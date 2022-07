Nowy trenażer strzelecki dla żołnierzy, funkcjonariuszy i cywilów

Milisystem (wcześniej IGS ), spółka z branży obronności i strzelectwa, zaprezentowała swój flagowy produkt – trenażer strzelecki Wisła, który pozwala na prowadzenie treningów strzeleckich z każdej broni oraz zapewnia duży realizm jej użycia. Spółka chce jeszcze w tym roku uruchomić jego komercyjną sprzedaż. W strategii rozwoju spółki jest też uzyskanie licencji na sprzedaż broni.

TS Wisła może znaleźć zastosowanie w szkoleniu podstawowym żołnierzy i funkcjonariuszy, ale też chcących się nauczyć strzelać cywilów czy uczniów klas mundurowych.

Jego zaletą, będącą też novum na rynku tych systemów, jest możliwość użycia podczas treningu strzeleckiego zarówno broni, jak i specjalnej repliki z użyciem amunicji ślepej.

Firma zapowiada, że w tym roku może być gotowych nawet kilkanaście takich trenażerów. W pierwszej kolejności spółka chce dotrzeć do służb mundurowych, ale dostrzega też potencjał na rynku cywilnym.

Kiedy słyszymy o trenażerze Wisła, to odruchowo kojarzy on nam się z jednym z najważniejszych polskich programów przeciwlotniczych średniego zasięgu, w którym kupiliśmy systemy przeciwrakietowe Patriot.

Produkt firmy Milisystem nie służy jednak do symulacji strzelań rakietowych, ale do podstawowego szkolenia strzeleckiego z broni osobistej żołnierzy, funkcjonariuszy służb mundurowych, agencji oraz pracowników ochrony, a także chcących się nauczyć strzelać cywilów.

- To jest bardzo perspektywiczne rozwiązanie, zarówno dla wojska, służb mundurowych, jak i cywilów. Pozwala na jednoczesne szkolenie kilku osób w tym samym czasie. Opiera się na nowych technologiach, dlatego nie ma zbędnych elementów komplikujących trening strzelecki, przez co łatwiej przygotować się do strzelań bojowych - mówi Piotr Międlar, prezes Milisystem.

Co nie bez znaczenia, jest to produkt polskiej myśli inżynierskiej, poświęcony bezpieczeństwu oraz obronności, wpisujący się w promowanie krajowych rozwiązań z zakresu badań i rozwoju oraz ich produkcji. W kontekście wojny w Ukrainie zalety te nabierają dodatkowego znaczenia.

Łatwiejsze i zdecydowanie tańsze

Zarząd spółki, w pierwszej kolejności, chce skupić się na służbach mundurowych, wojsku, policji, straży granicznej, dla których nauka strzelania oraz systematyczne doskonalenie strzeleckich umiejętności jest ważne w służbie.

Dzięki trenażerowi może to być łatwiejsze i zdecydowanie tańsze, niż nauka na strzelnicy z wykorzystaniem amunicji bojowej. Obecnie – kiedy uruchomiono ochotniczą zasadniczą służbę wojskową, rozbudowywane są Wojska Obrony Terytorialnej, w szkołach wprowadza się przysposobienie wojskowe – takie rozwiązania będą poszukiwane.

Jednocześnie spółka widzi też ogromny potencjał wśród cywilów – są to strzelnice prywatne oraz klubowe, firmy eventowe, szkoły ponadpodstawowe z klasami mundurowymi, szkoły o profilu mundurowym oraz instytucje posiadające własne służby ochronne. To trenażer dla wszystkich, którzy chcą się nauczyć strzelać, a nie mieli wcześniej kontaktu z bronią.

Utrwalanie strzeleckich nawyków

Umożliwia naukę bezpiecznego obchodzenia się z bronią oraz pozwala na doskonalenie i utrwalanie strzeleckich nawyków. Milisystem zakłada, że zacznie sprzedawać trenażery jeszcze w tym roku. Planuje wyprodukować kilkanaście takich systemów.

- Rozwiązanie zostało już przetestowane i wdrożone w kilku miejscach w Polsce i jest gotowe do sprzedaży komercyjnej - mówi WNP.PL Piotr Międlar.

Co to za urządzenie? Marian Ślimak, dyrektor zarządzający Milisystem, wyjaśnia nam, że TS Wisła składa się z wielu elementów.

- Do najważniejszych należą serwer z oprogramowaniem trenażera, rzutnik multimedialny, system nagłośnieniowy i wizyjny, czyli kamera IR wyświetlająca trafienia, emitery laserowe montowane na broni, ekran oraz terminal komputerowy - wymienia.

W praktyce działa to tak, że na ekranie wyświetlają się tarcze, do których strzela żołnierz (możliwa jest symulacja strzelania na różnych odległościach), a komputer pokazuje uzyskane wyniki, które można wdrukować do książeczki strzelań żołnierza. Instruktor może omówić popełniane błędy oraz ma możliwość na bieżąco oceniać postępy strzelającego.

Bezpieczne i skuteczne strzelanie

TS Wisła to pod wieloma względami innowacyjny produkt. Niektóre jego rozwiązania są unikatowe na rynku. Przede wszystkim umożliwia naukę strzelania z broni osobistej, długiej i krótkiej, ale również jej replik, w bezpiecznych i kontrolowanych warunkach.

Andrzej Ostrowski, wiceprezes firmy Milisystem, podkreśla w rozmowie z naszym portalem, że dzięki ich trenażerowi szkolący od początku uczą się, jak bezpiecznie i skutecznie wykonać strzelanie amunicją bojową na strzelnicy.

- Przede wszystkim TS Wisła pozwala podnieść efektywność szkolenia strzeleckiego. Uczący się poznaje bezpieczną obsługę broni, uczy się prawidłowej postawy strzeleckiej, prawidłowego trzymania broni, celowania i wyciskania języka spustowego - wyjaśnia wiceprezes Ostrowski.

Podkreśla przy tym, że trenażer ma pomóc w pewnych wycinkach szkolenia ogniowego. Nie zastąpi też strzelań amunicją ostrą. Jako zawodowy instruktor strzelectwa i były wyczynowy zawodnik uważa, że zwłaszcza w szkoleniu podstawowym trenażer jest nadzwyczaj pomocny.

Atutem mobilność systemu

- Na pewno bardzo podniesie efektywność szkolenia i skróci jego czas. Do tego dochodzi mobilność systemu. Może on zostać rozłożony w dowolnym miejscu w jednostce wojskowej. Nie jest do tego wymagana strzelnica - podkreśla wiceprezes.

Uważa, że taki trening pozwala przygotować żołnierzy wojsk operacyjnych, WOT czy też innej służby do strzelań amunicją bojową lepiej, niż dotychczasowe treningi „na sucho” na strzelnicy. Do tego dochodzi korzystny wskaźnik koszt-efekt.

Oszczędza się na amunicji oraz dojazdach żołnierzy na strzelnicę. Można ćwiczyć do woli, o każdej porze i praktycznie w każdym miejscu.

- Trenażer jest w pełni mobilny, co sprawia, że może być wykorzystywany zarówno na strzelnicy, jak i również w mniej profesjonalnych miejscach, np. koszarowej sali czy szkole - dodaje Ostrowski.

Do tego podczas treningu strzeleckiego możliwe jest użycie amunicji ślepej, co zwiększa realizm strzelania. Wypada łuska, jest odrzut i zadymienie. Przybliża to realia strzelania amunicją bojową; to też nowinka, jeśli chodzi o trenażery strzeleckie.

Treningi jak strzelanie bojowe

To nie jedyne rozwiązanie zastosowane w Wiśle, mające przystosować trening do warunków prawdziwego, bojowego strzelania. Zwiększony realizm użycia broni pozwalają osiągnąć różnorodne scenariusze taktyczne.

Filmy generowane przez system zmuszają szkolących do działania w warunkach dynamicznie następujących zdarzeń. Raz jest to bandyta strzelający do uczniów w klasie, innym razem ukrywający się za krużgankiem terrorysta czy samochód, który pędzi, mimo prób zatrzymania go przez żołnierza.

Ćwiczący muszą podjąć szybką decyzję, wybrać właściwy moment oraz celnie strzelić. W przypadku trafienia bandyta, terrorysta czy szyba samochodu pokrywają się czerwoną farbą. Tego rodzaju treningi mają wpływ na poprawę świadomości sytuacyjnej żołnierzy. Takie scenariusze są też możliwe do wykorzystania podczas strzelań prowadzonych przez cywilów.

Rozwiązanie Milisystemu tworzy nowe standardy w treningu strzeleckim, pozwalające szybciej osiągnąć strzelecką kondycję bez konieczności wystrzeliwania wagonów amunicji bojowej. To znacznie tańsze i bardziej racjonalne.

Firma zakłada dalszy rozwój technologiczny trenażera. Dodatkowo oczekuje na pozyskanie koncesji na obrót specjalny, gdyż widzą w tym obszarze duże możliwości generowania przyszłych przychodów.