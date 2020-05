Obraz wojska mniej barwny, niż malowany przez MON

Brakuje symulatorów, ślepej amunicji, instruktorów, programy są przestarzałe, a nauka w ośrodkach szkolnictwa wojskowego to niekiedy fikcja. Na stronie Najwyższej Izby Kontroli pojawił się raport, w którym codzienny obraz szkolenia żołnierzy odbiega znacząco od tego, prezentowanego od święta, podczas defilad. Według MON, raport ukazuje jedynie wycinek całości, która przedstawia się zupełnie inaczej.

Nie ma co liczyć na radykalną poprawę

"Baran nie powinien dowodzić lwami"

W Szkole Podoficerskiej Marynarki Wojennej w Ustce przez trzy lata z rzędu, brakowało aż 2/3 instruktorów. Co najgorsze resort obrony usprawiedliwia te braki wskazując jednocześnie w domyśle, że nie ma raczej co liczyć na radykalną poprawę sytuacji w tym obszarze.Wiceszef MON Sebastian Chwałek w odpowiedzi na wnioski pokontrolne skierowane do Mariana Banasia prezesa NIK stwierdził, że nie można spodziewać się pełnego skompletowania jednostek szkolnictwa wojskowego w brakujący sprzęt wojskowy.Jako powód wskazuje ważniejsze priorytety dotyczące doposażenia jednostek ściany wschodniej, w tym 18. Dywizji Zmechanizowanej oraz Wojsk Obrony Terytorialnej.Nie oznacza to chyba jednak, że przez te działania mogą w tych jednostkach i nie tylko służyć niedoszkoleni dowódcy. Zwłaszcza kiedy na barki w podstawowym szkoleniu nakładają się braki możliwości poznania nowego sprzętu kupowanego przez MON.Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, odnosząc się do opublikowanego przez NIK raportu twierdzi, że odnosi się on tylko do wycinka całości. Całość zaś przedstawia się zupełnie inaczej.- Wojsko Polskie rozwija się liczebnie. Kiedy w 2015 roku rząd PiS obejmował władzę, było 95 tys. teraz jest 107 tys. żołnierzy zawodowych, 24 tys. żołnierzy WOT - mówił minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak w Polskim Radiu.Zobacz także: Wojsko kupuje Raki, Groty,hełmy. Chce wesprzeć zbrojeniówkę Jego zdaniem o tym, jak sprawdza się Wojsko Polskie świadczy reakcja na pandemię. Codziennie ok. 9 tys. żołnierzy zawodowych, ochotników WOT i pracowników wojska wspiera służby mundurowe i służbę zdrowia.- Wojsko Polskie zmienia się korzystnie, świadczą o tym chociażby ćwiczenia z wojskami Stanów Zjednoczonych - przekonuje minister Błaszczak.Podkreślił też, że wojsko się rozwija, a że ktoś ma jakiś cel polityczny, żeby uderzyć, no cóż, w takim świecie żyjemy.Już Napoleon powiedział, że baran, nawet kiedy dowodzi stadem lwów skazany jest na porażkę, w odróżnieniu do stada baranów, którymi dowodzi lew. Dlatego szkolenie dowódców na każdym szczeblu jest tak ważne. Dotyczy to również specjalistów wojskowych, którzy powinni mieć niezbędne umiejętności do obsługi skomplikowanego sprzętu i profesjonalnego wykonywania zadań.