - z wykorzystaniem systemu Aegis. Polska podpisała aneks do umowy, pozwalający na rozpoczęcie inwestycji, którą zainaugurowano w maju 2016 r. Zakładano, że baza uzyska gotowość w grudniu 2018 r.Termin ten jednak przesuwano: na początku - na połowę 2020 r., po raz kolejny - na 2022 r. Sprowadzone z USA firmy miały kłopoty z dotrzymaniem harmonogramów.Początkowo Amerykanie szacowali, że baza będzie kosztować w sumie 746 mln dol. Obecnie ocenia się, iż wydatki tewzrosną przynajmniej o 96 mln dol., choć Amerykanie mówią nawet o 186 mln dol...Baza w Redzikowie ( zostanie otwarta w 2022 r.) jest potwierdzeniem stałej obecności amerykańskich sił wojskowych w Polsce i wpisuje się również w system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej nazwany Tarczą Polski, zwiększając nasze bezpieczeństwo.Zobacz też: Raytheon doskonali technologię azotku galu

Głównymi jej elementami będą systemy przeciwrakietowe średniego zasięgu Patriot, z których pierwsze mają trafić do naszego kraju również w przyszłym roku, oraz system obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu Narew, na zakup którego umowę ramową podpisano we wrześniu 2021 r.Od samego początku baza w Redzikowie - według najwyższych dowódców wojskowych Federacji Rosyjskiej, włącznie z prezydentem Władimirem Putinem - traktowana jest jako zagrożenie dla Rosji.To w odpowiedzi na jej budowę Kreml zdecydował o rozmieszczeniu pocisków Iskander przy granicy. Miejsce ich dyslokacji dzieli od Redzikowa ok. 300 km. Zasięg Iskanderów wynosi ok. 400 km.Amerykańska baza antyrakietowa będzie potrzebować ochrony przeciwrakietowej polskich systemów. Powietrzny parasol ochronny nad Redzikowem zapewniać będą najpewniej systemy rakietowe Patriot oraz pociski kupione dla Narwi.Problem w tym, że Tarcza Polski, która ma kapitalne znaczenie dla bezpieczeństwa kraju, to wciąż pieśń przyszłości... Tymczasem zagrożenie, według rządzących, wciąż rośnie.Bardziej optymistyczni są fachowcy, czyli wysocy dowódcy WP, choć dziś już poza służbą: według nich Rosja globalnej wojny nie wywoła. Za to skutecznie, jak się okazuje, realizuje swój cel propagandowy: straszenia Polaków, jak i obywateli innych państw Europy.