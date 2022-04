Oferta nowych śmigłowców dla Straży Granicznej i ratownictwa medycznego

PZL - Świdnik i Leonardo Helicopters, uczestniczące w targach Polsecure w Kielcach (27-29 kwietnia), zaprezentowały dwa śmigłowce z rodziny AW: AW109 - przeznaczony np. dla Straży Granicznej i AW169 - dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Dwusilnikowy, wielozadaniowy śmigłowiec Leonardo AW109 jest już użytkowany przez wielu operatorów na świecie, w tym np. do misji patrolowych i policyjnych. Zdaniem producenta, może zatem pełnić służbę w polskiej Straży Granicznej.

Płatowiec w wersji Trekker wykonany jest ze stopu aluminium, ma wytrzymałe podwozie płozowe, a w wersji GrandNew – zbudowany jest z kompozytów, ma chowane podwozie. Zabiera sześć osób, kabinę można elastycznie adaptować do wymaganego zadania taktycznego.

Kluczowym elementem AW109 jest „konsola misji” – TFO (Tactical Fly Officer), służąca m.in. do sterowania głowicą optoelektroniczną i reflektorem poszukiwawczym (szperaczem). Ułatwia ona też komunikację ze stacją naziemną (np. posterunkiem), skąd mogą być przekazywane informacje głosowe oraz dane.

PZL-Świdnik informuje, że jego zespół Wsparcia i Szkolenia klientów wraz z Leonardo Helicopters „zapewnia efektywne wsparcie logistyczne i obsługowe w celu zwiększenia dostępności operacyjnej śmigłowców”.

PZL-Świdnik jest też producentem dwusilnikowego, kompozytowego płatowca AW169. Cechuje się on m.in. „największą kabiną w swojej klasie”, co umożliwia np. stabilnie mocowanych w jej wzdłuż lub w poprzek dwu noszy z chorymi, kompletny zestaw sprzętu podtrzymującego życie i zapewniający dostęp ratowników do pacjenta. Dostępny jest też przedział bagażowy do przechowywania dodatkowych noszy i wyposażenia luzem.

Producent informuje, że dzięki zaawansowanym technologiom i elastyczności, AW169 gwarantuje szybki transport np. między szpitalami lub realizację zadań ratownictwa medycznego (EMS/SAR) nawet w przypadku długich dystansów, dużych wysokości i wysokich temperatur (HOT&HIGH). Spełnia najnowsze standardy bezpieczeństwa, w tym np. jest odporny na zderzenia, ma duże okna do awaryjnej ewakuacji oraz możliwość pracy z jednym silnikiem (OEI), nawet w krytycznych warunkach środowiskowych.