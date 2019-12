Nowe możliwości policji. Policjanci dostali rampy szturmowe do działań na wysokości

Oddziały kontrterrorystyczne policji są wreszcie wyposażone w pojazdy z rampami szturmowymi, umożliwiającymi działania snajperskie i szturmowe także na wysokościach. Dwie rampy na podwoziach pojazdów Tur VI dostarczonych przez AMZ Kutno zbudowała spółka Concept z Bielska-Białej.

Dla wojska, policji i służb mundurowych

Opracowana w Concepcie technologia umożliwia wymontowanie i zamontowanie rampy szturmowej na każdym z pięciu pojazdów. Dzięki zamontowanym na ich dachach mocowaniom przełożenie platformy szturmowej z jednego pojazdu na drugi trwa zaledwie kilkadziesiąt minut.Rampy szturmowe trafiły do policji niemal rok po podpisaniu umowy. I są to kolejne platformy szturmowe zbudowane w Concepcie.- Dysponujemy unikatowym know-how, którego nie posiada żadna inna firma w kraju. Tego typu sprzęt budujemy i dostarczamy już kilku lat. Doświadczenie pozwala nam przygotować tego typu sprzęt dla każdego klienta - podkreśla Tomasz Kłeczek.W Polsce platformami szturmowymi dysponują już wojska specjalne a także żandarmeria wojskowa. Wszystkie zostały zbudowane w Bielsku-Białej. Co więcej, takiego sprzętu, wyprodukowanego w Concept używają specjalne jednostki policji w Czechach, trwają rozmowy z innym krajem europejskim.Concept sp. z o.o. specjalizuje się w zabudowach specjalnych dla wojska, policji i służb mundurowych. Dostarcza zarówno rampy szturmowe, specjalistyczne pojazdy typu quad oraz pojazdy dla wojska. Od przyszłego roku na wyposażenie wojsk dalekiego rozpoznania wchodził będzie pojazd LPU Wirus IV, łodzie desantowe i patrolowe.