Patrioty z Niemiec są dla Polski bezcenne, bo jesteśmy niemal bezbronni

Choć ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła, to w ciągu najbliższych dni Amerykanie wyślą na Ukrainę swoje systemy Patriot. Jest też druga, dla nas ważniejsza wiadomość. Po burzy w sprawie niemieckich Patriotów, systemy te będą jednak w Polsce. Teraz to ważny sojuszniczy gest.

Nasze władze nie chciały niemieckich Patriotów. Wygląda na to, że zmieniły zdanie. Spór wobec niemieckiej oferty dobiega końca.

Uściski rąk i podziękowania za niemieckie Patrioty dla Polski, jakie złożył prezydent Andrzej Duda w Niemczech na spotkaniu z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem to znak, że przyjęliśmy niemiecką ofertę.

Bundeswehra rozpocznie w przyszłym tygodniu przygotowania do przeniesienia do Polski swojego systemu obrony powietrznej Patriot. W Polsce jest już zespół rozpoznawczy, który to przygotowuje.

Prezydent Andrzej Duda po spotkaniu z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem przekazał dobre wiadomości.

- Panie prezydencie dziękuję, Polacy przyjęli to jako ważny gest - powiedział prezydent, choć jak słyszeliśmy przez wiele dni, nie wszyscy Polacy tak uważali. Podkreślił, że Niemcy są wielkim sąsiadem Polski, z którym Polska jest związana najsilniejszymi nićmi.

Odnosząc się do ostrej nagonki na Niemcy i Unię Europejską przez polityków PiS przyznał, że komentarze antyniemieckie w Polsce są na użytek kampanii wyborczej. Przyznał, że powoduje to wzrost politycznych napięć, dyskusji politycznych, często bardzo żarliwych. Zaraz pojawiły się komentarze, że żarliwa dyskusja, która nie poprawia atmosfery w NATO i naszej w nim pozycji, odbywa się w samym obozie władzy.

Po raz kolejny zmienił też decyzję szef MON.

- Zdecydowaliśmy o tym, aby te zestawy były rozlokowane w województwie lubelskim i zostały włączone w polski system dowodzenia. Uważam, że jest to sukces negocjacyjny z naszej strony - mówił w Programie 1 Polskiego Radia Mariusz Błaszczak, wicepremier i minister obrony narodowej.

Polskiego systemu obrony przeciwlotniczej w tej chwili niemal nie ma

Wygląda na to, że decyzje co do niemieckiej propozycji użyczenia nam dwóch baterii systemu przeciwlotniczego Patriot zatoczyły koło. Wróciliśmy do satysfakcji, z jaką niemiecka propozycja spotkała się na początku, po informacji, że Niemcy chcą nam przekazać swoje Patrioty, zanim zaczęliśmy mówić o tym, że powinny trafić na Ukrainę.

W mediach pojawiły się komentarze, że sposób, w jaki rząd polski potraktował niemiecką propozycję w tak ważnej kwestii, zirytował USA. Chodzi przecież nie tylko o bezpieczeństwo Polski, ale również NATO.

Padały jednak przy tym też opinie, że najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby te systemy stanęły zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie. Teraz tak będzie, bo Amerykanie zdecydowali się przekazać Ukrainie swoje Patrioty.

Komentatorzy i analitycy wojskowi twierdzą, że stało się bardzo dobrze. Prawda bowiem jest taka, że nasz system obrony przeciwlotniczej jest dopiero w budowie. Część analityków mówi wprost, że praktycznie prawie go nie ma. Systemy bardzo krótkiego zasięgu, doskonałe Pioruny czy baterie Pilica, to wyjątek potwierdzające regułę.

Pierwsza w dwóch kupionych baterii przeciwlotniczych średniego zasięgu Patriot dopiero trafiła do Polski, druga będzie w 2023 r. Na kolejne 6 baterii Patriotów MON dopiero wysłało zapytanie ofertowe LOR. Nawet gdybyśmy szybko podpisali kontrakt na ich zakup, to i tak czas oczekiwania na te systemy to długie lata.

Bazy lotnicze nie mają osłony przeciwlotniczej, co ogranicza możliwości działania samolotów

Podobnie jest z systemami rakietowymi krótkiego zasięgu dla Narwi. Integrujemy obecnie 3 brytyjskie wyrzutnie pocisków CAMM z polskimi podsystemami.

Koleje 3 trafią do Polski w przyszłym roku i też „z marszu” nie będą gotowe do użycia. Bazy lotnicze nie mają osłony przeciwlotniczej, co znacznie ogranicza możliwości działania naszych samolotów.

Przyjęcie niemieckiej oferty jest być może sygnałem, że rządzący doszli do wniosku, że antyrosyjskość idąca równocześnie z antyniemieckością i antyunijnością, w obecnej rzeczywistości nie ma sensu.

Możliwe też, że rządzący, choć argumentują pospiesznie podejmowane decyzje o masowym zakupie uzbrojenia wojną na Ukrainie, tak naprawdę uważają, że zagrożenie dla Polski, jeśli w ogóle istnieje, to raczej w odległej perspektywie. A wtedy nasz system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej będzie gotów. Na razie jednak uzupełnianie tej obrony sprzętem użyczanym przez inne kraje wydaje się być potrzebą chwili.