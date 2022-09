Perun - bojowy robot z Tarnowa wyróżniony nagrodą Defender

Autonomiczny pojazd kołowy z modułem uzbrojenia do zadań rozpoznawczych i bojowych Perun dostał nagrodę Defender.

W piątek podczas 30. edycji Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego odbyło się wręczenie Defenderów – najważniejszej nagrody za wyroby, które wyróżniają się swoją innowacyjnością i nowoczesnością.

Jedna z nagród Defender trafiła do Konsorcjum, w skład którego wchodzą Zakłady Mechaniczne "Tarnów" S.A. (lider), Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego oraz białostocka spółka STEKOP S.A.

Nagroda dla konsorcjum została przyznana za wspólne dzieło – autonomiczny pojazd kołowy z modułem uzbrojenia do zadań rozpoznawczych i bojowych Perun.

Perun to pierwszy w Polsce autonomiczny robot mający możliwość prowadzenia celnego i bezpiecznego ognia w ruchu.

"Robot z Tarnowa", bo tak nazywają go media, jest także pierwszym w Polsce i jednym z nielicznych na świecie autonomicznym pojazdem kołowym, który został zintegrowany z wyrzutnią przeciwpancernych pocisków kierowanych. Jego masa całkowita to 900 kilo.

Napędzany jest silnikiem spalinowym i charakteryzuje się dużą dzielnością terenową. Uzbrojony jest w zdalnie sterowany moduł uzbrojenia (ZSMU A3), system optoelektroniczny z dalmierzem laserowym, skaner 3D, odbiornik GPS czy detektor kierunku strzału.

Stworzony przez polskich konstruktorów pojazd cechuje się otwartą konfiguracją, która umożliwia włączenie go do innych nadrzędnych systemów, integrację z innym uzbrojeniem, jak również wyposażenie go w detektory skażeń i promieniowania oraz w środki oddziaływania nieśmiercionośnego, np. granaty dymne czy syreny dźwiękowe.

Wóz jest zdolny do autonomicznego przemieszczania, natomiast kwestia użycia uzbrojenia pozostanie w gestii człowieka - operatora. Przeznaczeniem pojazdu jest prowadzenie rozpoznania w bezpośredniej styczności wojsk, patrolowanie i dozorowanie tras/stref, zadania logistyczne i ewakuacyjne a także wsparcie ogniowe wojsk własnych.

Kierowaniem działaniami pojazdu i użyciem pokładowego uzbrojenia i osprzętu zajmować się powinno dwóch żołnierzy, znajdujących się w pojeździe bazowym lub w terenie za pomocą przenośnych pulpitów. Perun jest także pierwszym w Polsce autonomicznym robotem, który wykonał dziesięciogodzinny nieprzerwany patrol na dystansie 50 kilometrów.

Projekt pod nazwą "Autonomiczny pojazd kołowy z modułem uzbrojenia do zadań rozpoznawczych i bojowych" finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Naukowych na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Państwa pn. "Przyszłościowe Technologie dla Obronności - Konkurs Młodych Naukowców".