O co chodzi w aferze wokół niemieckich Patriotów dla Polski?

Kakofonia zmieniających się oświadczeń, co do przyjęcia niemieckich Patriotów przez Polskę, oraz nieprzekonujące próby usprawiedliwienia decyzji odmownej wywindowały wysoko poprzeczkę emocji. Niechęć rządzących do współpracy z europejskimi sojusznikami dziwi coraz bardziej.

Mimo odmowy przyjęcia dwóch niemieckich baterii systemów przeciwlotniczych Patriot, Niemcy się nie gniewają... Podkreślają, że oferta wciąż jest na stole.

Prezydent Andrzej Duda podtrzymuje swoje zdanie, że jeśli przekazanie tych systemów Ukrainie nie będzie możliwe, to Polska powinna je przyjąć.

Spotkał się w tej sprawie z wicepremierem, szefem MON Mariuszem Błaszczakiem, który najpierw wyraził satysfakcję z niemieckiej propozycji, by szybko zmienić decyzję...

Czy przyjmiemy w końcu oferowane przez Niemcy Patrioty? Prezydent jest za, nawet premier Mateusz Morawiecki nie wyklucza rozważenia takiej możliwości, jeśli systemy te nie trafią na Ukrainę.

Ministerstwo Oborny Narodowej, które z sympatią odniosło się do decyzji, po kilkunastu godzinach ogłosiło, że niemieckie systemy powinny stanąć na Ukrainie. Stanowisko prezesa Kaczyńskiego wydaje się przesądzać sprawę: niemieckich Patriotów i żołnierzy w Polsce nie chcemy...

Po fali krytyki decyzji, wytykającej rządzącym, że to błąd, w której wciąż padają mocne argumenty o igraniu bezpieczeństwem, pojawiły się komentarze przedstawicieli rządu, że nie jest to ostateczna decyzja i w razie nie przekazania przez Niemcy Patriotów Ukrainie, może zostać pozytywnie rozpatrzona.

- Cały czas trwają rozmowy na temat możliwości rozmieszczenia niemieckich systemów Patriot - zapewnił Mariusz Błaszczak, wicepremier, minister obrony narodowej.

Z PiS wciąż jednak płyną argumenty. które mają przekonać opinię publiczną, że jeśli niemieckich systemów nie będziemy mieli, to dla nas lepiej... Budzi to wątpliwości, co do pozytywnego zakończenia sprawy.

W natłoku sprzecznych często komentarzy wokół Patriotów, niektórym trudno się zorientować, gdzie w tym sporze jest racja. Argumenty uzasadniające słuszność decyzji podniosły temperaturę sporu w Polsce.

Najbardziej zastanawia, czy rzeczywiście dobrze robimy, nie zgadzając się na niemiecką propozycję i czy przekazanie niemieckich systemów antyrakietowych jest obecnie możliwe?

- Jeśli te rakiety będą rozmieszczone w Ukrainie, to będą skutecznie bronić ukraińskich miast przed rosyjskimi rakietami, ale też będą zabezpieczać naszą przestrzeń powietrzną. Będzie to korzystne i dla Polski i dla Ukrainy - twierdzi minister Błaszczak.

Patrioty są nam potrzebne dzisiaj, bo w każdej chwili jakaś rosyjska rakieta może zaplątać się nad Polskę

Gen. Stanisław Koziej, były szef BBN, uważa, że to dramatycznie niepoważna sytuacja, pokazująca, w jakim chaosie podejmowane są najważniejsze decyzje państwa. Niemieckie Patrioty dawałyby dodatkową ochronę polskiego nieba, a do tego jeszcze mogły znamionować początek zmiany w niedobrych relacjach polsko-niemieckich.

- Patrioty są nam potrzebne dzisiaj, bo w każdej chwili jakaś rosyjska rakieta dalekiego zasięgu może się po prostu zaplątać nad Polskę - podkreśla gen. Roman Polko, były dowódca Grom.

To ładny gest, tylko czy możliwy do wykonania? Pojawiły się zarzuty, że rząd - przygotowując taką właśnie formę odmowy - doskonale wiedział, że taka decyzja jest, przynajmniej w najbliższym czasie, nierealna.

- Polska oferta, by wysłać Patrioty Ukrainie, nie ma szans powodzenia. To zupełnie księżycowy pomysł... Nie można sobie wyobrazić, że jakieś jedno państwo NATO raptem wyśle swoje wojska do Ukrainy, na wojnę - twierdzi gen. Koziej.

NATO nie może wysłać swoich żołnierzy do walczącej Ukrainy, bo włączyłoby się do wojny z Rosją, a tego nie chce. Państwa europejskie NATO, z Polską włącznie, potrzebują czasu na dozbrojenie swoich zmniejszanych od lat i słabo uzbrojonych wojsk.

W Polsce przykładowo, oprócz systemów przeciwlotniczych najkrótszego zasięgu, praktycznie nie mamy nowoczesnych rakietowych systemów przeciwlotniczych i przeciwrakietowych.

Rządzący ripostują, że przecież można przekazać Ukraińcom same Patrioty - bez obsług. Wojskowi przypominają jednak, że wymagałoby to wcześniejszego przeszkolenia żołnierzy ukraińskich w ich obsłudze...

Artyleria rakietowa HIMMARS, a systemy przeciwrakietowe Patriot, to zupełnie inne rodzaje uzbrojenia

Gen. Jarosław Kraszewski, były doradca prezydenta do spraw wojskowych wskazuje, że potrzeba by było na to co najmniej pół roku intensywnego szkolenia a na dobra sprawę - nawet roku.

Przypominają też, że Ukraińcy nie mają obecnie możliwości włączenia Patriotów we własny system rozpoznania. Poza tym - i to jest główny argument krytyków rządowej decyzji - państwo będące członkiem NATO nie może wysłać tak ważnego uzbrojenia bez konsultacji z sojusznikami.

Z rządu słyszymy, że to nieprawda. Przypomina się słowa szefa NATO Jensa Stoltenberga, który powiedział, że decyzja, gdzie rozmieścić rakiety, należy do państwa, które jest ich właścicielem.

Tak, ale odnosi się to do terenu sojuszu, choć i tak wiadomo, że nawet takie decyzje są wcześniej konsultowane z NATO. Tak też było w przypadku niemieckiej propozycji dla Polski. W przekazaniu patriotów Ukrainie chodzi nie o decyzję jednego kraju, a o decyzję sojuszniczą.

Skoro Ukraina dostała HIMARS-y, to dlaczego nie mogłaby dostać Patriotów, słyszymy. Mogłaby. Prezydent Wołodymyr Zełenski zwrócił się nawet do Niemiec, by - skoro Polska ich nie chce - to niech niech niemiecki rząd podejmie historyczną decyzję o ich przekazaniu Kijowowi.

Tyle że artyleria rakietowa HIMMARS, a systemy przeciwrakietowe Patriot, to zupełnie inne rodzaje uzbrojenia... Na wysłanie Patriotów na Ukrainę wciąż nie zgadzają się Amerykanie. Może dlatego, że sami mają ich niewiele (ok. 400 wyrzutni) i pospiesznie kupują izraelskie systemy Iron Dome dla ochrony Waszyngtonu.

Najkorzystniej byłoby, aby Patrioty stacjonowały i w Polsce, i w Ukrainie

Powinniśmy w sojuszu wychodzić z propozycjami różnorodnego wzmacniania Ukrainy oraz zdjęcia wszelkich ograniczeń na dostarczanie broni armii ukraińskiej, w tym także środków obrony powietrznej przeciwrakietowej, a nie komunikować nasze propozycje na Twitterze. Stawia to Polskę w niekorzystnym świetle wśród sojuszników - jako niepoważnego partnera.

Możliwe, że za jakiś czas, będzie tak, jak mówią wysocy przedstawiciele NATO, że najkorzystniej byłoby, aby Patrioty stacjonowały zarówno w Polsce, jak i w Ukrainie. Świadczy o tym choćby powrót NATO do decyzji o przekazaniu samolotów MiG-29. Na razie jednak tak nie jest, dlatego trudno sensownie usprawiedliwić decyzję o odmowie przyjęcia tej broni.

Kolejny argument za nieprzyjęciem niemieckiej propozycji brzmi tak, że obecnie niemieckie Patrioty w Polsce miałyby co najwyżej "efekt estetyczny". Oczywiście, twierdzą wojskowi, dopóki środki napadu powietrznego nie naruszyłyby polskiej przestrzeni powietrznej. Ale można powiedzieć, że "wymiar estetyczny" niestrzelających Patriotów, mają też amerykańskie baterie tych systemów rozlokowane wokół lotniska pod Rzeszowem, a nawet cała polska armia, która pokazuje się głównie na defiladach.

Wojsko jest rzecz jasna po to, by "czekać" na wojnę, być na nią przygotowanym. Im jest lepiej uzbrojone, tym większa gwarancja na odsunięcie ewentualnego terminu agresji. Silna nowoczesna armia - i to słyszymy również z MON - ma przede wszystkim odstraszać przeciwnika.

Pomińmy przy tym sugestię, dlaczego Niemcy nie będą chcieli strzelać do rosyjskich rakiet, bo to podważanie art. 5 NATO - jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Podobnie jak najbardziej dosadne oceny tej wypowiedzi.

Niemieckie baterie zwiększyłyby nasze zdolności przeciwrakietowe o 100 procent

Padł też "argument", że rządzący dbają o bezpieczeństwo Polaków i nie chcą przyjmować Patriotów od Niemiec także dlatego, że nie zamierzają doprowadzić do sytuacji, że rosyjskie rakiety będą neutralizowane nad głowami polskich obywateli. To po co sprowadzamy za wielkie pieniądze Patrioty z Ameryki? W razie czego nie będą neutralizować nadlatujących pocisków nad głowami obywateli? Bo chyba w geście dobrej woli nie oddamy ich Ukrainie...

Jeśli chodzi o "tu i teraz", nie należy o naszej obronie powietrznej myśleć życzeniowo i wierzyć, że wyrzutnie Patriotów staną nad samą granicą i będą strzelać do wszystkiego co nadlatuje ze wschodu. Nawet kiedy te systemy dostaniemy, będą one wykorzystane głównie do ochrony najważniejszych obiektów wojskowych i rządowych.

Najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby choć jedną baterię Patriot miała każda dywizja do ochrony swoich stanowisk dowodzenia. Przy okazji rozmieszczone we wschodniej Polsce, broniłyby naszych miast przed nadlatującymi pociskami dużo wcześniej, niż te, które użyto by bezpośrednio do ich ochrony.

Ale to "dywagacje" z przyszłości. Wciąż nie wiadomo, kiedy będziemy mieli w Polsce 8 baterii Patriot. Te dwie, z których jedną już dostaliśmy, a drugą będziemy mieli w przyszłym roku, nawet po osiągnieciu zdolności operacyjnych, (co też musi potrwać) niewiele osłonią. Niemieckie baterie zwiększyłyby nasze zdolności przeciwrakietowe o 100 proc.

Dlaczego zatem Polska z takim uporem odmawia współpracy w europejskimi sojusznikami, zwłaszcza Niemcami? Wielu wojskowych uważa, że przyczyną jest przewaga myślenia ideologiczno-partyjnego nad myśleniem państwowym, nawet nad myśleniem o bezpieczeństwie narodowym.

Z powodów partyjnej presji minister obrony wycofał się z mądrej decyzji służącej bezpieczeństwu państwa na rzecz decyzji rozpalającej spór z Niemcami. Rządzącym widać zależy, aby pokazywać Niemców jako czarnego luda i rozgrywać to partyjnie i politycznie...