Pełna ratyfikacji akcesji Szwecji i Finlandii do NATO może potrwać

Nie należy się spodziewać, że państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego ratyfikują akcesję Szwecji i Finlandii w NATO w ciągu kilku dni. Może to potrwać kilka tygodni a nawet dłużej - powiedział wiceszef MSZ Marcin Przydacz.

Aby nowe kraje mogły przystąpić do liczącego obecnie 30 członków NATO, każde państwo członkowskie Sojuszu musi wyrazić na to zgodę.

Jak dotąd akcesję Szwecji i Finlandii do NATO ratyfikowały cztery kraje: Dania, Norwegia, Islandia i Kanada. Polska jest zdeterminowana, aby jak najszybciej zakończyć proces ratyfikacji członkostwa Szwecji i Finlandii.

Nie należy się spodziewać, że to będzie w ciągu dni, raczej tygodni, a w niektórych przypadkach, zważywszy na okres wakacyjny, nawet dłużej - powiedział i zaznaczył, że trzeba wziąć poprawkę na to, że jest to proces demokratyczny.

Podkreślił, że Polska jest zdeterminowana, aby jak najszybciej zakończyć proces ratyfikacji członkostwa Szwecji i Finlandii w Sojuszu Północnoatlantyckim.

W Polsce ratyfikację tego rodzaju decyzji dokonuje prezydent po zgodzie wyrażonej w ustawie przez parlament. W czwartek Sejm ma przeprowadzić drugie czytanie projektów ustaw o ratyfikacji protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Szwecji i Finlandii do NATO oraz ma się odbyć głosowanie. Pierwsze czytanie projektu przeprowadzone zostało w środę wieczorem na posiedzeniu połączonych sejmowych komisji obrony narodowej oraz spraw zagranicznych.

Przydacz pytany, czy spodziewa się problemów w procesie ratyfikacji w innych krajach Sojuszu odpowiedział, że zakłada, iż proces ratyfikacji będzie realizowany. "Inne państwa zapewniły na szczycie NATO zgodę na dołączenie Szwecji i Finlandii do sojuszu" - dodał.

Wiceszef MSZ zaznaczył, że "trzeba wziąć poprawkę" na to, że jest to proces demokratyczny. "Muszą się odbyć głosowania, więc nie można absolutnie wykluczyć, że w ramach demokratycznego procesu politycznego w danym państwie nie może rozgorzeć dyskusja" - stwierdził. "Na tym etapie nie odnotowujemy ryzyka" - dodał.

We wtorek ambasadorowie krajów NATO podpisali protokoły akcesyjne Finlandii i Szwecji w kwaterze głównej Sojuszu w Brukseli w obecności fińskiego ministra spraw zagranicznych Pekki Haavisto i szefowej szwedzkiej dyplomacji Ann Linde.

We wtorek do Sejmu trafiły dwa projekty ustaw: o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Królestwa Szwecji i - analogicznie - Finlandii. Wyrażają one zgodę na dokonanie przez prezydenta ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Królestwa Szwecji i Finlandii, podpisanego w Brukseli 5 lipca 2022 r.

W czwartek po południu - jak wynika z harmonogramu Sejmu - ma się odbyć ich drugie czytanie na posiedzeniu plenarnym. Poseł Marek Suski (PiS) poinformował, że również w czwartkowym bloku odbędzie się głosowanie nad projektami. Ustawa wyrażające zgodę na ratyfikację uchwalana jest zwykłą większością głosów w obecności połowy ustawowej liczby posłów. Następnie ustawa trafia pod obrady Senatu, a potem do prezydenta.

We wtorek rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że ratyfikacja przez Polskę akcesji Szwecji i Finlandii do NATO powinna zakończyć się w te wakacje. "Od początku chcemy tę decyzję podjąć w możliwie szybkim terminie" - dodał.