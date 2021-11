Nowa spółka zbrojeniowa zadba o izraelską sprzedaż w Europie

Izraelska firma zbrojeniowa Rafael ogłosiła, że razem z General Dynamics European Land Systems (GDELS) i niemiecką firmą Krauss-Maffei Wegmann (KMW) utworzyła spółkę joint venture pod nazwą EuroTrophy, zarejestrowaną w Niemczech. Będzie ona wspierać produkcję oraz możliwości sprzedaży systemu aktywnej ochrony pojazdów Trophy produkcji Rafaela na rynki europejskie.

Na Borsukach i Abramsach

Obecnie, oprócz izraelskich czołgów podstawowych Merkava i transporterów opancerzonych Namer oraz amerykańskich Abramsów, opisywane rozwiązanie jest również używane w brytyjskich i niemieckich czołgach podstawowych.A co z systemami APS w polskich wozach bojowych Borsuk, Leopardach czy Abramsach, kiedy trafią do Polski? Podkreślmy, że nowa spółka powstała w momencie, kiedy eksperci prognozują znaczny wzrost zakupów pojazdów opancerzonych.Przykładowo, grupa badawcza Global Market Insights już rok temu prognozowała, że wielkość rynku wozów bojowych, czołgów i innych opancerzonych pojazdów w latach 2020-2026 wzrośnie prawdopodobnie o 4,5 proc."W latach 2010-2019 globalne wydatki wojskowe wzrosły o ponad 7 proc. Rosnące wydatki wojskowe przyspieszą tempo zakupów pojazdów opancerzonych w nadchodzących latach. Do wzmocnienia uzbrojenia zmuszać będą narastające konflikty, niestabilna sytuacja polityczna i globalny terroryzm" - czytamy w raporcie.