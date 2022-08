Nowa kopuła broni amerykańskiego wojska. A co obroni polskie niebo?

Amerykańscy żołnierze przeprowadzili kolejny test ogniowy izraelskiego systemu obrony przeciwlotniczej Iron Dome. Jak wynika z komunikatu, system skutecznie wyeliminował zagrożenia związane z pociskami manewrującymi oraz bezzałogowymi statkami powietrznymi. Kiedy doczekamy się podobnego komunikatu o testach przeciwlotniczych systemów średniego i krótkiego zasięgu zakupionych przez Polskę?

Podczas testów przeprowadzanych przez armię amerykańską izraelski system przeciwrakietowy skutecznie wyeliminował zagrożenia związane z pociskami manewrującymi i dronami.

US Army ma obecnie dwie baterie Iron Dome (ang. Żelazna Kopuła), które nazywa Iron Dome Defense System. Pierwsza bateria trafiła do USA we wrześniu 2020 r., a druga - nieco później, ale też w tymże roku.

Ich zakup związany jest z potrzebą szybkiego zapewnienia wojskom obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej. Kiedy podobne systemy będą bronić nieba nad Polską?

US Army wykorzystuje dwie baterie Iron Dome (Żelazna Kopuła) jako tymczasowe rozwiązanie do obrony przed pociskami manewrującymi, kontynuując jednocześnie nabywanie zdolności obrony przeciwlotniczej w ramach docelowego systemu IFPC, który jest jednym z 35 priorytetów modernizacyjnych armii amerykańskiej.

Pini Yungman, wiceprezes wykonawczy i szef Dyrekcji ds. Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej Rafaela poinformował, że w ramach strzelań na poligonie rakietowym White Sands, ukazujących zdolności systemu obrony powietrznej Iron Dome, żołnierze z trzeciego batalionu 43. Pułku Artylerii Obrony Powietrznej przechwytywali i zwalczali cele powietrzne lecące na różnych wysokościach i odległościach.

Obecnie trwa proces wdrażania tych systemów do armii amerykańskiej. Wykonana próba przybliża wprowadzenie do służby pierwszej z dwóch baterii.

- Wdrożenie Iron Dome do służby możliwe jest po zintegrowaniu systemu z naszym systemem obrony powietrznej. Musimy scalić go z naszą amerykańską architekturą i dać pewność naszym dowódcom w różnych rejonach świata, że możemy to zrobić bezpiecznie z systemami, które już posiadają - wyjaśniał Brian Gibson, szef Dowództwa Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej 94 Armii.

Żelazna Kopuła w amerykańskim systemie

Testy przygotowujące system do użycia przez amerykańskie siły operacyjne potwierdziły, że zapewniają one standardy bezpieczeństwa wymagane w US Army i że system będzie skutecznie działał w architekturze amerykańskiej obrony powietrznej i przeciwrakietowej.

Zdolności Żelaznej Kopuły pomogą żołnierzom pokonać nadlatujące pociski manewrujące, rakiety, artylerię, moździerze oraz bezzałogowe samoloty z grupy drugiej (o masie od 150 do 600 kg) i trzeciej (powyżej 650 kg). W październiku zeszłego roku armia wysłała jedną z baterii Iron Dome na wyspę Guam.

Niedawno wyrzutnię naziemną Iron Dome wraz z pociskami przechwytującymi Tamir przetestował również Korpus Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych.

Przyszłe warianty programu przeciwlotniczego IFPC obejmują wprowadzenie technologii broni energii skierowanej, która ma zapewnić wojskom zdolność do ochrony przed poddźwiękowymi pociskami manewrującymi, bezzałogowymi statkami powietrznymi Grupy 2 i 3 oraz pociskami rakietowymi, artyleryjskimi i moździerzowymi.

Rozwój broni laserowej przyspiesza

USA planuje również współpracę z Izraelem, który w ostatnich latach radykalnie przyspieszył prace nad systemami broni energii skierowanej. Podczas lipcowej wizyty prezydenta USA Joe Bidena na Bliskim Wschodzie izraelscy urzędnicy planowali wystąpić o zwiększenie amerykańskich funduszy finansowania wojskowego.

Liczyli na przyrost kwoty, którą Jerozolima otrzymuje dziś od Waszyngtonu (w wysokości ok. 3,3 mld dol.) ,o kolejne 300 mln dol. Pieniądze te miały zasilić rozwój obrony opartej na laserach. Na razie Stany Zjednoczone odmówiły jednak udziału w finansowaniu tego programu.

Jerozolima planuje przeznaczyć ok. 150 mln dol. na rozwój swego laserowego systemu obrony przeciwlotniczej znanego jako Iron Beam. Według amerykańskich mediów przyznany budżet jest rozłożony na sześć lat - i przeznaczony na opracowanie naziemnego i lotniczego systemu laserowego o dużej mocy.

W tym czasie obok zaawansowanego systemu obrony ziemia-powietrze, powinien też - plany - powstać systemem powietrze-powietrze, który można zainstalować na samolotach.

Druga faza programu Wisła rozpoczęta

Informacje te to asumpt, by przypomnieć, jak rozwija się budowa polskiej tarczy przeciwlotniczej. O laserowej broni do zwalczania celów powietrznych Polska na razie raczej nie myśli...

Co prawda w ostatnim czasie wojsko zapowiedziało rozpoznanie rynku pod kątem możliwości zakupu systemów pozwalających obezwładnić lub niszczyć powietrzne drony, ale na razie nic więcej na ten temat nie wiadomo.

Z wypowiedzi Mariusza Błaszczaka, wicepremiera i ministra obrony narodowej, wiemy natomiast jak postępuje budowa systemów przeciwlotniczych dla Polski. Oto jeszcze w tym roku ma trafić do Polski pierwsza bateria systemów przeciwrakietowych średniego zasięgu Patriot.

Dwie baterie tych rakiet w I fazie programu Wisła (16 wyrzutni) kupiliśmy w 2018 r za 4,75 mld dol. (ok. 20 mld zł). Drugą mamy otrzymać w przyszłym roku.

W maju tego roku szef MON poinformowało o wysłaniu zapytania ofertowego (Letter of Request) dotyczącego pozyskania kolejnych sześciu baterii systemu Patriot wraz z radarami dookólnymi, wyrzutniami i zapasem pocisków.

Przyspieszamy program Narew

To oznacza, że ruszyła II faza programu Wisła, w którym Polska chce kupić kolejnych 6 baterii systemu Patriot. Po wybuchu wojny na Ukrainie na szybką ścieżkę wkroczył też program przeciwlotniczy krótkiego zasięgu Narew.

W tym programie nabyliśmy od brytyjskiej firmy MBDA UK wyrzutnie z wraz z naprowadzanymi radarowo pociskami CAMM. W kwietniu 2022 r. Agencja Uzbrojenia podpisała z konsorcjum przemysłowym PGZ Narew umowę w sprawie dostaw dwóch jednostek ogniowych brytyjskich systemów Sky Sabre.

Pierwsza zostanie dostarczona we wrześniu, druga zaś na przełomie 2022/2023 r. W tym roku wojsko polskie otrzyma wreszcie pierwsze systemy obrony przeciwlotniczej średniego i krótkiego zasięgu.

Przestaniemy zatem być zupełnie bezbronni, jeśli chodzi o systemy przeciwlotnicze średniego i krótkiego zasięgu, choć do tego, by zapewnić potrzeby obrony przeciwlotniczej wojska i kraju, wciąż jeszcze daleko...

Patrioty już bronią polskiego nieba

Nie znaczy to, że w tej chwili niebo nad Polską nie jest bronione przez takie systemy. W marcu 2022 r. szef Dowództwa Europejskiego USA polecił przenieść do Polski dwie baterie systemów Patriot.

Chronią one głównie ogromny hub logistyczny jaki powstał w Rzeszowie, będący obecnie najważniejszym dla NATO punktem przerzutu zachodniej pomocy militarnej dla Ukrainy.

Także Londyn rozmieścił w lipcu na wschodzie Polski najnowsze systemy przeciwrakietowe średniego zasięgu Sky Sabre, uzbrojone w wyrzutnie nowoczesnych pociski rodziny CAMM, które Brytyjczycy zaczęli wprowadzać do swych jednostek.

Mają one przede wszystkim zagwarantować bezpieczeństwo polskiej strefy powietrznej. Wraz z wyrzutniami do Polski trafiło 100 żołnierzy obsługi. Dzięki sojusznikom nie jesteśmy zatem bezradni wobec ewentualnego zagrożenia z powietrza.

Pewnie w razie wzrostu zagrożenia sojusznicy wesprą nas jeszcze mocniej... Możemy zatem nieco spokojniej czekać na zapowiadane systemy przeciwlotnicze i myśleć o kolejnych, bo nowoczesnej broni przeciwlotniczej będziemy potrzebach coraz więcej.