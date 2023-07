Ordynariat polowy: w Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie weźmie udział delegacja Wojska Polskiego

W 38. Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie weźmie udział delegacja Wojska Polskiego składająca się z czterdziestu jeden osób. W jej skład wchodzą podchorążowie szkół wojskowych oraz dwóch kapłanów - poinformował ordynariat polowy Wojska Polskiego.

Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie rozpoczną 1 sierpnia i potrwają do 6 sierpnia. Wydarzenie odbędzie się pod hasłem "Maryja wstała i poszła z pośpiechem". W wydarzeniach centralnych z udziałem papieża Franciszka weźmie udział 25 tys. młodych Polaków. Najwięcej - blisko 1900 - zgłosiło się z archidiecezji krakowskiej. Na drugim miejscu są archidiecezja warszawska - 1300 osób i diecezja warszawsko-praska - 800.

W 38. Światowych Dniach Młodzieży weźmie także udział delegacja Wojska Polskiego - poinformował ordynariat polowy. Przekazał, że wyjedzie ona z kraju 31 lipca a powróci 7 sierpnia.

"W skład delegacji wchodzą podchorążowie szkół wojskowych, dwóch kapłanów, w tym szef Wydziału Duszpasterskiego Kurii Polowej ks. mjr Mateusz Korpak oraz przedstawiciele Ordynariatu Polowego. Wojsko Polskie reprezentować będzie w sumie 41 osób" - czytamy w komunikacie.

Za organizację pielgrzymki odpowiadają płk. Robert Kawka i ppłk. Mirosław Pawliszyn. Przed wyjazdem spotkał się z nimi biskup polowy Wiesław Lechowicz, który podziękował za wykonaną w poprzednich miesiącach pracę.

Zaznaczył, że "cieszy się z decyzji udziału w wydarzeniu grupy młodych żołnierzy". Życzył im zarówno "pięknych przeżyć duchowych", jak i "natury turystycznej".

Centralne uroczystości rozpoczynające ŚDM w Lizbonie odbędą się we wtorek 1 sierpnia 2023 r. Mszy św. inaugurującej będzie przewodniczył patriarcha Lizbony kard. Manuel Clemente. Papież Franciszek przybędzie do Lizbony w środę 2 sierpnia.

W dniach od 2 do 4 sierpnia zaplanowane są spotkania katechetyczne, zwane Rise Up! Przez cały tydzień odbywać się będą wydarzenia towarzyszące, zwane festiwalem młodych, poświęcone kulturze kraju, z którego pochodzą. W piątek zaplanowano drogę krzyżową, a w nocy z soboty na niedzielę odbędzie się nocne czuwanie z papieżem. ŚDM zakończy msza św. posłania w niedzielę rano.

Pomysłodawcą Światowych Dni Młodzieży był papież Jan Paweł II. Pierwsze międzynarodowe spotkanie młodych odbyło się w dniach 29-31 marca 1985 r. w Rzymie pod hasłem: "Abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w was". Następne, już pod nazwą ŚDM, odbyły się na szczeblu diecezji i parafii 23 marca 1986 r. Od tego czasu, co dwa lub trzy lata, młodzi z całego świata spotykają się z papieżem w wybranym miejscu, a co roku - wcześniej w Niedzielę Palmową, a teraz w niedzielę Chrystusa Króla - ze swoim biskupem na obchodach diecezjalnych.