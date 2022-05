PFN: Kolejna grupa żołnierzy NATO stacjonujących w Polsce poznaje historię naszego kraju

Kolejna grupa żołnierzy NATO stacjonujących w Polsce poznaje historię naszego kraju w ramach prowadzonego przez Polską Fundację Narodową od 2017 r. programu "Zwiastun" - poinformował PAP Temistokles Brodowski z PFN.

"Pionierski projekt realizowany jest we współpracy z Batalionową Grupą Bojową NATO i amerykańską 82 Dywizją Powietrznodesantową" - powiedział Brodowski. Jego celem jest przedstawienie żołnierzom historii Polski oraz promocja polskiej kultury i dziedzictwa narodowego w ramach długofalowego programu edukacyjnego dla sił Paktu Północnoatlantyckiego - dodał.

Ostatnie wydarzenia zawiązane z napaścią Rosji na Ukrainę, zweryfikowały i rozszerzyły założenia projektu. Brodowski zaznaczył, że w tym roku żołnierze NATO wspierali wolontariuszy i przedstawicieli Polskiej Fundacji Narodowej w przekazaniu paczek świątecznych ofiarom wojny na Ukrainie w ramach innego projektu PFN "Paczka na Kresy".

Prezes Polskiej Fundacji Narodowej Marcin Zarzecki powiedział PAP, że podczas trwającego od pięciu lat programu, Fundacja zaangażowała w przedsięwzięcie ponad dwa tysiące żołnierzy amerykańskich, brytyjskich, chorwackich i rumuńskich. "To oczywisty wskaźnik efektywności naszych działań" - powiedział Zarzecki. Zaznaczył, że naczelnym "zadaniem i wyzwaniem" programu Zwiastun jest dialog ze stacjonującymi w Polsce - kadrą oficerską i żołnierzami sił NATO.

"Wyszliśmy z założenia, że żołnierze sił sojuszniczych stają się naturalnymi ambasadorami naszej kultury i dziedzictwa narodowego, a my winniśmy roztoczyć nad nimi obywatelską opiekę edukacyjną, która pozwoli im poznać to, co dla nas najistotniejsze a związane z naszą trudną i złożoną, ale piękną historią" - powiedział Zarzecki.

"Zwiastun" to opowiadanie o Polsce z perspektywy wydarzeń historycznych - Powstania Warszawskiego czy Bitwy Warszawskiej 1920 roku, ale także w wymiarze historii lokalnych - m.in. Warszawy, Krakowa, Trójmiasta, Wrocławia - powiedział PAP wiceprezes PFN Michał Góras.

"Przez zaangażowanie w polskie uroczystości i święta narodowe, czy np. dwukrotny udział w Biegu Niepodległości goście z NATO stają się naturalnymi ambasadorami naszego kraju" - powiedział dziękując kadrze oficerskiej i żołnierzom Batalionowej Grupy NATO za doskonałą współpracę.

Wiceprezes PFN Cezary Jurkiewicz, zaznaczył, że projekt "Zwiastun" wpisał się na stałe w działalność Fundacji i jest dobrze oceniany przez przebywających w Polsce żołnierzy Paktu Północnoatlantyckiego.

"Szczególnie cieszą mnie powroty żołnierzy, którzy po latach - po zakończeniu swojej służby - wracają z rodzinami, lub przyjaciółmi do miejsc, które odwiedzili wspólnie z nami" - powiedział Jurkiewicz. "Dobrze mieć przyjaciół, którzy rozumieją twoją historię i wiedzą, dlaczego są w Polsce i czemu służy ich obecność. Jestem im za to wdzięczny" - dodał.

W ramach prowadzonego od 2017 r.. programu "Zwiastun" PFN zapoznaje jego uczestników z historią Polski, promuje kulturę, pokazuje im polskie dziedzictwo narodowe. W ramach projektu organizowane są wyjazdy edukacyjne do miejsc, które są ważne dla historii Polski.

W Warszawie żołnierze odwiedzili m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Wojska Polskiego i Zamek Królewski, Cmentarz Wojskowy na Powązkach, Muzeum bł. ks. Jerzego Popiełuszki, Izbę Pamięci Generała Kuklińskiego, Muzeum Żołnierzy Wyklętych, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.

Byli też w innych miejscach kraju - m.in. Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, Zamku na Wawelu, Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, Kompleksie Riese w Górach Sowich. Widzieli też Panoramę Racławicką we Wrocławiu, Podziemne Miasto Osówka - miejsce pracy przymusowej więźniów filii obozu Gross Rosen, Zamek w Książu.

Nad morzem odwiedzili Muzeum Marynarki Wojennej i okręt - muzeum ORP Błyskawica w Gdyni, gdzńskie Muzeum II Wojny Światowej, czy Muzeum Stutthof w Sztutowie. Żołnierze uczestniczyli też w wydarzeniach sportowych z historycznym przesłaniem - m.in. w Biegu Niepodległości czy Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych - "Tropem Wilczym".