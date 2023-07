Nowe okręty Marynarki Wojennej wykorzystają "Głuptaka". Stworzyli go polscy naukowcy

Trzy niszczyciele min typu "Kormoran II", czyli przyszłe ORP Jaskółka, Rybitwa i Czajka, które zamówiło MON, będą wyposażone w opracowany na Politechnice Gdańskiej system obrony przeciwminowej o kryptonimie "Głuptak" - poinformowała gdańska uczelnia techniczna.

OPM "Głuptak" Głuptak może operować na głębokości od 5 do 200 m. Dla zwiększenia zasięgu jego działań, można go zainstalować na zdalnie kierowanym pojeździe podwodnym Morświn.

Do swoich działań system wykorzystuje nieduży i zdalnie sterowany pojazd o długości ok. 1,5 m i kształcie przypominającym torpedę.

Systemy OPM "Głuptak" użytkowane są przez 12. Woliński Dywizjon Trałowców w Świnoujściu (na okrętach proj. 207P).

Politechnika Gdańska w przesłanym komunikacie przekazała, że podpisała umowę na wyposażenie w system obrony przeciwminowej trzech budowanych okrętów. Trzy systemy OPM Głuptak trafią na niszczyciele min typu "Kormoran II": ORP Jaskółka, Rybitwa i Czajka (25 lipca położono stępkę pod budowę "Jaskółki", a cięcie blach "Rybitwy" ma nastąpić jeszcze w tym roku).

OPM "Głuptak" wykorzystuje urządzenie kształtem przypominające torpedę

Przeznaczeniem systemu OPM "Głuptak" jest identyfikacja i neutralizacja obiektów niebezpiecznych znajdujących się w zbiornikach wodnych, w tym zarówno spoczywających na dnie, jak również zagrzebanych w mule czy ukrytych za przeszkodami terenowymi. Głuptak może operować na głębokości od 5 do 200 m. Dla zwiększenia zasięgu jego działań, można go zainstalować na zdalnie kierowanym pojeździe podwodnym Morświn - również skonstruowanym na Politechnice Gdańskiej.

Uczelnia wyjaśniła, że system obrony przeciwminowej OPM "Głuptak" do swoich działań wykorzystuje nieduży i zdalnie sterowany pojazd o długości ok. 1,5 m i kształcie przypominającym torpedę. Napędzany jest niewielkimi śrubami, poruszanymi przez silniki elektryczne, służy do przenoszenia ładunku wybuchowego, który niszczy minę morską. W związku z tym, że jest pojazdem typu "one shot" w czasie takiej operacji pojazd również ulega zniszczeniu. W ukompletowaniu systemu znajdują się również pojazdy ćwiczebne, które można wykorzystywać do szkolenia użytkowników. Niemniej w każdej chwili poprzez zamianę makiety gabarytowo-masowej (makieta ładunku niszczącego) na ładunek niszczący bojowy pojazd w wersji ćwiczebnej może stać się pojazdem w wersji bojowej.

Prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji PG prof. Janusz Nieznański, cytowany w komunikacie wyjaśnił, że pojazdy, jak i całe systemy OPM Głuptak, są opracowywane i budowane na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa i dostarczane Marynarce Wojennej RP przez Centrum Technologii Bezpieczeństwa i Obronności Politechniki Gdańskiej już od dekady. "Znajdują się na wyposażeniu pierwszych trzech okrętów tego typu. Jesteśmy dumni, że konstrukcje i technologie opracowywane na naszej uczelni cieszą się uznaniem polskich sił zbrojnych. Zamierzamy dołożyć starań, żeby cały czas je ulepszać i rozwijać" - zapewnił.

Budujemy niszczyciele min za około 2,5 mld złotych brutto

Uczelnia podała, że w wersji mobilnej systemy OPM "Głuptak" użytkowane są przez 12. Woliński Dywizjon Trałowców w Świnoujściu (na okrętach proj. 207P). Aktualnie jeden system zainstalowany na ORP "Hańcza" przebywa na półrocznej misji w Stałym Zespole Okrętów Przeciwminowych NATO - Grupa 1.

- To debiut tego systemu, będącego na wyposażeniu Marynarki Wojennej RP, na arenie międzynarodowej. A kolejne zamówienie to z kolei dowód zaufania, jakim resort obrony narodowej obdarza Politechnikę Gdańską - zaznaczył prof. Nieznański.

Na nowych jednostkach systemy z Politechniki Gdańskiej zostaną zintegrowane z opracowanym w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Centrum Techniki Morskiej (OBR CTM) i montowanym na "Kormoranach II" Systemem Zarządzania Walką SCOT.

Prezes OBR CTM Marcin Wiśniewski, cytowany w komunikacie, stwierdził, że współpraca pomiędzy jego ośrodkiem a gdańską uczelnią techniczną trwa od dawna i dotyczy różnych obszarów tematycznych.

- Zarówno pojazd "Głuptak", opracowany na uczelni, jak i jego integracja z systemem SCOT, zostały zaprojektowane i przygotowane przez absolwentów polskich uczelni. Dla mnie, także jako absolwenta Politechniki Gdańskiej, to bardzo ważne, aby tworzyć w naszym kraju przyjazne dla młodych i zdolnych inżynierów i konstruktorów środowisko pracy - zaznaczył.

W czerwcu 2022 r. szef MON podpisał umowę na dostawę 3 kolejnych niszczycieli min projektu 258, które zasilą 12. Dywizjon Trałowców w Świnoujściu, wraz z pakietami wsparcia logistycznego. Stronami umowy są Skarb Państwa - Agencja Uzbrojenia oraz konsorcjum w składzie: Stocznia Remontowa Shipbuilding S.A. wraz z PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. oraz Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Centrum Techniki Morskiej S.A.

Wartość umowy to ok. 2,5 mld zł brutto, a okręty, które trafią do 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, zostaną dostarczone w latach 2026-2027.

Razem z prototypowym okrętem serii ORP Kormoran oraz seryjnymi jednostkami ORP Albatros i ORP Mewa, służącymi już w gdyńskim 13. Dywizjonie Trałowców, kolejne okręty będą wchodziły w skład systemu obrony przeciwminowej Marynarki Wojennej RP. Łącznie 6 okrętów projektu 258 typu Kormoran II wejdzie w skład 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.