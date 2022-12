Pancerniacy dostaną amunicję, jaką mają jedynie Amerykanie

Wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak pochwalił się kolejnym zakupem: to nowoczesna podkalibrowa amunicja przeciwpancerna. Według MON, najlepsza obecnie na świecie. Wojsko dostanie dziesiątki tysięcy takich pocisków. Co to za amunicja?

– Jestem dumny z zamówienia najlepszej na świecie amunicji - i to nie w śladowych ilościach, tylko w setkach tysięcy sztuk – powiedział w jednym z wywiadów Mariusz Błaszczak, wicepremier, minister obrony narodowej.

Podkreślił, że to amunicji nie oprze się żaden pancerz, prócz pancerza Abramsa. O jakiej amunicji mówi szef MON?

Pozyskanie amunicji do najważniejszych typów uzbrojenia należy do kluczowych zadań przemysłu obronnego każdego państwa.

Minister Błaszczak ma nadzieję, iż czołgi, które będą miały na uzbrojeniu tę amunicję nigdy nie będą musiały jej użyć w realnym konflikcie w walce z przeciwnikiem. Uważa jednak, że posiadanie takiej amunicji - i to w tak dużych ilościach - stanowi ważny element realnego odstraszania agresora. Jakie walory i moc ma ta amunicja, że bać się jej musi każdy potencjalny agresor?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, konieczne jest przypomnienie niektórych zdarzeń z przeszłości. W kwietniu 2022 r. szef MON podpisał umowę (wartą 4,75 mld dol. netto - ponad 23 mld zł) na zakup 250 czołgów M1A2 Abrams - w najnowszej wersji M1A2 SEPv3, których - poza samymi Stanami Zjednoczonymi - nie posiada jeszcze żaden z sojuszników.

Wraz z czołgami, pakietem logistycznym i szkoleniowym nabyliśmy też amunicję. W ogromnej puli , która znacznie wzmocni zasoby amunicyjne Wojska Polskiego.

Problem w tym, że nieznana liczba nabojów KEW A1, stanowiących większość amunicji, którą chcemy kupić, pochodzi z końca lat 80. XX w. - i była już przestarzała 20 lat temu! Zniszczenie rosyjskich czołgów tego typu pociskami byłoby bardzo trudne, a nawet niemożliwe.

Wyjaśnijmy. Amerykanie produkują dwa rodzaje amunicji przeciwpancernej. Jednym z nich są pociski z rodziny M829, wytwarzane wyłącznie na potrzeby amerykańskiej armii, drugim jest rodzina KEW, przeznaczona na eksport. Dotychczasowi użytkownicy Abramsów kupują do swoich czołgów tę właśnie amunicję, ale tyle że w najnowszej wersji - KEW A3 i A4.

W 2014 r. tego rodzaju pociski (w wersji KEW A1) kupiła poprzednia ekipa rządząca, co spotkało się z krytyką ówczesnej opozycji, która wytykała, że pociski nie spełniają wymagań i nie zatrzymają żadnego rosyjskiego czołgu. W osiem lat później rządzący już PiS podjął właściwie taką samą decyzję...

Największym problemem jest brak możliwości produkowania w kraju rdzenia do nowoczesnej amunicji przeciwpancernej

Z nowoczesną podkalibrową amunicją zakłady Mesko wciąż mają problem. Przeciągały się próby rozpoczęcia jej produkcji (z wykorzystaniem technologii koncernu Rheinmetall) w zakładach Mesko, a później zgłaszano wiele uwag co do jej jakości.

Zasadniczym problemem pozostaje jednak brak możliwości produkowania w kraju najważniejszego elementu nowoczesnej amunicji przeciwpancernej, czyli rdzenia z wolframu. Na świecie jest tylko parę firm potrafiących go wytwarzać. Obecnie sprowadzamy je już z Austrii - do produkcji amunicji dla Leopardów.

Na potrzeby Abramsa M1A2 SEP v3 miało się rozpocząć w Polsce wytwarzanie nieco nowocześniejszych przeciwpancernych pocisków, podobnych do DM63A1 1200 mm z rdzeniem wolframowym, produkowanych już dla Leopardów 2.

Obecnie na uzbrojeniu wojska jest ok. 10 tys. sztuk amunicji tego rodzaju do Leopardów. To niewiele ponad 20 sztuk na czołg! A "jednostka ognia", którą zabiera Leopard 2"? 27 pocisków podkalibrowych, Abrams nawet 30. Wystarczy to na kilka dni walki.

Wygląda na to, że dla najnowszych Abramsów będziemy certyfikować amunicję amerykańską czy niemiecką pierwszej generacji, kiedy Amerykanie produkują już ich czwartą generację!

Wraz z Abramsami kupiliśmy też ogromną liczbę amunicji przeciwpancernej

Jest też dobra informacja jeśli chodzi o amunicję dla Abramsów. Polska kupiła 116 Abramsów w starszej wersji, M1A1FEP, które - według analityków - nie ustępują zbytnio rosyjskim zmodernizowanym czołgom T-72 i T-80 (pewnie według rosyjskich danych). Ich ważnym atutem jest to, że są dosyć szybko dostępne. Wraz z nimi kupiliśmy też ogromną liczbę amunicji.

– Tej amunicji jeszcze nie ma, ale Departament Stanu USA wydał zgodę na jej zakup, wiec na pewno będzie – mówi WNP.PL ppłk Krzysztof Płatek, rzecznik Agencji Uzbrojenia.

Według danych Agencji Defense Security Cooperation wraz z czołgami kupiliśmy mnóstwo amunicji armatniej kalibru 120 mm dla Abramsów.

Prócz ponad 50 tys. sztuk amunicji ćwiczebnej Amerykanie zgodzili się na sprzedaż Polsce przeszło ćwierć miliona sztuk amunicji bojowej, w tym 112 tys. pocisków przeciwpancernych - m.in. 60 tys. pocisków podkalibrowych z rdzeniem ze zubożonego uranu (M829A4 APFSDS-T), których dotychczas Amerykanie nie sprzedawali, 60 tys. pocisków odłamkowo-burzących/przeciwbetonowych i 10 tys. kumulacyjnych - wielozadaniowych.

Dodajmy, że pociski ze zubożonego uranu wytwarza jedynie kilka państw, jak Rosja, USA czy Wielka Brytania, ale ich nie eksportują (to pierwszy przypadek ich sprzedaży przez Stany Zjednoczone sojusznikowi).

Tu jest się z czego cieszyć. Polska, wbrew wcześniejszym obawom, że nie dostaniemy najnowocześniejszej amunicji przeciwpancernej, będzie wkrótce pierwszym poza USA użytkownikiem przeciwpancernej amunicji podkalibrowej z rdzeniem ze zubożonego uranu z rodziny M829.

Dostaniemy też wciąż jeszcze nowoczesne pociski przeciwpancerne (M829A2 czy M829A3), ale też 70 tys. najnowocześniejszej amunicji odłamkowo-programowalnej nowej generacji M829A4.

Amerykańska amunicja może być wykorzystywana we wszystkich czołgach z armatami gładkolufowymi

Według specjalistów, co również ważne, amerykańska amunicja może być wykorzystywana we wszystkich czołgach z armatami gładkolufowymi o tym kalibrze. To znaczy, że będą nią mogły strzelać również niemieckie Leopardy, a pewnie też koreańskie czołgi K2, których pierwszą partię - 10 wozów - właśnie dostaliśmy.

To właśnie o tej amunicji przeciwpancernej z rdzeniem ze stopu zubożonego uranu, jako najlepszej na świecie, mówił szef MON. To te pociski, w wersji M829A1 niszczyły irackie czołgi z wielu kilometrów, zanim te mogły otworzyć ogień.

Skąd tak duża skuteczność tego pocisku? Pocisk podkalibrowy, czyli o mniejszej średnicy niż lufa, z której jest wystrzeliwany, przypomina bełt wystrzeliwany z kuszy - tyle że znacznie większych rozmiarów.

Wystrzeliwany jest z osłonami dopasowanymi do kalibru lufy, które odpadają po wystrzeleniu pocisku. Jego penetrator nie zawiera ładunku wybuchowego, ale przebija pancerz siłą uderzenia. Jest tak skuteczny, ponieważ penetratorem są rdzenie z materiałów o bardzo dużej gęstości. W tym amerykańskim pocisku to zubożony uran.

Pociski M829 w pierwszej wersje przebijały nieco ponad pół metra stali RHA (skrót dotyczący twardości specjalnie walcowanej stali), ale nowsze warianty przebijają nawet 800 mm stali RHA.

Tak duże zakupy rozwiązują trwające kilkadziesiąt lat problemy pancerniaków z dostępem do nowoczesnej przeciwpancernej amunicji przeciwpancernej.

Najważniejsze rodzaje amunicji powinniśmy produkować sami, a polegać jedynie na imporcie

Wbrew temu, co się czasem mówi, nawet najnowsze pociski będą miały problemy z przebiciem najnowocześniejszego pancerza reaktywnego, jeśli jest on właściwie ułożony na czołgu, a nie jest jego atrapą, jak na rosyjskich czołgach walczących w Ukrainie. Najnowsze wersje pancerza reaktywnego pozostają skuteczne także przeciwko amunicji kinetycznej. Mogą ją uszkodzić, zmniejszając siłę uderzenia nawet o kilkadziesiąt procent, co wystarcza, by pocisk nie przebił pancerza.

To dla naszego wojska, które z pozyskaniem nowoczesnej amunicji ma kłopoty od dawna, jeden z najważniejszych zakupów. Żaden żołnierz ani sprzęt nie może przecież skutecznie walczyć bez amunicji. A tej nam od dawna brakuje.

Rosjanie w walkach w Ukrainie wystrzeliwują dziennie ok. 60 tys. różnego rodzaju pocisków. Ukraińcy kilkakrotnie mniej. Bez amunicji żołnierze i sprzęt nie mogą wykonywać zadań bojowych. Oby zatem opisana amunicja dotarła do wojska jak najszybciej.

To wcale niemało, nawet jeśli będziemy kupować tę amunicję partiami. Ale to właśnie zakup amunicji, obok systemów obrony przeciwlotniczej, w obecnej sytuacji powinien być priorytetem.

Pozyskanie amunicji do najważniejszych typów uzbrojenia powinny być jednym z kluczowych zadań stawianych przez resort przed przemysłem obronnym każdego państwa. Jeśli chodzi o amunicję, nie należy polegać jedynie na imporcie.... To jasna - z oczywistych powodów.