Nowa polsko-koreańska umowa w przemyśle obronnym

Jak poinformowała WNP.PL Grupa WB, jej spółka WB Electronics zawarła podczas wystawy sprzętu obronnego i lotniczego ADEX 2023 w Seulu umowę z koreańską firmą Hanwha Aerospace o wielopłaszczyznowej współpracy. Grupa zaprezentowała tam swoje zaawansowane systemy uzbrojenia.

Seoul ADEX (Aerospace and Defense Exhibition) to największe targi lotnicze i obronne w Azji Północnowschodniej.

Nie mogło zabraknąć na niej Grupy WB - najbardziej zaawansowanego podmiotu z Polski pod względem rozwoju i wytwarzania całkowicie własnych rozwiązań obronnych.

W stolicy Republiki Korei Grupa WB zaprezentowała swoje zaawansowane rozwiązania, takie jak systemy łączności, zarządzania polem walki, obserwacji dowodzenia oraz bezzałogowe.

Na stoisku Grupy WB w stolicy Republiki Korei zaprezentowano wyznaczającą światowe standardy platformę komunikacji pojazdowej Fonet, jeden z najbardziej rozpowszechnionych systemów tego rodzaju, używany przez kilkadziesiąt państw, w tym siły zbrojne Polski i Stanów Zjednoczonych.

Grupa WB jest wiodącym producentem zintegrowanych systemów zarządzania polem walki, w szczególności przeznaczonych dla artylerii. Dlatego na Seoul ADEX był również Topaz, używany przez siły zbrojne dwóch państw Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz krajów spoza tej organizacji.

Ponadto Grupa WB pokazała systemy bezzałogowe sprawdzone w najtrudniejszych warunkach konfliktu pełnoskalowego. FlyEye to najbardziej zaawansowany bezzałogowiec obserwacyjny w swojej klasie. Charakteryzuje go start z ręki, wysoka przeżywalność na polu walki, zdolność do działania w środowisku pozbawionym sygnału nawigacji satelitarnej i małe obciążenie logistyczne obsługujących go żołnierzy. Zestaw może być transportowany w dwóch plecakach.

Spółka pokazała w Seulu rozwiązanie sprawdzone na realnym polu walki

Grupa WB pokazała w Seulu amunicję krążącą rodziny Warmate. To również rozwiązanie sprawdzone na realnym polu walki. System jest wytwarzany na masową skalę w ramach produkcji potokowej. Dostarczono kilka tysięcy systemów uderzeniowych z wymiennymi głowicami bojowymi. Warmate charakteryzuje wysoka celność i bardzo dobre parametry lotne.

W Korei zadebiutował osobisty system obserwacji i dowodzenia U-Gate w połączeniu z radiostacją osobistą Perad. Niskoemisyjne, szerokopasmowe urządzenie pozwala przekazywać informacje do U-Gate, na którym dane prezentowane są w postaci rzeczywistości rozszerzonej.

Targi sprzyjają partnerskim relacjom z innymi producentami

Targi sprzyjają też równorzędnym, partnerskim relacjom z innymi producentami, w których każda ze stron ma coś drugiej do zaoferowania. Podczas targów zawarto również polsko-koreańską umowę o współpracy.