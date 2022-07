Nowy głównodowodzący sił zbrojnych NATO w Europie

W poniedziałek w belgijskim Mons, gdzie znajduje się Sojusznicze Dowództwo Operacji NATO, odbyła się uroczysta zmiana na stanowisku Głównodowodzącego Połączonych Sił Zbrojnych NATO w Europie (SACEUR). Dotychczasowego dowódcę, generała amerykańskiego lotnictwa Toda Woltersa zastąpił generał US Army Christopher Cavoli.

- Na całej planecie nie ma człowieka o lepszych kwalifikacjach niż gen. Cavoli, żeby objąć to stanowisko - powiedział w przemówieniu pożegnalnym Wolters, pełniący swoją funkcję od 2019 roku.

Obecny podczas ceremonii sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg podziękował odchodzącemu dowódcy za służbę.

- Twoje bezinteresowne poświęcenie dla Sojuszu pomogło nam przejść przez trudne chwile. Powodując, że kryzys Covid nie przerodził się w kryzys bezpieczeństwa. Zareagowałeś szybko i zdecydowanie na inwazję rosyjską na Ukrainę. Dzięki tobie każdy natowski dowódca i żołnierz wie dokładnie, co ma robić i wie, w jaki sposób przyczynia się do naszej wolności i bezpieczeństwa. Na tym polega dowodzenie - podkreślił Stoltenberg.

Zwracając się do Cavolego, stwierdził, że przejmuje on dowodzenie w chwili, gdy nasila się na świecie "rywalizacja strategiczną, a do Europy wróciła brutalna wojna". Wyraził jednocześnie przekonanie, że generał US Army, mając do dyspozycji zespół Naczelnego Dowództwa Sojuszniczych Sił Europy (SHAPE), będzie skutecznie mierzył się z nadchodzącymi wyzwaniami i szansami.

Do tej pory Christopher Cavoli był dowódcą generalnym armii Stanów Zjednoczonych w Europie i Afryce.