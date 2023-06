Podczas niedawnych ćwiczeń Anakonda 23 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów zaprezentował najcięższy kołowy bezzałogowy pojazd lądowy Hunter z hybrydowym napędem. Przydałby się taki polskiej armii... Co to za pojazd i do czego może służyć?

Hunter to najcięższy pojazd bezzałogowy produkowany przez Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów. Może być opracowany w różnych wersjach.

Doświadczenia z wojny na Ukrainie pokazują, że warto, by wojsko zainteresowało się tego rodzaju uzbrojeniem.

Do czego mógłby być wykorzystany w naszym wojsku bezzałogowy Hunter? Może wykonywać wiele zadań, także bojowych.

Wojna w Ukrainie najbardziej rozsławiła bezzałogowe statki powietrzne, których obie walczące strony używają masowo. Mniej mówi się też o bezzałogowcach lądowych, choć w wielu armiach są one coraz popularniejsze.

Służą do różnych celów. Do niedawna - do transportu i prac pirotechnicznych bądź rozpoznania. Obecnie ich zastosowanie znacznie się powiększa (już wiele z nich może wykonywać zadania bojowe.

Niedawno robot uniemożliwił start alarmowy śmigłowców, zadymiając lotnisko. Bezzałogowy pojazd zakradł się za linię wroga, holując system zadymiania. Zanim siły NATO zdążyły zareagować, przeciwnik wykorzystał sytuację i zyskał przewagę.

Doszło do tego podczas sojuszniczych ćwiczeń na niemieckim poligonie w Hohenfels. To oczywiście tylko jedno z wielu zagrożeń, jakie niosą na polu bitwy pojazdy bezzałogowe.

Polskie Ministerstwo Obrony Narodowej jeszcze do niedawna niechętnie angażowało się w pozyskanie takich pojazdów. Wyjątek stanowią roboty pirotechniczne, które od wielu lat (najpierw zagraniczne, a obecnie polskiej produkcji Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów - PIAP), są na wyposażeniu wojska oraz policji.

Saperzy dostali roboty patrolowo-przenośne do wykrywania min i improwizowanych urządzeń wybuchowych w różnych wersjach, z których najbardziej chyba znany jest robot pirotechniczny Gryf.

To dopiero demonstrator, ale doskonale pokazujący możliwości bojowe pojazdu

To niejedyne pojazdy, nad którymi pracują obecnie zakładach. W 2021 r. Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów zaprezentował kolejną nowość, czyli kołowy bezzałogowy pojazd lądowy Hunter w układzie 4x4 i z hybrydowym napędem.

Jak dotychczas to największa tego typu platforma w ofercie spółki. Rafał Więckowski, starszy inżynier - projektant w zakładach Łukasiewicz-PIAP, w rozmowie z WNP.PL dodaje, że to też najcięższy z dotychczas wyprodukowanych przez Instytut robotów. Waży 3,5 tony. Pracuje zarówno w trybie teleoperacji, jak i autonomicznie.

Początkowo pojazd prezentowano w konfiguracji "muła transportowego", który mógł przewozić do ok. 1 tys. kg ładunku. Na tym się jednak nie skończyło...

Podczas tegorocznych ćwiczeń Anakonda 23 - FEX (Field Experimentation Exrcise) po raz pierwszy w historii żołnierze Wojska Polskiego brali udział w manewrach z wykorzystaniem najnowszych technologii wojskowych.

Firma PIAP zaprezentowała Huntera w wersji rozpoznawczo-bojowej. To dopiero demonstrator technologii, ale doskonale pokazujący możliwości bojowego wykorzystania tego pojazdu, gdyby wojsko wyraziło nim zainteresowanie.

- To już bardziej rozwinięty projekt od wersji transportowej, z nowym wyglądem i z uzbrojeniem. Pokazaliśmy go z bezzałogową wieżyczką ZSU 03 Grupy WB z wielkokalibrowym karabinem 12,7 mm. Wieżyczka jest też wyposażona w wyrzutnie granatów dymnych - mówi inżynier Więckowski,

Zastrzega też, że to były tylko pokazy. Nie zademonstrowano gotowego projektu, lecz demonstrator. Nie jest zatem tak, że po tym pokazie wojsko go kupi.

Uzbrojone roboty pozwoliłyby znacznie zmniejszyć straty w ludziach

Wojna na Ukrainie udowadnia, że nowoczesne działania bojowe raczej prędzej niż później zdominowane zostaną przez systemy bezzałogowe. Na liście zakupów uzbrojenia, które od wojny za naszą wschodnią granicą pozostają ogromne, znajduje coraz więcej bezzałogowców powietrznych.

Przyjdzie czas, kiedy w polskim wojsku znajdą się również roboty bojowe - przystosowane nie tylko do działań rozpoznawczych, ale również uzbrojonych w różne środki ogniowe. Nie trzeba przekonywać, że nowoczesnej armii są one pilnie potrzebne.

Takie pojazdy znajdą w wojsku bardzo dużo zastosowań. Mogą przykładowo dowozić amunicję i zaopatrzenie żołnierzom, medykamenty czy nawet ewakuować rannych. I przewozić cięższe uzbrojenie będące na wyposażeniu żołnierzy, jak choćby jednorazowe systemy przeciwpancerne czy ekwipunek jednostek walczących pieszo.

Opisywane pojazdy doskonale się sprawdzają w prowadzeniu rozpoznania do wykrywania i ukazywania lokalizacji środków obrony przeciwnika na zajmowanych pozycjach i wskazywania słabych punktów w tej obronie.

Obecnie robią to żołnierze podczas tzw. rozpoznania bojem. Z reguły wiąże się to z bardzo dużymi stratami. Uzbrojone roboty pozwoliłyby znacznie zmniejszyć te straty. Co więcej: mogłyby zadać je przeciwnikowi.

Byłyby też dobrym wsparciem ogniowym dla żołnierzy w obronie w punktach plutonowych czy kompanijnych na przednim skraju, "odstrzeliwując" wroga i chroniąc tym samym żołnierzy przed stratami.

Amerykanie ćwiczą użycie pojazdów bezzałogowych uzbrojonych w pociski przeciwlotnicze do osłony powietrznej maszerujących kolumn pancernych. Dlaczego na Hunterze nie miałyby się znaleźć przeciwlotnicze pociski Piorun czy przeciwpancerne Piraty?

Hunter w wersji rozpoznawczo-bojowej wyposażony jest w wieżę Grupy WB

Platforma może być równie dobrze produkowana dla logistyki, transportu czy w wersji medycznej (możliwości dostosowania zabudowy).

W przypadku tej platformy w grę wchodzą różne rodzaje uzbrojenia. Zademonstrowany został wóz z karabinem maszynowych 12,7 mm. Hunter może być też uzbrojony w automatyczny granatnik 40 mm czy inaczej - w zależności od wymogów zamawiającego.

Przede wszystkim jednak takie roboty odsuwają ludzi od wykonywania najtrudniejszych zadań, kiedy pozostają oni najbardziej narażeni na niebezpieczeństwo. Ratują im życie. A to przecież bezcenne...

Więckowski przypomina, że Hunter, to już nie jest tylko i wyłącznie produkt Łukasiewicz - PIAP, ale wspólne dzieło stworzone we współpracy z Grupą WB, producentem bezzałogowej wieży ZSU 03, zintegrowanej z platformą PIAP.

To pierwszy polski robot, w produkcję którego włączyły się dwie polskie firmy zajmujące się robotyką.

Do tej pory wiedzieliśmy, że grupa WB koncentruje się głównie na robotyce latającej, a okazało się, że ma duże zdolności i kompetencje jeśli chodzi o systemy wieżowe, z których chętnie korzysta Huta Stalowa Wola, montująca je na swoich produktach.

Remigiusz Wilk, rzecznik prasowy Grupy WB, przypomina w rozmowie z naszym portalem, że ZSU jest lekką konstrukcją, którą można stosować zarówno na platformach stacjonarnych, jak i mobilnych. Stację wyposażono w system stabilizacji. Do celowania wykorzystywany jest celownik optoelektroniczny, wyposażony w kamery wizyjną i termowizyjną.

- Dodatkowo układ celowniczy wyposażono w dalmierz laserowy. Proces celowania ułatwia układ stabilizacji. Śledzenie celów możliwe jest za pomocą joysticka i monitora na stanowisku operatora uzbrojenia lub w sposób automatyczny z wykorzystaniem zewnętrznego systemu kierowania ogniem - wyjaśnia Wilk. - To projekt o dużych możliwościach, ale wielu informacji na temat Huntera nie możemy ujawnić - ze względu na zobowiązania wobec wojska i Grupy WB.