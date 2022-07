Nowe śmigłowce dla wojska przylecą ze Świdnika. Jest kontrakt na AW149

Śmigłowcowe odium, jakie zawisło nad polską armią po zerwaniu umowy na francuskie Cracale, co kosztowało nas 80 mln zł, w końcu znika. Mariusz Błaszczak, wicepremier i minister obrony narodowej, podpisał dziś, 1 lipca 2022 r., umowę na dostawę 32. wielozadaniowych śmigłowców typu AW149 dla Lotnictwa Wojsk Lądowych. Będą budowane w zakładach PZL-Świdnik.

Zgodnie z umową, 32 śmigłowce AW149 dostarczane będą wraz z pakietem logistycznym (zapas części zamiennych i eksploatacyjnych oraz sprzęt na potrzeby obsługi naziemnej śmigłowców) i szkoleniowo-symulatorowym (kompleksowe szkolenie pilotów i personelu technicznego oraz dostawę zestawu zaawansowanych symulatorów i wyposażenia szkoleniowego).

Nowe maszyny, w konfiguracji odpowiadającej potrzebom Sił Zbrojnych RP, zostaną wyposażone w systemy obserwacyjne, uzbrojenie strzeleckie, kierowane i niekierowane pociski rakietowe oraz systemy samoobrony. Dostawy przewidziano na lata 2023-2029.

Śmigłowce, które będą wykonywać zarówno zadania transportu żołnierzy, towarów i zaopatrzenia, jak i wsparcia pododdziałów z powietrza, będą przenosić uzbrojenie instalowane w kabinie lub na punktach podwieszeń.

W zależności od wariantu wykorzystania śmigłowca, wyposażenie umożliwi maszynom także prowadzenie operacji ewakuacji, poszukiwania i ratownictwa w warunkach bojowych.

Długo oczekiwany kontrakt na śmigłowce wielozadaniowe, które jak pokazuje wojna w Ukrainie są ważnym orężem współczesnych działań bojowych, stał się faktem. I nie jest to zakup 4 sztuk, jak to było we wcześniejszych kontraktach, ale 32 maszyny, czyli tyle, ile zakłada programu Perkoz, w którym śmigłowce są pozyskiwane.

Program przewiduje pozyskanie od koncernu Leonardo Helicopters śmigłowców typu AW149 w trzech wariantach: wsparcia bojowego z możliwością prowadzenia zaawansowanego szkolenia lotniczego; dowodzenia; rozpoznania i walki elektronicznej. Dialog techniczny dla Perkoza został zawieszony w marcu 2021 roku. Zainteresowanie udziałem wyraziło wówczas 12 podmiotów. Jednym z nich był zakład PZL-Świdnik reprezentujący koncern Leonardo Helicopters.

Dobra wiadomość jest też taka, że pierwsze śmigłowce wojsko dostanie już w 2023 roku. Co też ważne, większość pieniędzy przeznaczonych na ich zakup pozostanie w Polsce. Jaką maszynę dla Perkoza wybrało MON dla Lotnictwa Wojsk Lądowych?

Śmigłowce nadadzą się do wielu różnorodnych zadań

AW149 to jedna z nowszych konstrukcji koncernu Leonardo Helicopters, zbudowana na zasadzie modułowej z dużym wykorzystaniem materiałów kompozytowych. Maszyny te trafiły już na wyposażenie sił zbrojnych Włoch i Tajlandii. Kupił je Egipt i Wielka Brytania w przetargu na następcę maszyn wielozadaniowych Puma.

Maszyna przeznaczona jest do wykonywania wielu różnorodnych zadań, zarówno w dzień, jak i w nocy. Jej maksymalna masa startowa wynosi 8300 kg (możliwe zwiększenie do 8600 kg). Może osiągnąć prędkość maksymalną 313 km/h. Prędkość przelotową określono na 287 km/h. Maksymalny zasięg śmigłowca wynosi około 960 km, a maksymalna długość lotu to prawie 5 godzin.

AW149 może zabrać na pokład 19 żołnierzy desantu. Załogę stanowią 2 osoby, ale podstawowe zadania mogą być realizowane przez jednego pilota.

Wojsko zyska możliwość modernizacji i modyfikacji śmigłowców

Co równie ważne, znaczna część produkcji śmigłowców, łącznie z montażem, będzie się odbywała w zakładach PZL-Świdnik. Zakłady te od dawna proponują wojsku nowe, polskie śmigłowce wielozadaniowe.

W programie Perkoz Świdnik promował średnie śmigłowce AW139W, jak i AW149. MON wybrało te drugie. Co ważne, zaangażowanie krajowego zespołu inżynieryjnego ze świdnickich zakładów umożliwi przyszłą modernizację i modyfikację polskich wariantów tych maszyn zgodnie z ewoluującymi potrzebami Sił Zbrojnych RP.

Do tego dalszy rozwój zdolności krajowego przemysłu śmigłowcowego, dzięki silnej bazie technologicznej i logistycznej na terytorium kraju, umacniał będzie bezpieczeństwo Polski. Posiadane przez PZL-Świdnik zdolności pozwalają, co dzisiaj jest niezwykle istotne, zabezpieczać dostawy nawet w sytuacji kryzysów naturalnych, jak pandemia koronawirusa, która zakłóciła światowe łańcuchy dostaw.

Krajowa produkcja z wykorzystaniem polskiego łańcucha dostaw

Dotyczy to również konfliktów militarnych, które mogą wyczerpywać światowe zdolności szybkich operacji logistycznych. Z tej perspektywy koncepcja zakupu śmigłowców na potrzeby Sił Zbrojnych RP w zakładach, które nie tylko funkcjonują na terytorium Polski, ale również posiadają tu szeroką sieć dostawców, może być kluczowa dla bezpieczeństwa krajowego.

Niezależna krajowa produkcja z wykorzystaniem polskiego łańcucha dostaw i stałym dopływem najnowszych technologii światowych może być gwarantem suwerenności i efektywności, tak militarnej, jak i przemysłowej.

Systemy zarządzania misją

Śmigłowce z PZL-Świdnik zapewnią możliwość wsparcia ogniowego pododdziałów walczących na lądzie z powietrza oraz zbrojnej eskorty, dzięki systemom zarządzania misją i uzbrojeniu rakietowemu montowanemu w drzwiach karabiny i obsługiwanemu przez załogę.

Zewnętrzne zasobniki z ciężkimi karabinami maszynowymi, działkiem oraz kierowanymi i niekierowanymi pociskami rakietowymi zapewnią skalowalne zdolności zwalczania zagrożeń, zwiększające skuteczność działania w warunkach bojowych.

W zależności od misji, specjalnie do tego przeznaczona konsola w kabinie, zintegrowana z systemami zarządzania misją oraz systemami i sensorami śmigłowca zapewnia możliwości gromadzenia, wytwarzania i rozpowszechniania informacji związanych z funkcjami dowodzenia C2 czy szeroko rozumianego rozpoznania (ISR).

32 śmigłowce w morzu potrzeb polskiej armii

Większość z ok. 220 śmigłowców, jakie posiadają obecnie nasze siły zbrojne, to starsze konstrukcje, głównie produkcji radzieckiej. Do tego śmigłowce szturmowe Mi-24, których posiadamy niewiele ponad 20 szt., nie mają nowoczesnego uzbrojenia rakietowego. Służą, choć części z nich kończą się resursy.

Mamy też 4 sztuki S-70i Black Hawk dla specjalsów oraz umowę na 4 kolejne, a także 4 śmigłowce AW101 Leonardo dla Marynarki Wojennej RP, wciąż doposażane do wymagań polskiego wojska.

W efekcie 25 Brygada Kawalerii Powietrznej nie posiada etatowego stanu maszyn, a i tak stan techniczny tych, które ma, wyklucza często ich użycie. A śmigłowce, to przecież podstawowe uzbrojenie wojsk aeromobilnych.

Zakup AW149 nie sprawi oczywiście, że znikną wszystkie kłopoty śmigłowcowe Polski. Może jednak spowoduje, że zapomnimy w końcu choćby o dotychczasowych, niedobrych praktykach, które stały się już przysłowiowe.

Chodzi głównie o niedotrzymywanie obietnic lub szermowanie półprawdami na temat zakupu śmigłowców, o których tak wiele słyszeliśmy w ostatnich latach. Czy najnowszy kontrakt to zmieni?.