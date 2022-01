Perun strzela Piratami. Polska ma lądowego drona z rakietowym uzbrojeniem

Zapowiedzi ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka o uruchomieniu w 2022 r. kilku programów bezzałogowych statków powietrznych oraz kontraktów na niektóre z nich "przykryły" informację dotyczącą polskiego bezzałogowca lądowego, który - zintegrowany z wyrzutnią przeciwpancernych pocisków kierowanych Pirat - odbył ogniowy chrzest.

Pirat na Perunie

Uzbrojone roboty lądowe

System ppk Pirat zintegrowano z bojowo-rozpoznawczym autonomicznym pojazdem kołowym Perun (prezentowanym podczas ubiegłorocznego Forum Innowacji Sił Zbrojnych). To autonomiczny pojazd kołowy z modułem uzbrojenia do zadań rozpoznawczych i bojowych, nad którym pracują ZM Tarnów, WAT i firma STEKOP.Projekt jest budowany w ramach finansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - konkurs młodych naukowców. Zasadnicze uzbrojenie robota to zdalnie sterowany moduł uzbrojenia ZSMU A3C z karabinem maszynowym kalibru 7,62 mm lub 12,7 mm.Jednak dzięki otwartej konfiguracji systemu możliwe jest implementowanie w zasadzie dowolnych, pożądanych przez użytkownika funkcjonalności, urządzeń dodatkowych czy też środków łączności. Potwierdziła to integracja Peruna z wyrzutnią przeciwpancernych pocisków kierowanych Pirat oraz systemem ich naprowadzania.Z dotychczas przeprowadzonych badań wynika, że zasięg sterowania dronem wynosi ponad 5 km. Może on pracować przez 10 godz. bez zewnętrznego zasilania, a jego zasięg: 50 km. Zespół pracujący nad konstrukcją już wcześniej - również jako pierwszy w Polsce - przeprowadził testy poligonowe pojazdu ze strzelaniem w ruchu. Wypadły pomyślnie.Zobacz też: Rusza dronowa szarża. Armia wybiera się na rekordowe zakupy

O ile „coś drgnęło”, jeśli chodzi o zakup bezzałogowych statków powietrznych, o tyle - jak dotychczas - brak oznak większego zainteresowania MON uzbrojonymi robotami lądowymi. A bezzałogowych mobilnych uzbrojonych dronów lądowych polscy żołnierze wciąż nie mają.Brak zainteresowania ze strony resortu obrony dla tego rodzaju uzbrojenia może spowodować, że prace nad uzbrojonymi robotami mogą się ciągnąc latami - przede wszystkim z powodów finansowych. W minionych latach mieliśmy tego wiele przykładów...