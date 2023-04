Opóźnienie w dostawie myśliwców F-35 dla Polski może się opłacić

- Głównym celem mojej wizyty w zakładach Lockheed Martin jest przyspieszenie dostaw najnowocześniejszego amerykańskiego sprzętu do Polski - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w USA. Dodał, że pierwsze F-35 w przyszłym roku trafią do polskich pilotów. Na pewno?

Jeśli pierwsze F-35 dostaniemy w przyszłym roku, to nie w wyniku przyspieszenia wynegocjowanego przez premiera, ale zgodnie z terminami zawartej wcześniej umowy.

Amerykanie mają z tą maszyną wiele problemów praktycznie od rozpoczęcia programu budowy samolotu bojowego Joint Strike Fighter.

Może nie należy się spieszyć z ich dostawą, gdyż z każdym miesiącem maszyny te są doskonalsze.

Wypowiedź premiera sugerująca, że dzięki jego wizycie w USA pierwsze samoloty F-35 Joint Strike Fighter dostaniemy w przyszłym roku, nie jest do końca prawdziwa. Kolejny komunikat wizerunkowy skrojony pod wyborców, mający przekonać ich o sprawczości szefa rządu w negocjacjach z Amerykanami.

Prawda bowiem jest taka, że zgodnie z umową, jaką zawarliśmy z rządem USA pod koniec stycznia 2020 r. na zakup 32 tych wielozadaniowych samolotów V generacji, pierwsze 4-6 maszyn powinniśmy otrzymywać właśnie w latach 2024-2025.

Nie przylecą one jednak od razu do Polski, ale pozostaną w amerykańskiej bazie, gdzie będą się na nich szkolić polscy piloci. W kolejnych latach mamy dostawać 4-6 samolotów rocznie. Dostawy mają się zakończyć w 2030 r.

Jeśli zatem pierwsze F-35 dostaniemy w przyszłym roku, to nie w wyniku przyspieszenia wynegocjowanego przez premiera, ale zgodnie z terminami zawartej wcześniej umowy.

Jednak gdyby stało się tak, że słowa premiera o rozpoczęciu budowy pierwszych maszyn F-35 dla Polski się spełnią i pierwsze samoloty w wersji Block 4. z biało-czerwoną szachownicą dostaniemy w 2024 r., to rzeczywiście będzie się z czego cieszyć, ponieważ opóźnienia w tym programie to już norma.

Amerykanie mają z tą maszyna wiele problemów praktycznie od rozpoczęcia programu budowy samolotu bojowego Joint Strike Fighter - Wspólny Myśliwiec Uderzeniowy w 2001 r.

Ten największy kontrakt Pentagonu na ponad 3 tys. samolotów, wyceniony na ponad bilion dolarów, zapewniał firmie Lockheed Martin i podwykonawcom pozycję jedynego producenta myśliwców na dekady.

Producent zapowiada obniżenie wysokich kosztów eksploatacji i utrzymania samolotu

Radość nie trwała jednak długo. F-35 dość szybko z symbolu sukcesu amerykańskiej armii i zbrojeniówki stał się przykładem samolotu dręczonego problemami i opóźnieniami. Najpierw ostateczną, czyli w pełni bojową wersją tej maszyny miał być Block 3F (F jak Final). Potem zmieniono ją na wersję Block 4. Osiągnięcie gotowości tej wersji zapowiadano na 2022 r., potem 2024 r. i kolejno 2026-2027 r. Teraz ma to być 2029 r.

Okazało się też, że ten supersamolot jest superdrogi, nawet dla Amerykanów. Jedna maszyna kosztuje ok. 78 mln dol. To ponad 1,5 raza więcej, niż pierwotnie planowano. Najpewniej wzrośnie do przynajmniej 80 mln dol., bo wciąż rosną koszty całego programu.

Koszty programu F-35 w 2020 r. szacowano na 14,4 mld dol. Teraz biuro informuje o ich podniesieniu o 741 mln, czyli do 15,14 mld dol. Za 32 samoloty wraz z dodatkowym wyposażeniem i pakietem szkoleniowym Polska zapłaciła 4,6 mld dol. (ponad 20 mld zł).

Do tego dochodzą jednak wysokie koszty eksploatacji i utrzymania samolotu przez całe jego życie. Jedna godzina lotu myśliwca kosztowała w 2019 roku 38 tys. dol.

Wprawdzie producent zapowiada obniżenie tych kosztów do 25 tys. dol. do roku 2025, jednak specjaliści mają co do tego wątpliwości. Tyle mniej więcej kosztuje godzina lotu samolotu wielozadaniowego F-16.

Polskie myśliwce F-35A z partii przewidzianych na lata 2026 i 2027 mają zostać dostarczone później

Ale nie tylko o koszty chodzi. Wciąż nie uporano się z naprawą błędów, luk i wad głównie w oprogramowaniu samolotu, w tym 6 kategorii pierwszej mogących spowodować katastrofę. Z 873 błędów, wykrytych przez ostatnie cztery lata, nadal nie usunięto ponad 800.

Nie znaczy to jednak, że samoloty te nie latają, tylko że wciąż nie spełniają oczekiwań wojska zapisanych w kontrakcie. Chociaż ostatnio i to się zmieniło. Latem 2022 r. większość amerykańskich F-35 miała zostać uziemiona z powodu usterki foteli samolotowych, która mogła uniemożliwić katapultowanie się pilotów.

Problem okazał się na tyle poważny, że doszło do zastojów na linii produkcyjnej. Kolejny raz produkcję maszyn wstrzymano na kilka miesięcy z powodu wadliwych silników Pratt & Whitney F135 i braku części zamiennych do nich.

Do tego w miejsce rozwiązanych pojawiają się nowe problemy. Te ostatnie związane są z dostępnością, a teraz też wadliwością silników F135. Awaria silnika jednej z maszyn doprowadziła do katastrofy. Na szczęście pilot zdołał się katapultować.

Perturbacje z silnikami spowodowały, że choć wyprodukowano już setki samolotów, formalnie F-35 nadal nie wszedł do produkcji seryjnej. Wszystkie te problemy budzą obawy o dotrzymanie przez producenta przyjętych terminów dostaw tych maszyn.

Teraz okazuje się, że obawy te są uzasadnione. Jeśli premier Morawiecki pojechał do Ameryki, by zabiegać o przyspieszenie dostaw samolotów F-35 dla Polski, które mamy dostać w kolejnych latach, to również się nie udało.

Właśnie pojawiły się informacje, że polskie myśliwce F-35A z partii przewidzianych na lata 2026 i 2027 mają zostać dostarczone później, niż pierwotnie planowano. Z przewidywanych na czerwiec 2026 r. dostaw sześciu maszyn F-35 obecny termin przesunięto na listopad i grudzień 2026 r.

Druga eskadra ma być nad Wisłą do 2030 r. W tej sytuacji trudno powiedzieć, czy to będzie realne

Podobne kilkumiesięczne przesunięcie terminu dotyczy 4 maszyn, które mieliśmy pozyskać w pierwszej połowie 2027 r. Według nowego harmonogramu ma to nastąpić pod koniec wspomnianego roku. Oczywiście również te terminy mogą ulec przesunięciu.

Te ostateczne poznamy dopiero, kiedy Pentagon złoży zamówienie na 18. i 19. partię produkcyjną, z których będą pochodzić samoloty dla Polski.

Jak na razie trwają prace nad partiami 15., 16. i 17. Produkcja ta obejmuje m.in. pierwsze samoloty zakontraktowane przez Polskę, Belgię i Finlandię.

Już w 2020 r. z powodu pandemii COVID-19 Lockheed Martin zbudował 123 samoloty, o 18 mniej niż planowano, z tego 75 dla partnerów programu i 18 dla klientów zagranicznych.

Zakładano, że uda się zatrzymać spadek tempa produkcji do 2023 r. Najwyraźniej to jednak nie wyszło. Tymczasem zainteresowanie F-35 wzrosło na całym świecie, zarówno wśród sojuszników, jak i partnerów USA.

Według danych firmy Lockheed na świecie są 894 samoloty F-35 w 17 krajach. Do tej pory przeszkolono ponad 1870 pilotów i 13 500 pracowników obsługi, a flota F-35 przekroczyła łącznie ponad 602 000 godzin lotu.

- F-35 zapewnia naszym żołnierzom i dowódcom operacyjnym niezrównane możliwości - zapewnił w oświadczeniu gen. broni Michael J. Schmidt, szef biura wspólnego programu F-35. A gen. James B. Hecker, dowódca sił powietrznych USA w Europie i Afryce, zapewnił niedawno, że do połowy lat 30. XXI wieku w Europie będzie operować około 600 samolotów F-35.

Z każdym kolejnym miesiącem samoloty F-35 są doskonalsze

Nie ma chyba obecnie drugiego tak skrupulatnie kontrolowanego i rozliczanego programu zbrojeniowego. Departament obrony musi co roku składać sprawozdania co do problemów i postępów w tym programie.

Jednak czas, którego nadal potrzeba na dopracowanie konstrukcji, stanowi wciąż największe zagrożenie dla terminów pełnowymiarowej konstrukcji tych maszyn. Nie znaczy to jednak, że program F-35, choć okrzyknięty nieudanym, może zostać zaniechany. Specjaliści i analitycy przypominają, że jest zbyt duży i kosztowny, by upaść.

Perturbacje, jakie by to wywołało, byłyby groźniejsze, niż wciąż usuwane mankamenty systemu. Nie dojdzie zatem do tego, że możemy tych samolotów nie otrzymać. Co więcej, z perspektywy wprowadzanych poprawek i wciąż nowych rozwiązań opóźnienie nie jest tak istotne. Może nie należy się spieszyć z ich dostawą, gdyż z każdym miesiącem maszyny te są doskonalsze.

F-35 stał się już niemal standardowym myśliwcem NATO. Nie mają co do tego wątpliwości państwa, które chcą te maszyny, jak Szwajcaria, Finlandia, Dania, Norwegia, Holandia, nieco dalej Wielka Brytania i Włochy, a także sojusznicy USA z Australii, Izraela, Japonii, Singapuru czy Korei Południowej.

Z 3 tys. F-35 dostarczono już ponad 700 samolotów i nic nie wskazuje na radykalne zmniejszenie zamówień. Nie ma zatem powodu do zmartwień. F-35 ze wszystkimi swoimi problemami jest obecnie, kiedy w Ukrainie toczy się wojna, nie do zatrzymania.

Amerykańscy dowódcy podkreślają, że najnowsza maszyna w wersji rozwojowej Block 4, nad którą prace również opóźniły produkcję, będzie w stanie skutecznie przeciwstawić się takim rywalom jak Rosja i Chiny. Takie właśnie samoloty dostanie Polska, jako uzupełnienie swojej floty F-16, choć ich zakup mocno nadwyręży budżet.