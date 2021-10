Orzeł znów w remoncie. Na Bałtyku nie mamy żadnego okrętu podwodnego

Polska Marynarka wciąż pozostaje silna tylko w deklaracjach... Ostatnie prężenie muskułów to niespodziewana zmiana priorytetów i uruchomienie programu Miecznik, w którym chcemy pozyskać 3 fregaty rakietowe. Decyzja odsunęła dyskusję nad stanem całej naszej marynarki wojennej - zwłaszcza okrętów podwodnych, których tak naprawę praktycznie już nie mamy.

Flota podwodna odchodzi w zapomnienie

Pechowy remont

Że Orzeł pływa, to cud

Bezpieczny dla załogi, choć bez pełnej sprawności

Czekając na następcę... Jak długo?

Wraz z nimi polska flota podwodna odeszła praktycznie w zapomnienie. Z pięciu okrętów podwodnych, służących pod biało-czerwoną banderą jeszcze na początku 2017 r., pozostał obecnie tylko jeden - ORP Orzeł.To nasz największy okręt podwodny, radzieckiej jeszcze produkcji - projektu 877E klasy Kilo. Został przekazany polskiej marynarce w połowie 1986 r. Obecnie to jedna z najstarszych jednostek tego typu na świecie.Orzeł od lat jest w stanie nieustających napraw. Na domiar złego na części zamienne, które moglibyśmy kupić w Rosji, raczej nie mamy co liczyć. Po raz pierwszy trafił do generalnego remontu w 2012 r. Naprawy miały potrwać dziewięć miesięcy, jednak wydłużyły się - ze względu na konieczność poszerzenia wykonywanych prac o dodatkowe naprawy, także te powstałe w trakcie prowadzonych prac.To między innymi uszkodzenia, które powstały w skutek uderzenia w suchy dok, w trakcie jego tam wciągania. Największe problemy sprowadził na okręt groźny pożar, do którego doszło w 2017 r., podczas naprawy okrętu w doku Stoczni Marynarki Wojennej.Orzeł wyszedł ponownie w morze w 2018 roku, ale nadal prowadzone na nim były kolejne prace naprawcze i remontowe. W styczniu 2021 r. okręt odbył rejs szkoleniowy, jednostka ta uczestniczyła też w innych ćwiczeniach na morzu.Ale już pod koniec maja tego roku zawarto umowę o wartości 730 tys. zł na przeprowadzenie naprawy wyrzutni torped i wyposażenia dodatkowego. Stan techniczny okrętu miał być jednak tak zły, że w maju 2021 r. marynarze Orła napisali list do decydentów, w którym przestrzegali, że każde zanurzenie może grozić im pozostaniem pod wodą na zawsze.Ich zdaniem to, że ORP Orzeł jeszcze pływa, to cud! Do listu odniosło się Dowództwo Generalne Rodzaju Sił Zbrojnych, przekonując, że najprawdopodobniej nie napisali go marynarze Orła. Nieprawdziwe też miały być problemy z wynurzaniem się okrętu.Podkreślono, że żaden dowódca nie pozwoliłby na wyjście w morze niesprawnej jednostki, zwłaszcza na wykonywanie przez okręt zadań w zanurzeniu. Jednocześnie DGRSZ potwierdziło w oświadczeniu, że ORP Orzeł trzy lata temu nie miał możliwości zanurzania i wykonywania zadań.Wskazano też, że w ostatnich latach okręt przeszedł naprawę kompleksu hydroakustycznego, peryskopów, wentylatorów, systemu hydrauliki i zespołu pompowego urządzeń pomocniczych.Dowództwo przyznało również, że choć prace te zostały zakończone, na próby w morzu okręt wychodzi w towarzystwie okrętów ratunkowych. Wciąż też trwają prace zmierzające do odtworzenia pełnej zdolności operacyjnej okrętu.- Eksploatacja ORP Orzeł nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa załogi. Podana w interpelacji sytuacja, dotycząca problemów z wynurzaniem okrętu, nie miała miejsca - odpowiedział w połowie roku na interpelacje posłów opozycji w sprawie Orła Wojciech Skurkiewicz, sekretarz stanu w MON.Zobacz także: Miliardy na czołgi Abrams są zagrożone. Wszystko przez jedną decyzję

Jeśli w utrzymaniu sprawności bojowej Orła ma pomóc kolejne skierowanie okrętu na wykonanie napraw bieżących, to nie ma co podnosić larum... Tylko czy ta nieustająca reanimacja remontowa wystarczy, by utrzymać okręt na linii do czasu pozyskania nowych okrętów czy choćby używanych w ramach rozwiązania pomostowego?Jak dotychczas nie podano żadnych terminów, kiedy mogłoby to nastąpić. Odnosząc się do wspomnianego pytania opozycji o program Orka, Wojciech Skurkiewicz poinformował tylko, że Siły Zbrojne RP zdefiniowały Wymagania Operacyjne (WO) „Zdolność do rażenia celów nawodnych i podwodnych przez okręt podwodny nowego typu” o kryptonimie Orka. To kolejna ogólnikowa deklaracja nie na temat...Zostały w nich określone zdolności, liczba i terminy wprowadzenia przedmiotowych okrętów dla sił zbrojnych. To dokument niejawny. W ramach Planu Modernizacji Technicznej na lata 2021-2035 jednym z priorytetów dla Marynarki Wojennej jest pozyskanie dwóch okrętów podwodnych nowego typu o kryptonimie Orka.Jeśli chodzi o rozwiązanie pomostowe dla okrętów podwodnych, wiceminister Skurkiewicz oświadczył, że cały czas w budżecie MON są środki finansowe na zakup używanych jednostek tej klasy. Niestety, podobnie jak w innych przypadkach, szczegóły są niejawne.Zakładano, że Orzeł pozostanie w służbie jeszcze kilka lat. Pewnie, jak wskazują doświadczenia, będzie to lat kilkanaście. To konieczne dla zachowania kadr i infrastruktury dla pozyskanych w przyszłości okrętów podwodnych.