Oto królowa pola walki na Ukrainie. Polska ma swój wkład

Poobijani Rosjanie powoli wgryzają się w ukraińską obronę, wolno prąc do przodu. Najpierw obrońców traktują zmasowanym ogniem artylerii i rakiet, a potem atakują żołnierze. Ukraińcy nie mają czym odpowiedzieć na ten grad pocisków . To się jednak zmienia.

Teraz bój toczy się o Donbas. Rosjanie zgromadzili tam kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy i ogromną liczbę dział.

Z rosyjskich arsenałów wyciągnięto wszystko, z czego można strzelać, włącznie z wiekowymi armatami pamiętającymi II wojnę światową. Artyleria wciąż jest bogiem wojny.

Zmasowany ogień artyleryjski, nawet ze starych dział, tak samo sieje śmierć i zniszczenie, zamienia Ukrainę w gruzowisko. Obrońcom wciąż brakuje broni, by na to skutecznie odpowiedzieć. Kijów dostaje jednak nowy sprzęt, także z Polski.



W Donbasie ginie dziennie 100 ukraińskich żołnierzy. Kolejne 500 jest rannych. Ukraina ma nadzieję, że to się zmieni. Decydujące znaczenie będzie miała dalsza pomoc militarna Zachodu, zwłaszcza w postaci ciężkiego uzbrojenia, systemów artyleryjskich oraz rakiet dalekiego zasięgu.

Na razie przewagę ogniową wciąż mają Rosjanie. Kiedy rozpoczynała się wojna, mieli oni ok. 6 tysięcy dział samobieżnych, 4,5 tysiąca ciągnionych. Ukraina dysponowała 785 działami samobieżnymi i trochę ponad 2 tysiącami sztuk innej artylerii.

Nie wiadomo, jak dużo nowoczesnych systemów artyleryjskich ma Rosja. Chodzi o nowoczesny system 2S43 Małwa (Malwa) na podwoziu kołowym czy 2S35 Koalicija, będący odpowiednikiem polskiego Kraba; ciężar walki spoczywa na działach z lat 80. XX w.

To głównie armatohaubice 2S19 Msta-S o donośności maksymalnej 24 km czy jeszcze starsze, jak 122-mm 2S1 Gwoździk, 152-mm 2S3 Akacija, 240-mm moździerz 2S4 Tiulpan z 1974 r. mogący strzelać 46-kg pociskami do 19,7 km.

Broń płynie na Ukrainę

Inne systemy to 152-mm 2S5 Giacint-S czy armata 203-mm 2S7 Pion. Działa 2S4, 2S5 i 2S7 nie miały opancerzonych przedziałów bojowych, a ich obsługa odbywała się z gruntu, co nawet wówczas uznawano za przestarzałe.

Zobacz też: Wojnę informacyjną wygrywają Ukraińcy. Amerykanie uczą się na ich doświadczeniach

Artyleria rakietowa wykorzystywana masowo przez Rosjan to głównie BM-21 Grad, BM-27 Uragan, którego zasięg ognia to ok. 70 km, oraz BM-30 Smiercz, o zasięgu 30-35 km.

Artyleria ukraińska to również głównie sprzęt pochodzący z czasów Układu Warszawskiego produkcji ZSRR o kalibrach 122 mm i 152 mm. Artyleria rakietowa to głównie zestawy wyrzutni BM-21 Grad.

Dopiero w latach 2018-2020 Ukraińcy zamówili na Słowacji 92 samobieżne armatohaubice Dana-M2 i zapas pocisków 152 mm, które miały zastąpić haubice 2A65 Msta-B.

Teraz nieprzerwanym strumieniem na Ukrainę płynie broń z NATO oraz państw zachodnich. - Gdyby Ukraińcy nie mieli wsparcia partnerów z Zachodu, nie mieliby tych sukcesów - przypomina w rozmowie z WNP.PL gen. Leon Komornicki, były zastępca szefa Sztabu Generalnego WP.

Amerykanie dostarczyli już do Kijowa 95 armatohaubic M109 i M777, Brytyjczycy działa FH-70, a Czesi haubice Dana M2 kalibru 155 mm. Francuzi wysyłają systemy artyleryjskie Caesar, a Słowacja haubice Zuzana 2.

Nowoczesna artyleria wróży przełom w wojnie

Nawet niewielkie obszarowo Królestwo Niderlandów postanowiło przekazać dwa dywizjony armatohaubic PzH 2000 (36 dział). Także krytykowani za opieszałość w przekazywaniu uzbrojenia Niemcy chcą dostarczyć swoje Panzerhaubitze 2000 oraz 15 samobieżnych systemów artyleryjskich Gepard.

Od Polski ukraińskie wojsko kupiło 18 sztuk samobieżnych armatohaubic Krab. Ale to nie wszystko. Amerykanie przekażą Ukrainie rakiety przeciwokrętowe Harpun oraz systemy artylerii rakietowej wysokiej mobilności (High Mobility Artillery Rocket System) M142 HIMARS.

- Zestawy HIMARS dają Ukrainie o wiele więcej zdolności od tego wszystkiego, co do tej pory było jej posyłane, przede wszystkim ze względu na większy dystans rażenia. To jest kolejny przełom w tej wojnie. To zmienia możliwości Ukrainy. Rosjanie zdają sobie z tego sprawę - uważa gen. prof. Bogusław Pacek.

Także Wielka Brytania zapowiedziała, że dostarczy Ukrainie wyrzutnie rakiet M270 MLRS. To starsza, gąsienicowa wersja amerykańskich wyrzutni. Brytyjczycy, podobnie jak Amerykanie, przeszkolą też ukraińskich żołnierzy w ich obsłudze.

Potrzebne działa o większym zasięgu

Na wyposażeniu ukraińskich artylerzystów (w Kijowie) znajdą się pociski kierowane drogą satelitarną, przenoszące ładunek porównywalny z 225-kilogramową bombą lotniczą, mogące razić cele na odległość ok. 65 km. Amerykanie nie zdecydowali się jeszcze na przekazanie Ukrainie pocisków MGM-140 ATACMS o zasięgu 300 km – takich jakie z kilkuset wyrzutniami HIMARS kupi Polska.

- Pociski Harpun są ważne dlatego, ponieważ oddalają rosyjską flotę desantową na Morzu Czarnym od Odessy, nie pozwalając na zajęcie najważniejszego obecnie portowego miasta Ukrainy - twierdzi gen. Piotr Łukasiewicz, były ambasador w Afganistanie.

Wyjaśnia, że to pozwoliło Ukraińcom na wycofanie części sił z rejonu Odessy do obrony na innych odcinkach frontu. Natomiast artyleria dalekiego zasięgu spowoduje, że Rosjanie ze swoją taktyką nawał ogniowych w Donbasie nie będą mogli ostrzeliwać ukraińskich pozycji bezkarnie.

Zobacz też: Wielka Brytania potwierdza przekazanie Ukrainie wyrzutni M270 MLRS

Do tej pory nie musieli obawiać się zbytnio ognia kontrbateryjnego ze strony Ukrainy. Teraz Ukraińcy będą mieli działa o większym zasięgu, do tego bardziej precyzyjne.

Sprzęt z najwyższej półki

Bo choć HIMARS-y to systemy powstałe w latach dziewięćdziesiątych XX w., to zdaniem specjalistów jest to sprzęt z najwyższej półki, wyprzedzający o dekady rosyjskie systemy rakietowe BM Uragan i Smerch, które sieją bezkarnie grozę wśród Ukraińców.

Stare rosyjskie działa mają równie stare przyrządy celownicze. Ich zasięg też nie jest imponujący - ok. 12 do ok. 20 km. Ukraińskie systemy artyleryjskie, zwłaszcza te otrzymane z Zachodu, mają komputery balistyczne, zautomatyzowane systemy dowodzenia, lepszą amunicję precyzyjną, w namierzaniu celów posiłkują się dronami, dlatego ich ogień jest celniejszy i skuteczniejszy.

Haubice M777, PzH 2000, Caesar czy polskie Kraby mogą strzelać nawet na ok. 40 km.

Nie imponują też, w porównaniu z wyrzutniami HIMARS, systemy Uragan i Smerch. Pomiar, namierzenie celu i przygotowanie danych do wystrzelenia pocisków w tych wyrzutniach odbywa się przy wykorzystaniu celowników optycznych i zajmuje 10-12 min.

Nastawy wprowadza się ręcznie za pomocą pokrętła kołowego. Dlatego celność wystrzeliwanych rakiet niekierowanych jest słaba. Planowano je zresztą wymienić do 2027 r. na nowocześniejsze wyrzutnie dużego kalibru Tornado-S z rakietami kalibru 300 mm, o wadze 800 kg, wystrzeliwanymi na odległość 90 km, wyposażonymi w system automatycznego namierzania celu.

Tu nie chodzi o precyzję

Tyle że Rosjanom bombardującym miasta, zamieniającym Ukrainę w gruzowisko, na precyzji akurat nie zależy. Przy jednoczesnym wystrzeleniu z wyrzutni 12 rakiet możliwość ominięcia celu przez 50 proc. z nich o 170 m – a reszty być może jeszcze więcej – nie jest problemem.

Dla porównania, amerykańskie pociski GLMRS mają trafić w cel z odchyleniem o ok. 5 m. Zasięg ognia amerykańskich pocisków GLMRS dla systemów HIMARS to ok. 70 km.

Czas gra na korzyść Ukrainy. - Musi minąć nieco czasu potrzebnego na szkolenie przygotowujące do obsługi nowych systemów uzbrojenia - podkreśla gen. prof. Bogusław Pacek.

Wyjaśnia, że o ile wyszkolenie operatora granatnika przeciwpancernego czy holowanej haubicy trwa kilka tygodni, o tyle bardziej skomplikowanego sprzętu – znacznie dłużej. Dlatego już od kilku tygodni ukraińscy żołnierze szkolą się na niemieckich, francuskich, brytyjskich i polskich poligonach.

Ukraina musi wytrzymać jeszcze 3-4 tygodnie

Analitycy prognozują, że Ukraina musi wytrzymać jeszcze 3-4 tygodnie, zanim trafią na front nowe siły przeszkolone w obsłudze nowoczesnego sprzętu, który przesyła NATO. To powinno przeważyć szale na korzyść Ukrainy. Nie znaczy to jednak, jak sugerują niektórzy wojskowi analitycy, że Rosjanie już przegrali tę wojnę.

- Realne działania w terenie pokazują, że Ukraińcy są w bardzo trudnej sytuacji. Obwód ługański jest obecnie praktycznie w rękach Rosjan. Niewiele lepiej wygląda sytuacja w obwodzie donieckim - przypomina gen. Pacek.

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg przestrzega, że "musimy być przygotowani na to, że wojna w Ukrainie będzie trwała jeszcze długo". Przypomina o potrzebie podtrzymania wsparcia dla Ukrainy.

Nowe systemy artylerii mogą bardziej spowolnić rosyjski marsz przez Ukrainę. Natowskie systemy artyleryjskie mają większy zasięg i lepszą amunicję programowalną. Ważne, żeby szybko i w dużej liczbie trafiły one na Ukrainę, o co wciąż apeluje prezydent Wołodymyr Zełenski.