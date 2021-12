Ostatnie w tym roku nowoczesne systemy bardzo krótkiego zasięgu już w armii

Jak informuje Polska Grupa Zbrojeniowa, PIT-Radwar terminowo zakończył kolejny etap umowy na dostawę 79 samobieżnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych SPZR Poprad. Ostatnie egzemplarze tych systemów trafiły do 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej.

Możliwości Popradów

- Zakończenie dostaw to jednak dopiero początek cyklu życia sprzętu wojskowego w Siłach Zbrojnych RP, a jego eksploatacja pozwoli na pozyskiwanie kolejnych doświadczeń i wniosków, które będą stanowiły bazę wiedzy dla Agencji Uzbrojenia do dalszego rozwoju produktu we współpracy z krajowym przemysłem - powiedział płk Kuptela.Gen. bryg. Kazimierz Dyński, szef Zarządu Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej, zastępca Inspektora Rodzaju Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych dodał, że eksploatacja Popradów przez pułki przeciwlotnicze pozwala na wyciąganie wniosków co do dalszego programowania rozwoju tej warstwy naszej obrony.Opracowany przez PIT-Radwar samobieżny Przeciwlotniczy Zestaw Rakietowy Poprad, uzbrojony jest w rakiety bardzo krótkiego zasięgu Grom lub Piorun. Posiada autonomiczny pasywny system wykrywania i śledzenia celów zapewniający współpracę z systemem rozpoznania, dzięki czemu jest trudny do wykrycia i odporny na zakłócenia.Zobacz też: MON otrzymało projekty fregat dla Marynarki Wojennej. Kontrakt za 8 mld zł Przeznaczony jest do wykrywania, rozpoznania i niszczenia celów powietrznych na bardzo krótkich odległościach i małych wysokościach, jak np.: samolotów, śmigłowców oraz bezpilotowych aparatów latających.Właściwości bojowe zestawu, szczególnie wysoka manewrowość, mobilność oraz możliwość radiowej transmisji danych, zostały podporządkowane temu właśnie głównemu celowi - zwalczaniu obiektów powietrznych.Zestaw może wykonywać zadania obrony przeciwlotniczej samodzielnie, jak również funkcjonując jako element ugrupowania, współdziałając w systemach osłony przeciwlotniczej wojsk operacyjnych.