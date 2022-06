Nowa rola kobiet w izraelskim wojsku?

Większość państw NATO, w tym Polska, będzie starało się zwiększyć liczebność sił zbrojnych. Ze względu na polityki równościowe oraz demografię rozbudowa armii będzie wiązać się ze zwiększeniem ilości kobiet w wojsku oraz przyznawaniem im nowych ról. Warto przypatrywać się doświadczeniom Izraela, który ma jedną z najdłuższych na świecie tradycji służby wojskowej kobiet.

W tym kraju trwa debata nad szerszym udziałem kobiet w jednostkach bojowych, w szczególności w jego elitarnych siłach. W maju „The Jerusalem Post” informował, że dostały one zielone światło do służby w jednostce 669.

Sztab generalny zgodził się na niewielką zmianę w przypadku tej jednostki, słynnej z brawurowych akcji ratowniczych w warunkach bojowych (Combat Search and Rescue, CSAR). Nie planuje podjęcia jednak przełomowych decyzji dla wszystkich żołnierek. Nie sformułowano bowiem długofalowego planu na włączenie kobiet do oddziałów specjalnych. Dlatego wedle izraelskiego portalu informacyjnego “Haaretz”, decyzja ta nie zwiastuje zasadniczych przemian w bardziej inkluzywnym stosunku do kobiet w elitarnych kompaniach.

Choć Izrael ma długą historię służby wojskowej przedstawicieli obu płci, to kobiety były tradycyjnie umieszczane w formacjach pomocniczych. Wedle danych armii tylko 4 proc. z nich w 2016 służyło jednostkach zaangażowanych bezpośrednio w walkę.

Wedle obecnych regulacji izraelskie siły zbrojne oparte są na powszechnym poborze kobiet (dwa lata zasadniczej służby wojskowej) i mężczyzn (służba trzyletnia). Osoby w jednostkach specjalnych mają przedłużoną służbę zasadniczą. Po niej żołnierze i żołnierki mogą przejść na służbę kontraktową. Kobiety mają jednak trudności z dołączeniem do elitarnych jednostek, w tym brygady komandosów, regularnej piechoty i brygad pancernych.

W 2019 r. cztery żołnierki złożyły wniosek do Sądu Najwyższego, domagając się wprowadzenia pełnego równouprawnienia płci w korpusie pancernym Izraelskich Sił Obronnych (Israeli Defence Forces, IDF). W 2020 r. złożono kolejny wniosek w sprawie procesów selekcji i kierowania kobiet do jednostek specjalnych i piechoty.

Równouprawnienie w wojsku spotyka się jednak z oporami wpływowych oficerów i polityków. Jeszcze w 2021 r. ówczesny minister ds. religii i były komandos Matan Kahana powiedział, że jest przeciwny włączeniu kobiet do elitarnych jednostek. Motywował to rzekomym negatywnym wpływem takiej polityki na podstawowy cel IDF, jakim jest pokonanie wroga, a nie realizowanie agendy społecznej, czyli równości płci. Matan Kahana posiada stopień pułkownika, w przeszłości służył m.in. jako pilot myśliwca i był żołnierzem elitarnej jednostki komandosów sił specjalnych Sayeret Matkal.

Izrael jest jednym z kilku państw na świecie, gdzie prawie wszystkie obywatelki mają obowiązek służenia w armii. Wyłączone są z niego na przykład etniczne Arabki. Klauzula sumienia i przyczyny religijne, a także małżeństwo, ciąża czy macierzyństwo należą do przyczyn, na podstawie których kobiety mogą uzyskać zwolnienie ze służby wojskowej.

