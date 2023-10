Nowi dowódcy w Wojsku Polskim. "Armia została upolityczniona"

Choć z wojska płynęły sygnały, że coś złego się w nim dzieje, dymisje najważniejszych generałów w Wojsku Polskim zaskoczyły opinię publiczną, podgrzewając jeszcze bardziej emocje. Sytuacja jest niepokojąca, bo zachowanie ciągłości dowodzenia to jeden z pierwszych kanonów armii.

Jak powiedział Donald Tusk, dymisje generałów to wierzchołek góry lodowej.

Według opozycji to ostateczny dowód na gigantyczny kryzys w polskiej armii, do którego doprowadził PiS.

Prezydent Andrzej Duda przyjął dymisje gen. Rajmunda Andrzejczaka oraz gen. Tomasza Piotrowskiego i wyznaczył ich następców. Na miejsce szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego mianował generała broni Wiesława Kukułę, a na Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych wręczył nominację generałowi dywizji Maciejowi Kliszowi.

Fakt, że politycy opozycji komentują złożenie dymisji przez najważniejszych dowódców w Wojsku Polskim w ostrych słowach, podkreślając, że wszyscy teraz zobaczyli, jak wygląda bezpieczna przyszłość według modelu PiS, nie dziwi.

- Gdy na 5 dni przed wyborami najważniejsi dowódcy wojskowi podają się do dymisji, opinia publiczna musi jak najszybciej poznać powody tego kroku - twierdzi Bartłomiej Sienkiewicz, były minister spraw wewnętrznych i koordynator służb specjalnych.

Równie ostro skomentował sytuację odejście Szefa Sztabu Generalnego i Dowódcy Operacyjnego Władysław Kosiniak-Kamysz, lider PSL. - To ostateczny dowód na gigantyczny kryzys w polskiej armii, do którego doprowadził PiS. W najbliższą niedzielę musimy odsunąć od władzy rząd, który zagraża bezpieczeństwu Polek i Polaków - napisał na platformie X.

Krzysztof Gawkowski, lider Lewicy, także nie ma wątpliwości, że to działania PiS-u doprowadziły do tego, że stajemy się bezbronni w czasach największego kryzysu. - Wojna na Ukrainie, wojna na Bliskim Wschodzie, a armia w Polsce się sypie - stwierdził.

Sytuacja jest bardziej niepokojąca, niż się wydaje. Donald Tusk, lider KO, przyznał, że otrzymał właśnie informację o dymisjach kolejnych 10 wysokich rangą oficerów sztabowych.

- To wszystkie dzieje się, kiedy trwa wojna za naszą granicą, a na Bliskim Wschodzie narasta konflikt, który może stać się globalny - dodał.

Politycy nie powinni wciągać wojska do politycznej kampanii

Zapytaliśmy, co myślą generałowie, dziś poza służbą, ale najlepiej zorientowani w sytuacji panującej w armii i znający blaski i cienie cywilnej kontroli nad wojskiem.

- Gen. Piotrowski po oskarżeniach przez polityków w sprawie rakiety pod Bydgoszczą był przez cały czas przez nich ignorowany jako dowódca specjalny. W podobnej sytuacji był też gen. Rajmund Andrzejczak, szef Sztabu Generalnego WP - powiedział WNP.PL gen. Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych.

- Był lekceważony i ignorowany przez polityków PiS-u, wszystko, co się działo w armii, odbywało się poza jego plecami, a przecież to on jest pierwszym żołnierzem Rzeczypospolitej. Ignorowany był zupełnie, pozbawiono go kompetencji i rzecz najważniejsza: armia została upolityczniona, wciągnięta w kampanię wyborczą - dodaje.

Podkreśla, że politycy nie powinni wciągać wojska do politycznej kampanii, a kiedy przyjdzie do ich krytyki, szybko umyją ręce. Winny temu, że dał armię upolitycznić, będzie naczelny dowódca, nie politycy. I jeżeli ktokolwiek będzie armię oskarżał o to, że godzono się na jej upolitycznienie, będzie oskarżał pierwszego żołnierza.

- Gen. Andrzejczak, świadomy odpowiedzialności za armię, za jej upolitycznianie, podjął taką właśnie decyzję - złożył dymisję. Na jego miejscu każdy rozsądny, prawy żołnierz, który szanuje Konstytucję, dba o siłę i wizerunek armii, które uznaje za najważniejsze dla niego atrybuty żołnierskości, powinien tak postąpić. Doszedł do wniosku, że nie może już nic zrobić. Podobnie jak gen. Piotrowski - wyjaśnia gen. Skrzypczak.

Wojsko zamiast się szkolić, pilnuje muru na granicy

Zdaniem generała obaj dowódcy czuli się odpowiedzialni za to, co się wydarzyło w armii na przestrzeni kilku ostatnich lat. Najważniejszy w wojskowej hierarchii jest gen. Andrzejczak. Nie chce być odpowiedzialny za to, czego nie był sprawcą. Trudno go oskarżać o upolitycznienie wojska, skoro nie miał wpływu na to, co się w armii dzieje, bowiem pozbawiono go kompetencji. Uznał, że jest to dobry czas, by tak postąpić.

- Żołnierze mówią, że w armii jest już bardzo źle. Wojsko nie szkoli się zupełnie, wysyłane jest na granicę i pilnuje zbudowanej bariery przed emigrantami, a jednocześnie rząd i politycy rozdają wizy i przemycają tychże emigrantów do Polski legalnie, za pieniądze - uważa gen. Skrzypczak.

Dodaje, że żołnierze czują się oszukani, każe im się gonić ludzi po lesie, a jednocześnie rząd robi przekręt i dużo więcej przemyca ludzi do Polski niż jest tych, którzy nielegalnie, narażając życie, przekraczają granicę.

- Żaden z żołnierzy nie chce brać odpowiedzialności za to, co robią rząd i politycy, ponieważ oni postępują wbrew polityce państwa polskiego, wbrew Konstytucji, a żaden żołnierz podpisać się pod łamaniem jej przepisów nie chce - zapewnia gen. Skrzypczak.

Czara goryczy została przelana w zaskakującym momencie

Gen. Bogusław Pacek nie łączy dymisji generałów. Uważa, że pełna napięcia sytuacja między ministrem obrony narodowej, szefem operacyjnym i szefem sztabu generalnego była znana od dłuższego czasu.

Informacji na ten temat niewiele, dlatego nie chce spekulować. Podkreśla jednak, że to na pewno bardzo istotny moment dla systemu obronności i istotny sygnał dla rządzących, kiedy rezygnuje dwóch najważniejszych dowódców sił zbrojnych.

- Sami generałowie po złożeniu dymisji powinni się wypowiedzieć, co ich do tego skłoniło. To ważne dla opinii publicznej. To, co się zdarzyło, nie służy dobrze ani wojsku, ani państwu - uważa gen. Pacek.

Marcin Szymański, emerytowany pułkownik, który poznał gen. Andrzejczaka w Afganistanie, nie widzi niczego dziwnego w tym, że gdy oficer nie zgadza się z tym, co się dzieje w armii, to odchodzi. W wojsku mówi się, że „rzuca kwitami”.

Sam tak zrobił, gdy ministrem obrony został Antoni Macierewicz. Podobnie odeszli wcześniejsi szefowie SG WP, generałowie: Lech Surawski, Mieczysław Cieniuch oraz dowódca generalny Mirosław Różański.

- Armia tym samym daje wotum nieufności nadzorującym ją politykom. Cywilna kontrola nad armią nie oznacza ręcznego nią sterowania i wykorzystywania do politycznych celów. Generała Rajmunda szanuję, dziwiłem się, jak mógł to wszystko znosić i szanowałem za to, że stoi na straży normalności, której było coraz mniej.

Jego zdaniem czarę goryczy przelało przydzielenie zadania ewakuacji Polaków z Izraela Dowództwu Generalnemu, które z działalnością operacyjną poza krajem nie ma nic wspólnego, ale kieruje nim lansowany za czasów PiS-u generał.

