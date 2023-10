Nowe śmigłowce dla Polski mogą razić wroga nawet na 50 km. Mamy ofertę z Izraela

Polska zbroi się na niespotykaną w Europie skalę - za ogromne pieniądze... Ściąga to do nas największe koncerny zbrojeniowe, z ofertami nowoczesnego uzbrojenia. Wśród nich jest Rafael Advanced Defense Systems - firma szukająca nowych obszarów do współpracy z naszą zbrojeniówką.

W 2023 r. Mariusz Błaszczak, szef MON, podpisał umowę na dostawę kolejnych pocisków Spike w nowej wersji LR2, które będą powstawać w Mesko.

Polska jest pierwszym krajem poza Izraelem, który zyskał niezbędną technologię i zdolności do budowy silnika do tych przeciwpancernych pocisków kierowanych.

Rafael jest gotowy na przekazanie Polskiej Grupie Zbrojeniowej niezbędnej technologii do produkcji także innych typów pocisków Spike, z najnowszą wersją ciężkich pocisków Spike NLOS.

Rafael Advanced Defense Systems współpracuje z Polską już od ponad 20 lat. Znany jest u nas przede wszystkim z systemów Spike. Takie pociski czwartej generacji Spike LR produkowała do niedawna polska firma Mesko, należąca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Umowę na ich wytwarzanie w Polsce o wartości ok. 1,487 mld zł podpisano w 2003 r. W 2007 r. rozpoczęła się ich produkcja. Dostawy pierwszej partii ponad 2,6 tys. pocisków Spike zakończono w 2013 r. W końcu 2015 r. zawarto porozumienie, dotyczące 1 tys. kolejnych pocisków w zmodyfikowanej wersji o wartości ok. 600 mln zł. Ich produkcję zakończono w 2021 r.

Już wcześniej mówiono, że będzie kolejna umowa na produkcję w Mesku nowszej wersji tych pocisków Spike LR2 - o znacznie zwiększonych możliwościach bojowych z nową głowicą bojową, nowocześniejszym systemem naprowadzania i zwiększonym zasięgu do 5,5 km (Spike LR1 - 4 km).

Po długim wyczekiwaniu i niepewności na początku sierpnia 2023 r. szef MON Mariusz Błaszczak poinformował, że podpisał umowy na dostawę kolejnych pocisków Spike. To wciąż zasadnicza i najliczniejsza broń przeciwpancerna polskich żołnierzy.

Nie wiadomo, jaką liczbę dodatkowych pocisków przewiduje nowa umowa. W rozmowie z WNP.PL dr Robi Stark, menedżer ds. marketingu w Dyrekcji ds. Systemów Precyzyjnej Broni Taktycznej, Oddział Lądowy i Morski Rafaela, powiedział, że to tajemnica handlowa...

- Przygotowanie do produkcji naszych nowych pocisków w Mesko rozpoczęliśmy kilka lat temu. Szeroko zakrojony program transferu technologii trwa już od wielu lat. Obecnie ten zakład ma niezbędną infrastrukturę, by produkować pociski Spike LR2, które będą kompatybilne z wszystkim dotychczasowymi naziemnymi wyrzutniami - mówi nam dr Stark.

Mesko będzie budować silniki do pocisku Spike LR2

Robi Stark dodaje, że choć izraelskie pociski produkowane są w wielu krajach, to Polska ma w dostępie do ich technologii szczególnie duży udział.

- Oprócz Spike LR w Mesko powstawać też będzie nowy silnik do tej wersji pocisku. Polska jest pierwszym krajem poza Izraelem, który uzyskał niezbędną technologię i zdolności do budowy tego silnika - zapewnia.

Pociski te, z nowym silnikiem, będą wytwarzane w Mesko przy wykorzystaniu zbudowanego tam parku maszynowego oraz przekazanej zakładowi technologii. Mesko prowadzić też będzie montaż i integrację pocisku.

- Są jednak pewne elementy krytyczne Spike, na których ewentualne przekazanie i budowę w Polsce wymagana jest zgoda izraelskiego MON-u - wyjaśnia przedstawiciel izraelskiej firmy.

Rafael deklaruj, że nie robi niczego w Polsce bez zaangażowania polskiego przemysłu.

Dr Stark zapewnia, że Mesko ma potencjał do produkowania także innych pocisków z rodziny Spike, co oznaczałoby też większe zaangażowanie zakładu w łańcuch dostaw Rafaela.

- Jesteśmy gotowi na przekazanie Polskiej Grupie Zbrojeniowej niezbędnej technologii do budowy także innych typów pocisków Spike. Rafael przedłożył już polskiemu MON ofertę w tym zakresie - podkreśla Robi Stark.

Przypomina, że rakiety Spike mogą być wykorzystywane zarówno przez żołnierzy piechoty, jak również montowane na pojazdach, zdalnie sterowanych wieżach ZSSW-30, z którymi są w pełni zintegrowane, a także śmigłowcach oraz okrętach.

Wszystkie rakiety z rodziny Spike moglibyśmy wytwarzać w Polsce

Przed kilku laty zakładano, że to właśnie pociski Spike będą podstawowym uzbrojeniem naszych zmodernizowanych śmigłowców szturmowych Mi-24, nazywanych latającymi czołgami. Pokazano taki nawet podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego (MSPO). Nie wyszło... Według Rafaela nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by rakiety te znalazły się na nowych polskich śmigłowcach bojowych.

Kupiliśmy Black Hawki i ciężkie AW101; chcemy też pozyskać 96 śmigłowców szturmowych Apache, nazywanych niszczycielami czołgów i 32 maszyny wsparcia bojowego AW149.

Pociski Spike są wykorzystywane w armiach 41 krajów (22 z nich to członkowie NATO). Niedawno na pozyskanie pocisków Spike NLOS, które uzupełnią posiadany arsenał pocisków Hellfire oraz rakiet JAGM dla śmigłowców AH-64E Apache Guardian, zdecydowała się armia amerykańska. Na zakup Spike NLOS dla śmigłowców Apache postawiła także Grecja.

Do wykorzystania pocisków Spike NLOS dostosowane są też śmigłowce Black Hawk, a nawet Mi-17. Zostały też one zintegrowane z lżejszymi maszynami, jak Airbus Helicopters H145M Cypru czy AW159 Wildcat, używanymi przez marynarkę wojenną Republiki Korei.

- To najlepszy przykład interoperacyjności systemów Spike z NATO - podkreśla Stark.

Uważa, że kierowane pociski przeciwpancerne Spike NLOS nowej generacji oraz Spike ER2 to ciekawa, warta zainteresowania oferta dla nowych, pozyskiwanych przez Polskę śmigłowców. Te pociski moglibyśmy także wytwarzać w Polsce.

Zdecydowaliśmy się pozyskać 96 śmigłowców Apache w najnowszej wersji

Co to za pociski? NLOS (ang. Non Line of Sight) to 6. generacji pocisk dalekiego zasięgu, który kierowany jest za pomocą łącza radiowego i działa w środowisku bez GPS-u.

Dzięki takiemu rozwiązaniu może zwalczać cele na dużych odległościach. Jego zasięg przy strzelaniu z ziemi to ponad 30 km; z powietrza - aż 50 km. Posiada funkcję automatycznego rozpoznawania celów, a to oznacza, że potrafi sam wybrać cel, który jest najważniejszy - i go zniszczyć.

Z kolei Spike ER2 ma mniejszy zasięg. Odpalany z powietrza może razić cele w odległości do 16 km, a z ziemi - 10 km. Ponieważ jest lżejszy niż NLOS może być przenoszony przez lżejsze śmigłowce.

Głowica posiada kamerę dzienną i termowizyjną oraz zaawansowany systemem śledzenia celów. Spike NLOS ER2 jest wyposażony w układ nawigacji inercyjnej, dzięki czemu naprowadza się na cel, którego ma wskazane koordynaty.

- Stawiamy też mocno na przeżywalność jednostki strzelającej lub platformy. Wszystkie systemy Spike, począwszy od miniaturowej amunicji krążącej Spike Firefly, a na pociskach dalekiego zasięgu Spike NLOS kończąc, pozwalają razić przeciwnika poza linią wzroku, a więc także te cele znajdujące się za przeszkodami terenowymi, w ukryciu. Mogą je razić nawet wówczas, kiedy sygnał nawigacji satelitarnej zostanie zakłócony - podkreśla dr Stark.

Polska, jeśli chodzi o uzbrojenie nowych śmigłowców, postawiła na amerykańskie rakiety Hellfire. W maju 2023 r. MON podało, że zamówiło za 150 mln dol. partię 800 przeciwpancernych pocisków kierowanych AGM-114R2 Hellfire na potrzeby przyszłych 32 śmigłowców wsparcia AW149. Wartość tego kontraktu to ponad 8 mld zł.

Zdecydowaliśmy się też pozyskać 96 śmigłowców Apache w najnowszej wersji - wraz z uzbrojeniem za 12 mld dol. i 1,8 tys. pocisków Hellfire - oraz 96 w wariancie szkolnym.

NLOSY wystrzeliwane ze śmigłowca mają zasięg do 50 km

Zakup tych pocisków wzbudził wśród specjalistów kontrowersje. Choć ma je na uzbrojeniu wiele państw NATO, a ostatnio zgodę na zakup ponad 1,5 tys. takich pocisków za 203 mln dol. dostała Francja, specjaliści uważają, że - mimo modernizacji - to już stare pociski. W USA są zastępowane bardziej nowocześniejszymi systemami JAGM.

Nie dorównują one jednak pociskom Brimstone, które są do nich podobne i będą produkowane w polskich zakładach, są bowiem bardziej nowoczesne niż użytkowany od lat 80. XX w. Hellfire. Podobnie jest w przypadku nowoczesnych pocisków Spike.

- Nie rozumiem tego zakupu. Przecież w Ottokar-Brzoza są Brimstone, a dla śmigłowców kupujemy zamiast rakiet tego samego typu - odmienne. Jest to decyzja kontrowersyjna - podkreślał dr Michał Piekarski z Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Pociski Hellfire, które przenoszą wielozadaniową głowicę bojową mogącą razić różne cele, są naprowadzane półaktywnie laserowo. Konieczne jest ciągłe oświetlanie celu z nadajnika, znajdującego się na pojeździe, śmigłowcu, samolocie czy przez żołnierza przez cały czas lotu pocisku.

Chmury, dym lub inne przeszkody mogą ten sygnał zakłócić. Do tego dochodzi zasięg wynoszący 8 km, co naraża wystrzeliwujące je śmigłowce na ogień systemów bardzo bliskiego zasięgu przeciwnika.

- Rafael proponuje pociski o zasięgu 16 km i więcej. Amerykanie dla uzupełnienia arsenału swoich rakiet Hellfire zakupili izraelskie NLOSY, które wystrzeliwane ze śmigłowca mają zasięg do 50 km. Uważam, że to dobra propozycja również dla Polski, nawet jeśli równolegle pozyska pociski Hellfire - przekonuje dr Robi Stark.