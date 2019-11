ORP Ślązak już pod banderę wojenną

28 listopada na ORP Ślązak w Porcie Wojennym w Gdyni została podniesiona bandera wojenna i proporzec Marynarki Wojennej. Banderę i proporzec przekazał minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Co i kto kupuje od Szwedów?

Rozkaz

ORP Ślązak okiem technicznym

- Przystąpiliśmy już do negocjacji w sprawie pozyskania tej zdolności pomostowej - dodał. Zaznaczył, że chodzi o zdolność pomostową, a nie rozwiązanie docelowe. Zadeklarował, że rozwiązanie docelowe także zostanie przygotowane i także zostanie wdrożone. Szef MON dodał, że współpraca ze Szwedami dotyczy nie tylko wyposażenia w sprzęt, ale ma także charakter współpracy operacyjnej, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa na Morzu Bałtyckim.Czytaj też: Mesko dostało od rządu 400 mln zł Jak podał w ostatnich dniach portal Defence24.pl, MON, jako rozwiązanie pomostowe, zamierza kupić od Szwecji dwa używane okręty podwodne typu Södermanland. Zakładane od lat rozwiązanie pomostowe, związane z kończącą się eksploatacją obecnie posiadanych jednostek, ma zapewnić utrzymanie zdolności podwodnych Marynarki Wojennej przed wprowadzeniem do służby nowych okrętów podwodnych w ramach programu Orka. Zainteresowanie tym programem wyrażały Francja, Niemcy i Szwecja. Okręty podwodne - wraz z ofertą daleko idącej współpracy przemysłowej - zaproponowały Polsce szwedzki koncern Saab z A26, niemiecka grupa TKMS (ThyssenKrupp Marine Systems) z okrętami typów 212A i 214 oraz francuska Naval Group (dawniej DCNS) z okrętem typu Scorpene.Szef MON zapowiedział podczas czwartkowej uroczystości, że do służby wkrótce zostaną włączone kolejne niszczyciele min a także mniejsze jednostki. Dodał, że w kwietniu w Świdniku podpisał kontrakt na dostarczenie do Marynarki Wojennej śmigłowców przeznaczonych do zwalczania okrętów podwodnych.- Mówię nie przypadkiem o Świdniku dlatego, że my bardzo racjonalnie podchodzimy do tego, aby to wszystko, co możliwe jest do zbudowania przez polski przemysł zbrojeniowy, było budowane właśnie przez polski przemysł zbrojeniowy. ORP Ślązak też jest dowodem tego, że polskie stocznie mogą budować okręty. Ten proces będzie przebiegał. Zapewniam państwa - zadeklarował minister.Podziękował też polskim marynarzom za dotychczasową służbę.Podczas uroczystości odczytany został także rozkaz dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych o wcieleniu korwety patrolowej ORP Ślązak do składu Marynarki Wojennej. Jednostka, przekazana siłom zbrojnym 8 listopada, wchodzi w skład Dywizjonu Okrętów Bojowych 3. Flotylli Okrętów.Ślązak jest przeznaczony do zwalczanie celów nawodnych, powietrznych i zagrożeń asymetrycznych, patrolowania i ochrony torów podejściowych oraz morskich linii komunikacyjnych, eskorty i ochrony komercyjnych jednostek pływających. Jest także przystosowany do kontroli morskich szlaków jako element sił wielonarodowych, zwalczania piractwa i terroryzmu morskiego, współpracy z siłami specjalnymi w zabezpieczaniu ich działań oraz udziału w akcjach humanitarnych i ekologicznych. Był budowany od 2001 r., pierwotnie jako wielozadaniowa korweta typu Gawron, której program przyjęto w 1997 r.Początkowo MON planowało nabycie siedmiu takich jednostek, później mowa była o czterech, trzech, aż - z biegiem lat - plany zostały zredukowane do jednego okrętu. W 2012 r. rząd postanowił przerwać projekt korwety i dokończyć okręt jako patrolowiec.Na uzbrojenie okrętu składają się 76 mm armata, dwie armaty 30 mm, cztery karabiny maszynowe 12,7 mm oraz cztery wyrzutnie rakietowych pocisków przeciwlotniczych Grom. Konstrukcja pozwala na uzbrojenie jednostki w przyszłości m.in. w pociski przeciwokrętowe. ORP Ślązak ma 95 m długości, 13 m szerokości oraz 1800 t wyporności, jego prędkość maksymalna to ok. 30 węzłów. Okręt jest przystosowany do przyjęcia na pokład śmigłowca.Podczas uroczystości obok ORP Ślązak przy nabrzeżu portowym zacumowany był m.in. okręt - muzeum ORP Błyskawica specjalnie przyholowany na tę uroczystość z portu w Gdyni, gdzie zacumowany w basenie nr 1 - Basenie Prezydenta, przy Molo Południowym - pełni funkcje muzealne. Z ORP Błyskawica rozkazem GDRSZ z okazji 101 rocznicy utworzenia MW został oddany salut świąteczny złożony z 21 wystrzałów. Rozkazem tym, DGRSZ rozkazał podnieść na okrętach MW Wielką Galą Banderową.W uroczystościach w Porcie Wojennym w Gdyni na Oksywiu wzięli też udział m.in. dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych generał Jarosław Mika, inspektor Marynarki Wojennej wiceadmirał Jarosław Ziemiański oraz Maria Waga, Matka Chrzestna Okrętu - wdowa po admirale Romualdzie Wadze. Gospodarzem uroczystości był dowódca 3. Flotylli Okrętów kontradmirał Mirosław Jurkowlaniec.Podczas uroczystości odbył się apel pamięci z okazji 101. rocznicy utworzenia MW, oddziały wojska oddały salwę honorową i odegrane zostało hasło Wojska Polskiego. Uroczystości zakończyły się uroczystą defiladą wojskową z udziałem m.in. Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej, Kompani Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej, po czym minister obrony narodowej wszedł na pokład okrętu ORP Ślązak, gdzie spotkał się z jego załogą.