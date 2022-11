Olaf Scholz i Xi Jinping: W tej wojnie nie może być użyta żadna broń jądrowa

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz określił wspólne stanowisko z chińskimi przywódcami w sprawie gróźb Rosji użycia broni jądrowej w wojnie w Ukrainie jako sukces swojej podróży do Pekinu.

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz określił wspólne stanowisko z chińskimi przywódcami w sprawie gróźb Rosji użycia broni jądrowej w wojnie w Ukrainie jako sukces swojej podróży do Pekinu. - Już tylko z tego powodu cała podróż była tego warta - oświadczył Scholz w sobotę na konwencji SPD w Berlinie.

Kanclerz powiedział, że zarówno jemu, jak i chińskim przywódcom udało się zadeklarować, że "w tej wojnie nie może być użyta żadna broń jądrowa".

W piątek Scholz odbył w Pekinie rozmowy z prezydentem Chin Xi Jinpingiem i premierem Li Keqiangiem.

"Prezydent Xi i ja jesteśmy zgodni: gesty groźby nuklearnej są nieodpowiedzialne i niezwykle niebezpieczne" - powiedział Scholz po spotkaniu w Pekinie. Na wspólnej konferencji prasowej z Scholzem chiński premier Li wyraźnie zdystansował się od wojny. Powiedział: "Nie możemy sobie pozwolić na dalszą eskalację" - przypomina portal telewizji ARD.

W sobotę kanclerz wezwał też Rosję, by wykluczyła użycie broni atomowej w wojnie napastniczej przeciwko Ukrainie. "Niedozwolone, niedopuszczalne jest użycie broni jądrowej w tym konflikcie" - stwierdził. "Wzywamy Rosję do wyraźnego oświadczenia, że tego nie zrobi" - wskazał i podkreślił, że to granica, "której nie wolno przekraczać".