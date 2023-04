Nowy materiał wzorowany na futrze niedźwiedzia polarnego

Inżynierowie z University of Massachusetts Amherst (USA) opracowali syntetyczną tkaninę, wzorowaną na futrze niedźwiedzia polarnego.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Nowy materiał jest już dostępny na rynku.

Niedźwiedzie polarne żyją w jednych z najtrudniejszych warunków na ziemi, znosząc arktyczne temperatury przekraczające minus 40 st. C. Od lat 40. XX wieku naukowcy zadawali sobie pytanie - w jaki sposób futro niedźwiedzia polarnego utrzymuje ciepło? Początkowo uważano, że sposobem na utrzymanie ciepła w organizmie niedźwiedzia jest izolowanie się od warunków atmosferycznych za pomocą futra. Kolejne wyniki badań pokazały, że jest to tylko w części słuszna teoria.

Częścią tajemnicy niedźwiedziej okrywy jest biała barwa, dzięki której futro skutecznie przepuszcza promieniowanie słoneczne

Jednym z głównych odkryć ostatnich dekad jest to, że wiele zwierząt polarnych aktywnie wykorzystuje światło słoneczne do utrzymania swojej temperatury, a futro niedźwiedzia polarnego jest znanym tego przykładem. Częścią tajemnicy niedźwiedziej okrywy jest biała barwa, dzięki której futro skutecznie przepuszcza promieniowanie słoneczne w kierunku skóry zwierzęcia.

"Futro to tylko połowa równania. Druga połowa to czarna skóra niedźwiedzi polarnych" - powiedziała Trisha L. Andrew, profesor chemii na University of Massachusetts Amherst, kierująca zespołem pracującym nad futrem syntetycznym.

Jak wyjaśnia prof. Andrew, futro niedźwiedzia polarnego jest czymś w rodzaju naturalnego światłowodu, przewodzącego światło słoneczne ku skórze niedźwiedzia - która pochłania to światło, ogrzewając niedźwiedzia. Z drugiej strony futro jest również wyjątkowo dobrym izolatorem, który zapobiega utracie ciepła z organizmu na zewnątrz.

Nowy materiał podobnie jak skóra niedźwiedzia polarnego, skutecznie się rozgrzewa

Prof. Andrew i jej zespół zaprojektowali dwuwarstwową tkaninę, której górna warstwa składa się z nici, które - podobnie jak futro niedźwiedzia polarnego - przewodzą światło do dolnej warstwy. Ta jest wykonana z nylonu i pokryta ciemnym materiałem zwanym PEDOT.

Materiał PEDOT, podobnie jak skóra niedźwiedzia polarnego, skutecznie się rozgrzewa - tak wydajnie, że kurtka z takiego materiału jest o 30 proc. lżejsza, niż ta sama kurtka z bawełny, zapewniając jednocześnie komfort termiczny w temperaturach niższych o 10 st. C., niż okrycie z bawełny. Warunkiem jest jednak dobre naświetlenie otoczenia.

Wynalazek zespołu prof. Andrew jako produkt jest już dostępny na rynku, tkanina powlekana PEDOT.

Wyniki badań opublikowano w czasopiśmie "ACS Applied Materials and Interfaces" ( https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acsami.2c23075# )