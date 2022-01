Patrioty wreszcie nad Wisłą. Pierwsze systemy już w tym roku

To będzie przełomowy rok dla polskiego programu obrony przeciwlotniczej średniego zasięgu Wisła. W 2022 r. ma być gotowa pierwsza bateria systemów Patriot dla Polski. Usłyszymy też o Narwi. WNP.PL w rozmowie z płk. Michałem Marciniakiem, pełnomocnikiem MON ds. pozyskania i wdrożenia do Sił Zbrojnych RP systemu Wisła, dowiedział się, że planom dotyczącym tego programu nic już nie zagrozi.

Program Narew

Jaka rakieta dla Narwi?

Produkcja podzespołów dla Wisły, jednego z kluczowych programów modernizacyjnych Sił Zbrojnych RP, w którym chcemy pozyskać z USA systemy przeciwlotnicze i przeciwrakietowe średniego zasięgu Patriot, trwa w firmach amerykańskich, ale również w polskich.W październiku 2021 r. PGZ poinformowała, że Huta Stalowa Wola dostarczyła Amerykanom dwie wyprodukowane w Polsce wyrzutnie M903 do systemów Patriot.Pod koniec listopada 2021 r. Inspektorat Uzbrojenia MON poinformował o podpisaniu przedostatniej umowy wykonawczej dla I fazy Wisły. Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 do końca 2024 r. dostarczą za 233 mln zł 4 Mobilne Węzły Łączności MCC1.Kolejny kluczowy program przeciwlotniczy nosi kryptonim Narew, a wyceniany jest nawet na 70 mld zł, choć - jak mówi płk Marciniak - negocjacje cenowe Narwi dopiero się zaczynają.Zgodnie z umową podpisaną przez MON pod koniec 2021 r. konsorcjum PGZ Narew, w skład którego wchodzą polskie firmy zbrojeniowe, ma dostarczyć wojsku 23 baterie przeciwlotniczych zestawów rakietowych krótkiego zasięgu.Potrzebnych będzie - przykładowo - ok. 100 radarów różnych typów, co może kosztować 12-14 mld zł, choć ich pozyskanie dla wszystkich baterii potrwa z półtorej dekady. W latach 2020-2025 ma być wyprodukowanych łącznie 27 egzemplarzy stacji Bystra i Odra-M.Zobacz też: Żołnierze dostali nowe Kraby. To największy kontrakt Wojsk Lądowych Z informacji PGZ wynika, że umowa ramowa zakłada, że w 2022 r. rozpoczną się prace nad umowami wykonawczymi do projektu. Sebastian Chwałek, prezes zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., przypomina, że to jednak projekt wieloletni, trwający minimum 15-17 lat.Najważniejsze porozumienie, jakie będzie negocjowane w pierwszej kolejności, dotyczyć ma pozyskania efektora, czyli rakiety dla Narwi.- Jesteśmy po umowie ramowej, niedawno podpisaliśmy umowę na zarządzanie programem, projektem i integrację. Od nowego roku siadamy do negocjacji technicznych umów wykonawczych. Pierwsza to będzie rakieta, bo najpierw musimy ustalić, jaką rakietę chcemy wybrać... - mówi płk Marciniak.Minister obrony narodowej zaakceptował już propozycję PGZ co do rakiety brytyjskiej CAMM dla Narwi. To co tu jeszcze ustalać?- Tę rakietę bierzemy pierwszą "na tapetę" - i od niej właśnie rozpoczniemy negocjacje. Jak się jednak wsłucha w słowa ministra, to powiedział, że zaakceptował wybór PGZ, ale to to nie znaczy, że rakieta dla Narwi została już wybrana... - podkreśla pełnomocnikiem MON ds. Wisły.W 2022 r. powinniśmy się zatem dowiedzieć, jaką rakietę dla Narwi wybierze ostatecznie wojsko. Im szybciej to nastąpi, tym lepiej dla programu, sił zbrojnych i naszego bezpieczeństwa.