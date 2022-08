Olaf Scholz obiecuje Ukrainie kolejne wsparcie militarne

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz obiecał w poniedziałek Ukrainie partię nowoczesnego uzbrojenia i wsparcie w budowie własnej obrony powietrznej - podała agencja Ukrinform. Scholz deklarację tę złożył podczas przemówienia na Uniwersytecie Karola w Pradze.

Szef niemieckiego rządu powiedział, że "w najbliższych tygodniach i miesiącach Ukraina otrzyma (z Niemiec) nową, bardzo nowoczesną broń: sprzęt obrony powietrznej, systemy radarowe, drony rozpoznawcze itp". Według niego wartość najnowszego pakietu pomocy wojskowej z Niemiec przekracza 600 mln euro.

System skoordynowanego działania

Według Scholza partnerzy Ukrainy powinni opracować system skoordynowanego działania na rzecz pomocy Kijowowi, a idea ta jest już propagowana przez Niemcy i Holandię wśród państw europejskich.

- Na przykład Niemcy mogłyby priorytetowo potraktować wsparcie rozwoju obrony przeciwlotniczej i artylerii sił zbrojnych Ukrainy. Musimy szybko opracować taki system skoordynowanego wsparcia, aby był niezawodny i co najważniejsze, działał tak długo, jak to będzie konieczne - powiedział kanclerz.

- Putin nie może pogodzić się ze zjednoczoną Europą, to nie pasuje do jego świata - mówił Scholz. - Tym ważniejsze jest zapewnienie Ukrainie wsparcia gospodarczego, finansowego, politycznego, humanitarnego i wojskowego. Będziemy kontynuować to wsparcie, rzetelnie i tak długo, jak będzie to potrzebne.

Inteligentna strategia

Jednocześnie zaznaczył, że odbudowa zniszczonej Ukrainy będzie "zadaniem na pokolenia" i wymaga znacznych wysiłków międzynarodowych oraz "inteligentnej strategii".

Poinformował, że kwestia ta zostanie omówiona na konferencji eksperckiej 25 października, na którą Scholz wraz z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen zaprosi Ukrainę i jej partnerów z całego świata do Berlina.

- Dziś znów na porządku dziennym jest pytanie: gdzie w przyszłości przebiegać będzie linia podziału między wolną Europą a neoimperialistyczną autokracją - powiedział Scholz. - Rosja Putina chce użyć przemocy, aby wytyczyć nowe granice - to coś, czego ludzie w Europie nie chcą ponownie doświadczyć. Brutalny atak na Ukrainę to atak na europejski porządek bezpieczeństwa.

- Sprzeciwiamy się temu z całą determinacją. Nie akceptujemy rosyjskiego ataku na pokój w Europie" - podkreślił kanclerz Niemiec i dodał, że Europejczycy nie chcą cofać się do XIX czy XX wieku "z agresywnymi wojnami i totalitarnymi ekscesami".