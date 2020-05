Perkoz przylatuje, Sokół odlatuje. Zawirowania w śmigłowcach dla armii

Inspektorat Uzbrojenia ogłosił rozpoczęcie dialogu technicznego w sprawie pozyskania 32 wielozadaniowych śmigłowców wsparcia Perkoz. Maszyny mają być przeznaczone do wsparcia bojowego, transportu żołnierzy i sprzętu, rozpoznania elektronicznego i dowodzenia. To informacja zaskakująca, a z punktu widzenia polskiej branży obronnej może okazać się mniej optymistyczna niż na to wygląda.

Ciemniejsza strona medalu

Sokoły bez modernizacji?

Sokół bez silnika

Co dla Perkoza?

Bowiem mimo oficjalnych zapowiedzi, że produkcja zbrojeniowa, choć ograniczona, odbywa się zgodnie z harmonogramem, kryzys spowoduje bez wątpienia cięcia w wojskowych zamówieniach dla armii.MON po raz kolejny zmienia plany. Jeśli postępowanie w programie pozyskania wielozadaniowych śmigłowców wsparcia zostałoby dokończone, co nie jest oczywiste, bo taką możliwość również zakłada MON, to akurat nie byłoby złe.Jest jednak druga, ciemniejsza storna tego medalu. Zamiar ten wskazuje, że inne programy śmigłowcowe, jak choćby modernizacja Sokołów czy planowany do uruchomienia w tym roku program Kruk na śmigłowce szturmowe, mające zastąpić Mi-24, odsuną się w czasie. To byłaby mało optymistyczna wiadomość.Już obecnie Związek Zawodowy Inżynierów i Techników PZL-Świdnik alarmuje, że zagrożone jest funkcjonowanie zakładu w związku z możliwością anulowania programu modernizacji maszyn W-3A Sokół do wersji śmigłowca wsparcia bojowego.We wrześniu 2018 r. ogłoszono dialog techniczny na modernizację 20-30 śmigłowców PZL W-3WA Sokół do wersji wsparcia pola walki poprzez uzbrojenie ich w przeciwpancerne kierowane pociski rakietowe.Zmodernizowane maszyny miały zostać wyposażone w zmodyfikowaną awionikę. Faworytem w tym postępowaniu od początku były zakłady w Świdniku, producent tych maszyn, który posiada prawa do dokumentacji i technologii rodziny śmigłowców W-3 Sokół.Teraz słyszymy, że modernizacja tych śmigłowców jest problematyczna. Apele związkowców ze Świdnika o wsparcie i pomoc dla zakładów okazały się bezskuteczne.- Od posła Artura Sobonia dowiedzieliśmy się, że modernizacja śmigłowca W-3A Sokół do wersji wsparcia pola walki nie znajduje się w programach Ministerstwa Obrony Narodowej. Prawdopodobnie jest to związane z rezygnacją z zakupu przez PGZ Zakładu Napędów w Rzeszowie należącego do P&W. Jest on jedynym producentem i serwisantem silników PZL-10W oraz przekładni głównej dla Sokołów - podkreśla Piotr Sadowski, przewodniczący związku.Że tak właśnie może się zdarzyć z modernizacją Sokołów, podpowiadają złe doświadczenia z trwającego od lat, wielokrotnie przekładanego i mocno opóźnionego programu Kruk, w którym wojsko chce uzyskać śmigłowce uderzeniowe, bowiem obecne śmigłowce szturmowe Mi-24, nazywane latającymi czołgami, dawno przestały zasługiwać na tę nazwę, choćby przez brak kierowanego, rakietowego uzbrojenia.Zobacz także: Wojsko chce kupić 32 wielozadaniowe śmigłowce Co prawda program Perkoz ma na celu pozyskanie śmigłowców wsparcia pola walki, które mają zastąpić Mi-2, jednak ich możliwości niszczenia broni pancernej przeciwnika to również główne zadanie przypisywane śmigłowcom uderzeniowym z programu Kruk.Z perspektywy maja 2020 r. oraz pandemii koronawirusa, zakup dwóch eskadr nowych maszyn (32 szt.) w tym programie, z czego jedna z dostawą do 2026 r., a druga po tej dacie, po raz kolejny może przestać być pilny.Pozostaje jeszcze pytanie, jakie maszyny będziemy chcieli kupić dla Perkoza? Wybór jest spory. Mogą w tym przetargu odegrać ważną rolę zakłady PZL-Świdnik, które specjalizują się w produkcji elementów do śmigłowców Leonardo Helicopters, takich jak AW109, AW119, AW139, AW169 i AW189.Konkurencja jest jednak silna - do tego amerykańska. Wśród potencjalnych oferentów wskazuje się spółkę Airbus Helicopters z maszynami H135 lub H145M czy amerykański śmigłowiec GlobalRanger 429 produkcji Helicopter Textron.