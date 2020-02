Opada kurtyna milczenia wokół F-35. Są nowe szczegóły

W 2028 r. pierwsze z 32 samolotów F-35, na zakup których Polska podpisała umowę 31 stycznia 2020 r., przylecą do kraju. Teraz, kiedy opadło konfetti, po nośnych wypowiedziach, jakich wiele słyszeliśmy podczas uroczystości podpisania umowy, poznaliśmy więcej szczegółów technicznych i finansowych.

Będzie pakiet modernizacyjny

Przeszkolimy w USA 24 pilotów

Jak było z F-16?

Nie można pominąć informacji o tym, że sami Amerykanie przyznają, że F-35, zanim będzie gotowy do walki, ma jeszcze długą drogę do przebycia. Pentagon wskazał ponad 800 błędów i usterek w oprogramowaniu myśliwców F-35.Według amerykańskiej agencji Bloomberg, która powołuje się na najnowszy raport biura testowego Pentagonu, poświęcony najdroższemu w historii USA systemowi uzbrojenia F-35, wycenionemu już na 428 mld dol., zaklasyfikowano 13 problemów, które muszą zostać naprawione, gdyż wpływają na bezpieczeństwo lub zdolności bojowe F-35.Robert Behler, dyrektor testów operacyjnych z Departamentu Obrony USA, przypomina, że ich naprawa musi nastąpić, zanim cały program wejdzie w fazę Block 4, której wartość to 22 mld dol.Nieakceptowalna, jak podano, dokładność w celowaniu z działka 25 mm F-35 do celów naziemnych czy luki w systemach cyberbezpieczeństwa to tylko niektóre z tych problemów. Brett Ashworth, rzecznik prasowy Lockheed Martin, przekonuje jednak, że choć projekt F-35 dojrzewa, to samoloty te są dziś najbardziej śmiercionośnymi, wytrzymałymi i naszpikowanymi elektroniką myśliwcami na świecie.Jeśli nawet usuwanie usterek F-35 spowoduje opóźnienie w produkcji na pełną skalę, to nie wpłynie ono na ich cenę. MON potwierdza, że za samoloty wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowym zapłacimy 4,6 mld dolarów.To znaczy, że - jak już informowaliśmy - za 32 samoloty zapłacimy ok. 17, 8 mld zł. Za tę cenę dostaniemy samoloty w konfiguracji standardowej - F-35A w cenie 87,3 mln dol. za sztukę. Według MON podobną cenę płacą wszystkie państwa kupujące F-35 z tegorocznej serii.Samoloty mają być wyposażone w najnowszy wariant oprogramowania w wersji Block 4. Umowa obejmuje też pakiet modernizacyjny. Dzięki temu na samolotach wcześniejszych transz można będzie zaimplementować modyfikacje wprowadzone później przez producenta.- Polskie samoloty będą zaopatrzone w spadochrony hamujące - podkreśla mjr Płatek. Do tego, oprócz silników Pratt & Whitney F-135 zainstalowanych w samolotach, dostaniemy jeden silnik więcej, a także informatyczny system zarządzania eksploatacją F-35A.Umowa przewiduje też dostarczenie sprzętu do obsługi naziemnej samolotów, wyposażenie pilotów, dostarczenie naziemnego systemu szkoleniowego z przeznaczeniem dla baz lotniczych, a także wyposażenie Zintegrowanego Centrum Szkoleniowego w 8 symulatorów misji.Do tego pełne wsparcie logistyczne samolotów oraz pozostałego sprzętu w ramach systemu Global Support Solution (GSS) do 2030 r. - To będzie nowy globalny system zaopatrywania w części zamienne i utrzymywania tego samolotu w linii - mówił gen. dyw. pil. Jacek Pszczoła, Inspektor Sił Powietrznych i pełnomocnik ds. pozyskania myśliwca nowej generacji.- Dotychczas, kiedy psuła się jedna z części F-16, to wysyłaliśmy ją do Stanów Zjednoczonych i w ramach naprawy wracała po jakimś czasie. Teraz system ALIS monitoruje funkcjonowanie całego systemu F-35, na bieżąco śledzi, co się psuje i wysyła informację do centrali w USA - wyjaśniał zalety systemu.Zobacz także: Świat się zbroi, a Polska? Plany są imponujące, ale wojskowa rzeczywistość niekoniecznie

Pakiet obejmuje także przeszkolenie w USA 24 pilotów, w tym niektórych do poziomu instruktora oraz 90 osób personelu technicznego. Do ceny za nowe samoloty podanej przez MON trzeba jeszcze doliczyć podatek VAT, bo wojsko nie jest z niego zwolnione, mimo że podatek od wartości dostaw sprzętu wojskowego z budżetu państwa przypomina przekładanie pieniędzy z jednej kieszeni do drugiej (np. w USA tego nie ma).W sumie MON wyliczył, że brutto, na dzień podpisania umowy, bo cena jest związana z kursem dolara, zapłaci 20,7 mld zł. Pieniądze te będą płacone z budżetu resortu obrony narodowej w ratach począwszy od 2020 r. do 2030 r.Dla przypomnienia, za 48 myśliwców F-16 zapłaciliśmy ok. 4,3 mld dol. Spłacaliśmy ten zakup przez 13 lat. Ostatnią ratę kontraktu podpisanego z USA w 2003 r. na zakup tych samolotów w wys. 1,8 mld dol. Ministerstwo Finansów zapłaciło w 2016 r. Nie wiadomo, w jakiej kwocie zapłacimy zaliczkę w tym roku i w następnych latach.Specjaliści pomysł zakupu samolotów 5. generacji F-35 z reguły chwalą. Wszyscy mówią też o wyzwaniach dla polskich Sił Powietrznych, ale i całych Sił Zbrojnych RP, które trzeba będzie podjąć, aby wykorzystać wszelkie możliwości, jakie daje ten system.Byłoby źle, gdyby okazało się, że drogie zakupy uzbrojenia dla wojska to budowanie wysepek nowoczesności na oceanie technologicznej siermiężności sił zbrojnych, bez planu, na chybił trafił. Takie zakupy poprawiają samopoczucie, potwierdzają deklaracje, że budowa nowoczesnej armii to priorytet, ale nie zwiększają siły wojska i bezpieczeństwa kraju.