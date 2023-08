Okręty, rakiety, przemysł kosmiczny. Współpraca z Koreą może wzmocnić polską zbrojeniówkę

O planach współpracy Korei Południowej z Polską, produkcji w naszym kraju rakiet do Chunmoo oraz o tym, dlaczego nie mogą one strzelać pociskami z HIMARS-ów i co mają w środku armatohaubice K9 - mówi WNP.PL Billy Boo Hwan Lee, dyrektor zarządzający Hanwha Aerospace Europe.

Korea stała się drugim po USA partnerem zbrojeniowym Polski.

Armatohaubice K9 będą produkowane w Polsce z wykorzystaniem naszych mocy produkcyjnych i poddostawców, którzy już są w łańcuchach produkcji Kraba.

Wśród priorytetów firmy pozostaje również sektor kosmiczny. Spółka Hanwha Ocean zgłosiła się do programu Orka.

Koreańczycy nie widzą przeszkód, abyśmy produkowali pociski rakietowe do Chunmoo.

Korea stała się drugim po USA partnerem zbrojeniowym Polski. Co do zawartych kontraktów: wciąż nie znamy wielu szczegółów, przez to w mediach pojawia się wiele spekulacji. Przykładowo: zakupione armatohaubice K9A1, których w tym roku mamy dostać 42 egzemplarze, pochodzą z magazynów koreańskiej armii, w których stały przez 10 lat. To budzi wątpliwości co do ich stanu technicznego...

- Prac przy magazynowanym sprzęcie wojskowym nie kończy się na bieżącej konserwacji, ale jest on też systematycznie unowocześniany. Haubice te regularnie poddawano okresowym ulepszeniom technicznym przez cały okres stacjonowania w charakterze rezerwy.

Wszystkie systemy w środku działa są szczegółowo sprawdzane według założonego harmonogramu, a części (jeśli jest taka potrzeba) są na bieżąco wymieniane na nowe. To stały system technicznego nadzoru i modyfikacji sprzętu, który ma zapewnić, gdyby zaszła taka potrzeba, szybkie wprowadzenie działa K9 do służby w Armii Republiki Korei, co jest naturalne - ze względu na sytuację geopolityczną kraju.

Zakres prac przy działach przeznaczonych dla Polski jest jednak znacznie szerszy. Przed wysyłką wszystkie systemy w środku odremontowano bądź wymieniono na nowe. Z haubicy magazynowanej zostało w zasadzie tylko podwozie i skorupa pojazdu... Tak naprawdę mówimy zatem o K9 z magazynu, ale tylko jeśli chodzi o te dwa elementy, które są ponadto poddane wyjątkowo skrupulatnemu sprawdzeniu i rozbudowanej konserwacji na miejscu.

Dodatkowe wyposażenie, jak polskie radiostacje, są już montowane u nas?

- Tak. W Polsce też prowadzona jest integracja dział K9 z systemem kontroli ognia Topaz, którą prowadzi polska Grupa WB - już w Polsce.

Działamy w tym zakresie na podstawie zawartej w lutym 2023 r. pomiędzy WB Electronics i Hanwha Aerospace umowy, dotyczącej integracji polskich systemów teleinformatycznych, zarządzania polem walki i łączności z modułami wyrzutni rakietowej Chunmoo. Wiemy, że te rozwiązania sprawdzają się w Ukrainie, więc z tym większym zadowoleniem integrujemy je z naszymi pojazdami.

Czy wśród 212 armatohaubic K9, które kupiliśmy, znajdą się też działa w nowej wersji K9A2 - z automatem do ładowania amunicji?

- Nie, pierwsza umowa wykonawcza tego nie przewiduje: to działa w wersji K9A1, bez automatu ładowania amunicji. Zasadnicze zmiany nastąpią jednak przy polonizacji - do wariantu K9PL. To już nie będzie K9, jakie znamy, lecz zupełnie inne, zdecydowanie bardziej nowoczesne działo, kolejny etap rozwoju w dziedzinie haubic samobieżnych.

Na czym będzie polegać polonizacja K9? Ma się ona odbywać w Polsce i w Korei. My mamy wyprodukować ponad 500 K9PL, a Korea - 300. Części od Kraba będą wożone do Korei, a koreańskie do polskich zakładów. Jak to ma wyglądać ?

- Oczywiście K9PL będzie wykorzystywał komponenty Kraba, czyli te linie produkcyjne, które są już w Polsce, oraz ewentualnie nowe. Chcemy zastosować komponenty zaprojektowane do Kraba przy produkcji K9PL.

Sprawdziły się one w walce w Ukrainie, a lokalni dostawcy współpracujący z Hutą Stalowa Wola są pewni i kompetentni. Rozmawiamy z HSW o przeniesieniu tego wszystkiego, co już można przenieść z Kraba, czyli systemów i podzespołów, które są oparte na koreańskiej licencji.

Głównie chodzi o podwozia, w których polscy inżynierowie dokonali wielu innowacyjnych zmian - bardzo je doceniamy. Nie chcemy tych elementów dostarczać do Korei, ale włączyć polskie zakłady obronne bezpośrednio w łańcuch produkcji K9PL.

Zamierzamy wykorzystać tutejsze moce produkcyjne, poddostawców i podwykonawców, którzy już są w łańcuchach produkcji Kraba, również przy produkcji K9PL. Szanujemy polską myśl techniczną, polskich inżynierów, którzy wprowadzali swe ulepszenia, ukierunkowane na działanie w warunkach Europy Środkowo-Wschodniej, tutejszego klimatu i ukształtowania terenu.

Liczymy też na odzew związany z nowymi doświadczeniami z wojny w Ukrainie. Z bieżącego użycia Krabów oraz innych systemów artyleryjskich w walce mogą wyniknąć poprawki, które będziemy chcieli zaadoptować.

Chcemy, żeby Polska była hubem części zamiennych dla użytkowników K9 w regionie

Czy w związku z tym w Polsce planowana jest budowa centrum serwisowego oraz części zamiennych?

- Chcemy takie centrum otworzyć w Polsce. To długotrwała procedura, gdyż wymaga uregulowania wielu kwestii administracyjnych i technicznych, jak koncesje, zezwolenia, uzyskanie niezbędnych certyfikatów, bo taki magazyn musi być odpowiednio zabezpieczony i podlega wielu regulacjom prawnym.

Mimo ogromu pracy do wykonania, nie zmienia się nasz zamiar budowy centrum części zamiennych właśnie w Polsce. Chodzi przede wszystkim o to, by skrócić łańcuchy dostaw. Rozumiemy obawy europejskich klientów, że w czasie potencjalnego kryzysu niepokoją się o zakłócenie łańcucha dostaw z Korei.

Chcemy, żeby Polska, jako nasz największy klient w Europie, była również hubem części zamiennych dla pozostałych użytkowników K9 w regionie (czy to będzie Norwegia, czy - potencjalnie - Rumunia, która jest również zainteresowana pozyskaniem koreańskiego sprzętu - właśnie za przykładem Polski), jak również dla zachowania interoperacyjności z wiodącym krajem wschodniej flanki NATO.

Chodzi o to, aby nasi klienci wiedzieli, że pełny serwis i utrzymanie zaopatrzenia w części zamienne jest możliwe w bazie, która będzie tu, w Polsce. (...) Postrzegamy to jako zaletę dla ewentualnych innych partnerów w regionie, będących - tak jak Polska - częścią Sojuszu Północnoatlantyckiego, którzy zdecydują się na zakup K9, że ich serwisowanie może odbywać się w Polsce, z wykorzystaniem będących tu części i specjalistów.

Hanwha prowadzi rozmowy na ten temat z Polską Grupą Zbrojeniową czy z jej spółkami?

- Tak, takie rozmowy już się toczą, ale szczegółów jeszcze nie możemy przedstawić. Wiadomo, że w okresie gwarancji to my jesteśmy w pełni odpowiedzialni za serwis i utrzymanie sprzętu.

Po tym czasie głównym partnerem w serwisowaniu dział K9 będzie oczywiście HSW. Ma w tej mierze kompetencje i doświadczenie, związane choćby z koreańskimi podwoziami przy Krabie.

Toczą się rozmowy dotyczące podziału kompetencji w serwisowaniu. Liczymy tutaj na Polską Grupę Zbrojeniową i Hutę Stalowa Wola, które wyznaczą granice współpracy i kompetencji obu partnerów. Przewidujemy zatem znaczącą rolę Polskiej Grupy Zbrojeniowej w procedurze utrzymania i serwisu sprzętu.

Szczególne emocje budzi w Polsce zakup systemów wyrzutni Chunmoo z pociskami o zasięgu do 290 km. Nie mamy takiej broni. Jaki udział w ich produkcji miałby polski przemysł?

- Naszym celem jest przede wszystkim, aby to, co teraz robimy w Korei, czyli integracja wyrzutni z polskim podwoziem Jelcz, była wykonywana całkowicie w Polsce.

Jesteśmy gotowi przekazać naszą technologię, aby - przykładowo - nasi sprawdzeni partnerzy z HSW, we współpracy z Jelczem czy Autosanem, mogli na terenie kraju przeprowadzać pełny proces integracji wyrzutni z podwoziami.

Nie ingerujemy oczywiście w proces decyzyjny naszych polskich partnerów, gdyż to Warszawa wskaże naszego docelowego partnera we wspomnianej dziedzinie. Podkreślam jednak, że naszym celem jest przeniesienie możliwie dużego zakresu produkcji Chunmoo do Polski.

Hanwha nie wzbrania się przed tym, żeby przekazać kompetencje i przenieść produkcję wyrzutni Chunmoo do Polski

Czy wraz z tymi systemami polski przemysł zbrojeniowy może liczyć również na przekazanie nam nowych kompetencji i technologii, abyśmy mogli budować te rakiety w kraju?

- W ramach kontraktu ramowego na Chunmoo mamy do czynienia z dwoma kontraktami. Pierwszy to ten wykonawczy - na 218 tych systemów.

Teraz negocjujemy kontrakt wykonawczy drugi, w którym jest już mowa o pełnej polonizacji tego rozwiązania, także jeżeli chodzi o efektory. Rozmawiamy z PGZ, między innymi z Dezametem, ale również z Grupą WB Electronics, aby przenieść produkcję rakiet do Polski. Jakie to będą rakiety, o jakim zasięgu - jeszcze nie zostało ustalone.

Hanwha nie wzbrania się jednak przed tym, żeby przekazać kompetencje i przenieść ich produkcję do Polski. Wkrótce nasza firma ogłosi rozpoczęcie produkcji rakiet o jeszcze większym zasięgu niż te, które obecnie posiadamy; liczymy, że mogą one również zainteresować polskiego odbiorcę. To nasza najnowsza technologia.

O jej transferze na razie nie rozmawiamy, gdyż to jest zupełnie nowa sprawa i szczególnie cenna technologia, ale co do pozostałych rakiet, które produkujemy, jesteśmy otwarci na przekazanie Polsce pełnego spektrum naszej produkcji. Na pewno będą to rakiety o zasięgu do 80 km, ale nie ma żadnych problemów, by linie do ich produkcji szybko przystosować, jeśli zapadnie taka decyzja, do budowy rakiet o dalszych zasięgach.

Chcemy też zainteresować Europę naszymi kierowanymi pociskami przeciwpancernymi, które w znacznej części produkowane są na tych samych liniach produkcyjnych, więc to również kwestia wyłącznie decyzji.

Dla wielu synonimem artyleryjskich systemów rakietowych jest HIMARS... Liczymy jednak, że Chunmoo też może zdobyć podobną pozycję w Europie. Chcemy pokazać, że ten system, opracowany we współpracy z Polską, jest w stanie zbudować silny system obrony krajów Europy przed zagrożeniem militarnym.

Będzie też miał ponadto tę zaletę, że znaczna część lub nawet całość produkcji Homara K (w nomenklaturze przyjętej przez polskie Ministerstwo Obrony Narodowej), jak i łańcuch dostaw części zamiennych, znajdzie się w Polsce.

Dla krajów sąsiadujących to zaleta, bo ułatwia to znacznie zabezpieczenie procesów logistycznych. I co najważniejsze: poruszamy się ciągle w wewnętrznych granicach NATO i Unii Europejskiej.

Czy Chunmoo Homar K może strzelać amerykańskimi pociskami?

- Technicznie byłoby to możliwe (po drobnej modyfikacji naszego systemu), ale rozumiemy, że każdy z wytwórców systemów rakietowych chroni swoje rozwiązania, a wymagałoby to ściślejszej współpracy.

Dlatego Chunmoo może obecnie używać wyłącznie efektorów opartych na technologii koreańskiej. Myślę jednak, że gdyby końcowi odbiorcy wyrazili takie życzenie, może to zmusić producentów do zapewnienia interoperacyjności ich wyrzutni z rakietami innej produkcji.

Współpracę z Polską traktujemy jako punkt wyjścia do zacieśnienia więzi gospodarczych, obronnych, naukowych z wszystkimi krajami regionu

Wszystko wskazuje, że współpraca firmy Hanwha z Polską może nie skończyć się na armatohaubicach czy wyrzutniach Chunmoo.

- Korea chce ściśle współpracować z Polską w różnych dziedzinach gospodarki. Mówię o przyszłościowych planach włączenia Polski w biznes przez inne koncerny koreańskie.

Hyundai Rotem mówi o współpracy przy czołgu 3.0, my mówimy o kolejnych generacjach haubic, a także o wejściu w sektor kosmiczny.

Hanwha Aerospace, dzięki połączeniu wszystkich naszych firm z branży zbrojeniowej w jeden konglomerat, stała się zdecydowanie największym koreańskim koncernem obronnym. Umożliwiło to nam, czym się szczycimy, synergię proponowanych rozwiązań oraz możliwości działania we wszystkich domenach, zarówno lądowej, jak również powietrznej i morskiej. Pozwala też firmie na rozszerzenie zakresu działalności na rynku napraw i modernizacji tego rodzaju sprzętu.

W swoim portfolio mamy pełne spektrum produktów z różnych dziedzin. To nie tylko działa, wyrzutnie artylerii rakietowej, przeciwpancerne pociski kierowane czy bezzałogowce lądowe. Mamy też swój udział w budowie okrętów wojennych i produkcji dronów. Jesteśmy dostawcą silników do FA-50, a jednym z priorytetów firmy, na czym grupa Hanwha wyjątkowo się skupia, jest branża kosmiczna.

Zaangażowani jesteśmy w projekt koreańskiej rakiety Nuri, planujemy też wejście w sektor UAM (Urban Air Mobility), czyli generalnie latających rozwiązań dla komunikacji osobistej. Hanwha chce być dostawcą i eksporterem systemów "bezpieczeństwa totalnego", w każdej możliwej sferze.

Współpracę z Polską w różnych sektorach traktujemy jako punkt wyjścia do dalszej ekspansji i zacieśnienia więzi gospodarczych, obronnych, naukowych z wszystkimi krajami regionu.

Wśród priorytetów firmy jest również sektor kosmiczny

Zatem w jakich jeszcze obszarach Hanwha widzi możliwości rozwijania współpracy z Polską?

- Nie jest już tajemnicą, że spółka naszej grupy, Hanwha Ocean, zgłosiła się do procedury wstępnych konsultacji w programie Orka.

Przedstawiciele tej gałęzi firmy, która powstała po przejęciu przez nasz koncern renomowanej stoczni Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME), specjalizującej się w budowie okrętów wojennych, w tym okrętów podwodnych, wkrótce odwiedzą Polskę, aby nawiązać współpracę z tutejszymi podmiotami.

Planujemy spotkania z Polską Grupą Zbrojeniową, w tym oczywiście z PGZ-Stocznią Wojenną, ale liczymy także na możliwość dialogu z Remontową Shipbuilding, aby wypracować ramy potencjalnej współpracy w tym obszarze.

Wśród priorytetów firmy jest również wspomniany sektor kosmiczny. W ostatnim czasie Hanwha uczestniczyła w wystrzeleniu rakiety Nuri w Korei i - na bazie posiadanych doświadczeń - chcielibyśmy budować współpracę z Polską w tym sektorze, gdyż dostrzegamy tu wielu młodych, utalentowanych inżynierów, innowacyjne startupy, z którymi możemy wspólnie wyruszyć na podbój przestrzeni kosmicznej.

Media podały, że Hanwha ma też zamiar współpracować z nami przy bezzałogowych platformach.

- Chcemy również zaprezentować Polsce ofertę naszych platform bezzałogowych. Jeśli chodzi o ten segment uzbrojenia, to przede wszystkim skupiamy się na platformach bezzałogowych lądowych.

W czasie MSPO Kielce zamierzamy pokazać dwa rozwiązania. Jednym z nich jest bezzałogowa platforma bojowa Arion-SMET, która - jako pierwszy południowokoreański bezzałogowy system uzbrojenia - została wybrana do testów w Stanach Zjednoczonych.

Drugie, całkowicie nowe rozwiązanie, które prawdopodobnie będzie miało publiczną premierę w Kielcach, to bezzałogowy bojowy pojazd lądowy, ale cięższy od bezzałogowca Arion.

Planowana jest wizyta w Korei prezydenta Andrzeja Dudy, który ma także w planach odwiedziny w firmie Hanwha. Co chcecie mu pokazać i o czym dyskutować? Czy podczas spotkania przewiduje się podpisanie jakiś umów? Może dotyczących produkcji rakiet do Chunmoo w Polsce?

- Jak mówiłem, rozmowy na ten temat wciąż się toczą. Na razie mówimy o porozumieniach wstępnych, mających zarysować współpracę w określonych dziedzinach i dopiero wtedy, na podstawie takiego porozumienia ogólnego o współpracy w pewnych obszarach, będą prowadzone konkretne rozmowy i rozpatrywane kwestie szczegółowe.

Spotkanie na tak wysokim szczeblu jest najlepszą okazją, by ogłosić i podpisać różnego rodzaju dokumenty dotyczące dalszego zacieśniania współpracy.

Jeżeli będzie z prezydentem Dudą prezes Sebastian Chwałek, może dojść do podpisania jakiegoś wstępnego porozumienia z PGZ dotyczącego produkcji efektorów do Chunmoo. Nieoficjalnie mogę powiedzieć tylko tyle, że przewidziane jest zawarcie - w obecności pana prezydenta - memorandum o porozumieniu w kwestii produkcji rakiet.

Przede wszystkim chcemy pokazać prezydentowi Andrzejowi Dudzie system Chunmoo - po integracji z Jelczem - w działaniu. Będzie też prezentacja naszego ciężkiego bojowego wozu piechoty Redback, który już był w Polsce na testach w Nowej Dębie, a ostatnio odnosi sukcesy w Australii, gdyż został wybrany do tamtejszego programu nowego bojowego wozu piechoty.

Okrętów podwodnych prezydentowi Dudzie nie pokażemy, ale chcemy wskazać na pewne zdolności, jakie ma firma i Korea Południowa w ich produkcji, jakie technologie, jakie efektory możemy na nich zamontować, jak moglibyśmy dostosować je do wymagań polskiego użytkownika i do wymagań takiego akwenu, jakim jest Bałtyk.