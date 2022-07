Nowoczesne uzbrojenie nie dla Ukrainy... Nie dajemy dużo, bo sami mamy mało

Na początku wojny broń dostarczana Ukrainie przez Zachód pochodziła z wojskowych rezerw. Były to z reguły systemy wyprodukowane często przed dziesiątkami lat. Jedynie USA, Wielka Brytania i Polska zdecydowały się na wysyłanie również broni nowoczesnej czy relatywnie nowej. Niestety, w niezbyt dużej liczbie. Według specjalistów wskazuje, że nie zawsze powodem jest to, że państwa sprzeciwiające się rosyjskiej agresji nie chcą wysyłać pokaźniejszej pomocy militarnej. Co w takim razie?

Po wcześniejszych dostawach starego poradzieckiego sprzętu, na Ukrainę płyną coraz szerszym strumieniem bardziej nowoczesne, zachodnie systemy uzbrojenia.

Pomoc militarna Zachodu, mimo że liczona już w miliardach dolarów, wciąż uważana jest, nie tylko przez Ukrainę, za zbyt małą.

Niektóre państwa NATO mają co do tego wątpliwości... Obawiają się osłabienia własnego potencjału obronnego, który zaniedbywały latami.

Obecnie z Zachodu płynie na Ukrainę nowoczesne lub w miarę nowoczesne uzbrojenie produkcji zachodniej, zwłaszcza rakietowe. Ukraina wciąż apeluje o zwiększenie tych dostaw. Rzeczywistość pod tym względem wciąż nie jest zbyt różowa...

Wśród państw, które udzielają najwięcej pomocy, są Stany Zjednoczone, Wieka Brytania i Polska, która przekazała Ukrainie, obok 240 czołgów T-72, najnowsze pociski przeciwlotnicze Piorun oraz 18 armatohaubic Krab.

Wiele państw wciąż jednak „skąpi” w udzielaniu pomocy. Przekazują po kilka, najwyżej kilkanaście systemów ciężkiego uzbrojenia. Trudno się dziwić Ukrainie, że chce takiej broni jak najwięcej, bo tylko dzięki niej może zmienić trudną wciąż sytuację na froncie...

Im więcej czasu mija od rosyjskiej agresji, tym częściej pojawiają się pytania o granicę tej pomocy. Część krajów obawia się, że im więcej uzbrojenia przekażą Ukrainie, tym bardziej osłabią swe bezpieczeństwo.

Europa rozbrajała się

Można zarzucać prezydentom Niemiec i Francji, że wciąż trzymają się iluzji dyplomatycznego rozwiązania konfliktu. W USA, jak i na Stary Kontynencie nie brak głosów sugerujących potrzebę zakończenia wojny, dających Putinowi możliwość "wyjścia z twarzą".

Nie zmienia to faktu, że nawet europejskie mocarstwa nie mają uzbrojenia w nadmiarze. Po zakończeniu zimnej wojny niemal wszystkie państwa NATO zrezygnowały ze zbrojeń. Uznano, że widmo wojny przestało krążyć nad Europą, dlatego pieniądze zamiast na czołgi lepiej przeznaczyć na budowanie dobrobytu...

Niektóre kraje wręcz rozbrajały swoje armie. Najbardziej spektakularnym tego przykładem są Niemcy, które zmniejszyły swe wojska o 65 proc. w porównaniu z 1990 r. i jeszcze do niedawna wydawały na wojsko tylko ok. 1,3 proc. PKB.

Po wybuchu wojny na Ukrainie gen. Alfons Mais, głównodowodzący niemieckiej armii, powiedział, że po 16 latach rządów CDU Bundeswehra jest słaba i "mniej więcej naga". Podobnie robiły Włochy. Przez ostatnie dziesięciolecia zmniejszały też swoje armie Francja, Hiszpania, Wielka Brytania, Turcja i Stany Zjednoczone.

Nowoczesne uzbrojenie dla Ukrainy

Niemcy długo odmawiały Kijowowi dostaw broni – przez co stały się, w opinii świata, głównym hamulcem pomocy dla Ukrainy. Nie spełniały też swoich obietnic.

Polska zgłosiła się do Berlina, aby - zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami - przekazano nam - jako rekompensatę w zamian za poradzieckie maszyny T-72, których ok. 240 dostarczyliśmy Ukrainie - obiecywane czołgi Leopard II.

Uzupełnienie jednak nie wypaliło... Chcieliśmy tej rekompensaty w najnowszej wersji czołgów 2A7. Niemcy tłumaczyli, że to niemożliwe, bo sami ich prawie nie mają.

Francuskie samobieżne działa 155 mm Cesar o donośności ponad 50 km, których 18 dostała Ukraina, zaczęły wyjeżdżać z linii montażowych w 2004 r. Do dziś armia francuska ma ich 76. Bundeswehra, która jeszcze w końcówce lat osiemdziesiątych XX w. zgromadziła ok. 3,5 tys. leopardów, dziś ma ich na uzbrojeniu ok. 320, w tym w najnowszej wersji 2A7V 0 ok. 20 maszyn.

Teraz to się zmienia... Na Ukrainę trafiło kilkanaście najnowocześniejszych niemieckich samobieżnych armatohaubic PzH 2000 wraz z inteligentną amunicją. Ukraińcy przyznali, że pomoc Niemiec, ale też Francji i Włoch znacznie się poprawiła.

Państwa europejskie podnoszą budżety obronne

Wojna w Ukrainie spowodowała, że coraz więcej państw NATO przyspieszyło modernizację swoich wojsk i zaczęło się pospiesznie zbroić - chodzi zwłaszcza kraje na wschodniej flance sojuszu, które czują się najbardziej zagrożone rosyjską agresją.

Również Bundestag zgodził się na utworzenie specjalnego funduszu o wartości 100 mld euro na zakup uzbrojenia oraz spełnienie wymogu NATO, dotyczącego finansowania armii do 2 proc. PKB.

Wydatki obronne z 1,35 proc. PKB, czyli ok. 7,18 mld dol., do 2 proc. PKB podniosła Szwecja. Rumuni zapowiedzieli ich zwiększenie z obecnych nieco ponad 2 proc. PKB do 2,5 proc.

Do 2 proc. PKB, chce też zwiększyć wydatki na obronność Dania. Rząd Łotwy planuje do 2025 r. ich podniesienie do 2,5 proc. PKB. Holandia już powiększyła budżet obronny o 6,5 proc., a Belgia w ciągu najbliższych lat planuje zainwestować dodatkowe 14 mld euro.

Polska w czołówce zbrojeń

Polska, która w tym roku wyda na wojsko 2,4 proc. swojego PBK (ok. 58 mld zł), najwięcej po USA i Grecji, w przyszłym roku chce podnieść ten wskaźnik do 3 proc. Wzrosną też do 813 mld dol. już i tak ogromne wydatki na obronę USA, głównego rozgrywającego w NATO.

Oznacza to boom kontraktów dla zakładów zbrojeniowych. Do tej pory zakłady wojskowe, które przez lata nie otrzymywały zamówień, „zwijały” produkcję. Pandemia też zrobiła swoje. Nie produkowały sprzętu, by stał na półkach...

Aby zwiększyć produkcję, muszą się szybko zmodernizować, wprowadzić nowe inwestycje, powiązać porwane łańcuchy dostaw. Na to wszystko potrzeba pieniędzy. Podraża to koszty zakupu uzbrojenia.

Mówią o tym nawet Amerykanie, którzy choć jako jedyni nie muszą się zbytnio martwić o zapasy uzbrojenia, chcą przyspieszyć produkcję pocisków przeciwlotniczych Stinger i przeciwpancernych Javelin.

NATO, głównie USA, przekazały Ukrainie ok. 17 tys. pocisków przeciwpancernych i 2 tys. pocisków przeciwlotniczych. Pocisk Javelin kosztuje 78 tys. dol., a wyrzutnia - ok. 100 tys. dol. Cena Stingera sięgają ponad pół miliona zł.

Armia amerykańska chce uzupełnić ich zapasy. Departament Obrony przyznaje jednak, że wymyślenie sposobu na szybkie zwiększenie produkcji zbrojeniowej będzie poważnym testem dla Pentagonu. Wytwórcy tych pocisków informują, że zwiększenie produkcji będzie możliwe dopiero po otrzymaniu funduszy od rządu.

Potrzebny czas i pieniądze

To nie jedyne problemy, przed którymi stoi przemysł zbrojeniowy państw NATO. Jednym z największych są setki małych dostawców, którzy pracują nad znalezieniem komponentów potrzebnych do budowy nowych pocisków, w tym materiałów ziem rzadkich i podzespołów elektrycznych, trudnych do szybkiego pozyskania.

Do tego firmy czekają z inwestycjami, mającymi zwiększyć ich moce produkcyjne do czasu uzyskania pewności, że zapewnione zostanie finansowanie, ponieważ obawiają się, że nie zostaną opłacone inwestycje w surowce i możliwości produkcyjne.

Odnosi się to do wszystkich europejskich firm produkujących sprzęt i uzbrojenie dla wojska. Także polskich, które zyskały przez wojnę intratne kontrakty... Aby zwiększyć produkcję, potrzebują pieniędzy na nowe inwestycje i modernizacje zakładów oraz czasu.

Nowego sprzętu szybko nie będzie

Państwa, które przekazują uzbrojenie Ukrainie, muszą się zatem liczyć z tym, że nowych, zamówionych systemów uzbrojenia zbyt szybko nie otrzymają. O wypełnienie luk w uzbrojeniu zwracają się do NATO, czyli do USA. Ale będą musiały poczekać.

NATO deklaruje, że będzie nadal wspierać Ukrainę nowoczesnym uzbrojeniem, bo toczy się tam bitwa nie tylko o jej suwerenność, ale również o Europę.

- By pokonać Rosję, Ukraina potrzebuje koniecznych narzędzi. Im więcej broni dostanie, tym szybciej nastanie pokój - uważa były zastępca dowódcy sił NATO w Europie, generał Richard Shirreff, cytowany przez dziennik The National.

Podkreśla, żeto konieczne - nawet gdyby NATO musiało podjąć ryzyko eskalacji tej wojny. Tylko czy groźba rozszerzenia konfliktu na Europę może być zachętą do zwiększenia pomocy Ukrainie, kosztem osłabienia swojego bezpieczeństwa, choćby czasowo?