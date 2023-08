Nowe informacje w sprawie białoruskich śmigłowców. Mówi sie o aresztowaniach

Alaksandr Łukaszenka zaprzeczył, że białoruskie śmigłowce wleciały do Polski. Tymczasem piloci, którzy tego dokonali, mieli jednak zostać aresztowani przez białoruską służbę bezpieczeństwa.

Prezentujemy najnowsze doniesienia dotyczące wojny na Ukrainie.

Ukraińskie wojska atakują, ale wymaga to wielkich ofiar. Opór wojsk rosyjskich wciąż rośnie. Na front trafiają nowi żołnierze.

Baza morska w Noworosyjsku w kraju Krasnodarskim w Rosji została zaatakowana przez ukraińskie drony morskie. Eksplozje słychać też w Teodozji na półwyspie krymskim.

Na Bałtyku trwają ćwiczenia rosyjskiej marynarki wojennej. Bierze w nich udział 6 tys. żołnierzy, 30 okrętów, 20 samolotów i śmigłowców.

Zastępca dowódcy ukraińskiego zgrupowania Tauryda Serhij Kuzmin przekazał, że wojska ukraińskie kontynuują działania ofensywne na kierunkach Berdiańska i Melitopola. Podkreślił, że broni się tam ok. 150 tys. Rosjan.

Wojska ukraińskie nadal posuwają się w kierunku Bachmutu. Posuwały się też naprzód w pobliżu miejscowości Mykilskie (27 km na południowy zachód od Doniecka).

Ukraiński dyrektor Departamentu Planowania Zarządu Głównego Gwardii Narodowej płk Mykoła Urszałowicz stwierdził, że siły ukraińskie posunęły się w głąb rosyjskiej obrony na 650 m wzdłuż 1,5-kilometrowego frontu w kierunku Melitopola.

Na kierunkach awdijiwskim i marjinskim, gdzie wciąż atakują Rosjanie, Ukraińcy prowadzą operację obronną. Siły rosyjskie kontynuowały działania ofensywne i 3 sierpnia posunęły się naprzód na linii Kupiańsk-Swatowe.

Siły rosyjskie przeprowadziły 3 sierpnia serię ataków dronów, głównie na Kijów. Ukraiński Sztab Generalny poinformował, że obrona powietrzna zestrzeliła wszystkie 15 irańskich dronów Shahed-131/136.

Rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy płk Jurij Ihnat poinformował, że siły rosyjskie przeniosły wiele miejsc startowych dronów na wschodnie wybrzeże Morza Azowskiego w Kraju Krasnodarskim ze względu na ukraińskie zdolności uderzeniowe na Krym i rosyjskie regiony przygraniczne.

Rosja ostrzeliwuje Ukrainę pociskami manewrującymi Kh-55, które wcześniej dostała od... Kijowa

Baza morska w Noworosyjsku w kraju Krasnodarskim w Rosji miała zostać zaatakowana za pomocą dwóch bezzałogowych dronów morskich. Według rosyjskiego MON zostały one wykryte i zniszczone przez okręty strzegące redy bazy morskiej.

Na ukraińskich i rosyjskich kanałach Telegram zaczęły pojawiać się doniesienia o ataku dronów w tymczasowo okupowanej Teodozji na półwyspie krymskim, mówiące o wielu eksplozjach i odgłosach strzałów rosyjskiej obrony przeciwlotniczej.

- W związku z niszczeniem znajdujących się na terenie Ukrainy rosyjskich magazynów, agresorzy mierzą się z poważnym brakiem amunicji - powiedziała Natalia Humeniuk, rzeczniczka wojsk ukraińskich na południu kraju.

W powietrze wyleciał skład amunicji w okupowanym Tokmaku. Było to kolejne celne uderzenie ruchu oporu w magazyny Rosjan. Rzeczniczka dodała, że ostatnio wyleciało w powietrze jeszcze 7 innych magazynów.

Oznajmiła też, że znacząco zmalała liczba ataków na południu Ukrainy i wynosi obecnie średnio ok. 30 dziennie. Wcześniej Rosjanie byli w stanie atakować do 90 razy dziennie.

Portal Radio Svoboda ogłosił, że znalazł dowody na to, iż Rosja ostrzeliwuje Ukrainę pociskami manewrującymi Kh-55, które Kijów przekazał Moskwie w ramach porozumienia z rządem Federacji Rosyjskiej w 1999 roku w zamian za spłatę długów za konsumpcję rosyjskiego gazu.

Wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji Dmitrij Miedwiediew poinformował, że w tym roku w szeregi armii rosyjskiej wstąpiło 231 tysięcy żołnierzy kontraktowych. Po napaści na Ukrainę na wojnie zginęło co najmniej 50 tysięcy Rosjan.

Ukraina będzie atakowała cele na Krymie i w Rosji dronami swojej produkcji

Jak podał amerykański Instytut Studiów nad Wojną, gen. Michaił Tepliński, dowódca rosyjskich sił powietrznych (WDW) spotkał się z krytyką Kremla z powodu chęci ujawnienia rosyjskich strat na Ukrainie.

Usunięto jego przemówienie z okazji święta upamiętniającego rosyjskie siły powietrzne. Generał zaznaczył, że co najmniej 8,5 tys. członków personelu WDW zostało rannych na Ukrainie od początku wojny.

To się zdarza rzadko, aby w oficjalnym wystąpieniu ujawniać wysokie rosyjskie straty. Rosyjscy urzędnicy starają się te dane cenzurować w wystąpieniach oficjalnych i ukrywać w miarę postępu wojny. Wiadomo, że średnio stosunek zabitych do rannych wynosi 1:3.

Tepliński już wcześniej skrytykował rosyjskiego szefa Sztabu Generalnego i dowódcę całego teatru, gen. Walerija Gierasimowa, za rozmiar rosyjskich ofiar na Ukrainie.

Kanadyjski dziennik The Globe and Mail poinformował o zamiarze utworzenia przez Kanadyjczyków w Polsce ośrodka serwisowego we współpracy z USA i Wielką Brytanią.

Głównym przeznaczeniem obiektu ma być naprawa ukraińskich czołgów i innych pojazdów opancerzonych. Według dziennikarzy obiekt, który najprawdopodobniej stanie na obrzeżach Rzeszowa, będzie bardziej centrum napraw i logistyki niż dużą bazą wojskową.

Ołeksij Daniłow, sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony ogłosił, że Ukraina może uderzać na teren Rosji bronią własnej produkcji. Ukraina potwierdziła też, że jej służby przyczyniły się do wszystkich ataków na Most Krymski.

Unia Europejska nałożyła nowe sankcje na Białoruś. To kara za jej zaangażowanie w wojnę

Na Bałtyku rozpoczęły się ćwiczenia rosyjskiej marynarki wojennej. Bierze w nich udział 6 tys. żołnierzy, 30 okrętów, 20 samolotów i śmigłowców, które ćwiczą na morzu i poligonach obwodu królewieckiego.

Celem manewrów jest sprawdzenie gotowości bojowej rosyjskiej marynarki wojennej do obrony interesów Federacji Rosyjskiej w ważnym rosyjskim rejonie operacyjnym.

Unia Europejska nałożyła nowe sankcje na Białoruś za jej zaangażowanie w agresję przeciwko Ukrainie. Nowe restrykcje wprowadzają zakaz eksportu na Białoruś towarów i technologii, które przyczyniają się do militarnego wzmocnienia Białorusi.

Alaksandr Łukaszenka zaprzeczał, że białoruskie śmigłowce wleciały do Polski. Tymczasem białoruscy piloci, którzy tego dokonali, mieli zostać aresztowani przez białoruską służbę bezpieczeństwa. Tak wynika z nieoficjalnych doniesień.

Białoruskie śmigłowce przy granicy z Polską miały podobno ochraniać Łukaszenkę przebywającego w prezydenckiej rezydencji w Wiskuli.

Łukaszenka po raz kolejny powiedział, że chciałby pozostawić wagnerowców w armii białoruskiej. Obecnie najemnicy Jewgienija Prigożyna szkolą białoruskich żołnierzy na poligonie w pobliżu polskiej granicy. Podobno bezpłatnie.