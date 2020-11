Orka nie wpłynie na Bałtyk. Co w zamian?

Koncern Naval Group poinformował, że w listopadzie 2020 r. przekaże francuskiej marynarce wojennej pierwszy atomowy okręt podwodny Suffren w programie Barracuda, który wcześniej z powodzeniem odbył strzelanie rakietą manewrującą MdCN. Okrętu atomowego nie kupimy, ale możemy mieć superpociski. Ale jest jeden warunek.

Orka na etapie analiz

Żadnych nowych okrętów

A może pomost?

Naval Group chciałaby też wziąć udział w budowie w polskich stoczniach okrętów nawodnych dla Marynarki Wojennej, w programie Miecznik, także uzbrojonych w rakiety manewrujące MdCN.Bojowo wystrzelono je po raz pierwszy z wyrzutni pionowego startu z francuskiej fregaty typu FREMM Languedoc, na cele w Syrii w 2018 r. Jak przyznała francuska marynarka, pierwsza z trzech salw z przyczyn technicznych nie opuściła wyrzutni. Od tego czasu pocisk jest cały czas rozwijany przez MBDA i testowany. Skutecznie, jak pokazały niedawne testy strzeleckie.W obowiązującym wciąż - choć jak widać dziś, wyraźnie już tylko formalnie - Planie Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych na lata 2013-2022 okręty podwodne nowego typu, które wojsko chce zakupić w programie Orka, były jednym z priorytetów, zaraz po obronie powietrznej. Jednak od czasu wpisania Orki do PMT nie wyszliśmy poza etap analityczno-koncepcyjny tego programu.Program przewiduje pozyskanie dla Marynarki Wojennej trzech nowoczesnych okrętów podwodnych. Na stole są wciąż 3 propozycje: niemieckiego koncernu TKMS, który oferuje nam okręty podwodne typu 212A, szwedzkiego Saaba z okrętami typu A26 oraz oferta francuskiego Naval Group z wymienionym wcześniej Scorpène.Apetytu na okręty podwodne z rakietami manewrującymi narobił nam minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, odwołany z tego stanowiska w styczniu 2018 r. MON zapowiadało, że jeszcze do końca 2017 r. Polska wybierze okręty podwodne. Podkreśliło, że wszystkie propozycje dla Orki traktowane są równorzędnie.Trzy lata później, jeśli chodzi o jednostki podwodne, jesteśmy wciąż w tym samym miejscu. Nie tylko nie mamy okrętów z pociskami manewrującymi; nie mamy w ogóle żadnych nowych okrętów. Na Bałtyku tego rodzaju bronią odstraszania i odwetu dysponują jedynie Rosjanie. W NATO tylko USA, Wielka Brytania i Francja.Program Orka, o czym mówił w Sejmie w 2019 r. Wojciech Skurkiewicz, wiceszef MON, wciąż tkwi w fazie analityczno-koncepcyjnej, a liczba planowanych jednostek oraz założenia taktyczno-techniczne stanowią dane niejawne.Przez ten czas postarzały się o kilka lat i tak już wiekowe, zbudowane ponad pięćdziesiąt lat temu w niemieckiej stoczni TKMS okręty podwodne klasy Kobben, które otrzymaliśmy z Norwegii w latach 2002-2003, będące w służbie norweskiej marynarki od 1967 r. W naszej marynarce, tymczasowo, miały być wykorzystywane około 10 lat. Dziś to już sprzęt prawie sześćdziesięcioletni.Zobacz także: Ratunek dla ratownika jeszcze w tym roku?

Z pięciu Kobbenów, które otrzymaliśmy, w służbie pozostają obecnie dwie jednostki: ORP Sęp i ORP Bielik. W marcu 2020 r. ORP Bielik został wyremontowany. Przeszedł próby w zanurzeniu. Remontowany też jest wciąż ORP Orzeł. Jeszcze kilkanaście lat temu skutecznie umykał okrętom NATO podczas ćwiczeń na Bałtyku. To wciąż nasz najlepszy okręt podwodny, ale on także pilnie potrzebuje modernizacji.MON planuje zastąpić Kobbeny jednym lub dwoma szwedzkimi okrętami podwodnymi typu A17 Södermanland oraz Östergötland. Koszt tej transakcji to ponad miliard złotych. W 2019 r. Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, zapowiedział, że do czasu zakupu nowych okrętów podwodnych w programie Orka resort obrony chce pozyskać w ramach tzw. zdolności pomostowej jednostki używane.W swojej zapowiedzi minister od razu wskazał Szwecję jako najbardziej prawdopodobnego partnera do realizacji tej koncepcji. Wkrótce też MON ogłosiło rozpoczęcie negocjacji ze Szwedami, choć wskazywano, że propozycje rozwiązań pomostowych zgłosiły również Niemcy i Francja, które są zainteresowane współpracą w programie Orka.Szwedzi zaproponowali m.in. zwodowany w 1988 r. i zmodernizowany w latach 2000-2004 Södermanland, który przed przekazaniem Polsce przeszedłby kolejną modernizację - do poziomu odpowiadającego standardom wyposażenia okrętów typu A26.O rozwiązaniu pomostowym nadal jedynie słyszymy. Zwłoka w pozyskaniu okrętów dla podwodniaków stawia naszą Marynarkę Wojenną przed widmem utraty możliwości zachowania przez marynarzy bojowych nawyków.W listopadzie 2020 r. Sebastian Chwałek, sekretarz stanu w MON, ujawnił, że w budżecie na 2021 r. zaplanowano pieniądze na rozwiązanie pomostowe dla Orki. Może więc szwedzkie jednostki trafią do nas w przyszłym roku?Wciąż też pozostaje obawa, że jeśli w ramach rozwiązania pomostowego szwedzkie łodzie podwodne przypłyną do Polski, może zdarzyć się, czego polska armia doświadczała wielokrotnie, że rozwiązania tymczasowe odsuną na długie lata właściwe programy modernizacyjne.