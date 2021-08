PGZ czeka istotna zmiana. Prezes uspokaja związkowców

Niedawno informowaliśmy o akcji protestacyjnej Sekcji Krajowego Przemysłu Zbrojeniowego Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego (ZZPE), ogłoszonej w spółkach podległych Polskiej Grupie Zbrojeniowej. Jej cel? Niedopuszczenie do dalszego procesu konsolidacji i utworzenia tzw. Centrum Usług Wspólnych (CUW). I teraz dostaliśmy stanowisko Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

To ważne z perspektywy zawieranych umów

Bez zmiany miejsca pracy

Stary pomysł po nowemu

Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami dalsze prace będą realizowane przy aktywnym udziale strony społecznej w ramach zespołu zadaniowego ds. dialogu społecznego w Grupie PGZ. Kolejne zaplanowano w drugiej połowie września.Jak deklaruje PGZ, przed którą stoją nowe wyzwania, działania w ramach CUW mają doprowadzić do zwiększenia efektywności zakupów, nie mają na celu zrewolucjonizowania tego procesu. Chodzi raczej o jego racjonalizację i uspójnienie tam, gdzie to możliwe i pożądane z ekonomicznego punktu widzenia.Zobacz także: Bezzałogowe cysterny zatankują samoloty amerykańskich lotniskowców

- Niedawno podpisaliśmy umowę na fregaty Miecznik jeden z największych kontraktów jednostkowych dla polskiej zbrojeniówki w ostatnim czasie. Przed nami kolejne, równie ważne kontrakty. Żeby spełniać wymagania, jakie przed nami stawia zamawiający, musimy się zmieniać i dostosowywać strukturę do tych oczekiwań - przypomina prezes Chwałek.Według niego w dobie rosnących zamówień dla Wojska Polskiego w tym planach powiększenia ich liczebności, PGZ musi dokonać przeglądu mocy produkcyjnych i dostosować je do oczekiwań zamawiającego.Prezes przyznaje, że trwają prace nad dokładnym ustaleniem liczby pracowników, których wspomniany proces dotyczy. Istotne, że żaden z przyjmowanych pracowników nie będzie musiał zmieniać miejsca świadczenia pracy, a PGZ dołoży wszelkich starań, by warunki pracy i świadczenia pozostały na niezmienionym poziomie.- Zmiany kadrowe wprowadzane są w porozumieniu z władzami spółek i przy informowaniu o tym samych zainteresowanych - zapewniał Sebastian Chwałek.Przypomnijmy, że pomysł utworzenia Centrum Usług Wspólnych Polskiej Grupy Zbrojeniowej nie jest nowy. Jego powstanie zapowiadał już w 2017 r. ówczesny szef Ministerstwa Obrony Narodowej Antoni Macierewicz. Argumenty kierownictwa PGZ przemawiające za powstaniem Centrum były podobne do tych dzisiejszych - m.in. możliwość wynegocjowania tańszych cen za produkty zamawiane hurtowo.Związkowcy od początku protestowali przeciwko formowaniu centrum, twierdząc, że zabranie spółkom wchodzącym w skład PGZ kluczowych pracowników administracyjnych de facto sparaliżuje ich pracę. Jednak tam, gdzie oszczędności były realne – np. przy zakupie energii czy gazu – zgodzili się na uwspólnianie usług.Nowe kierownictwo wróciło do planów utworzenia Centrum Usług Wspólnych 29 lipca, prezes PGZ Sebastian Chwałek zaprosił przedstawicieli wchodzącego w skład OPZZ Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego (ZZPE) na rozmowy o utworzeniu CUW. Związkowcy zaprotestowali, 2 sierpnia - wystosowali list protestacyjny przeciwko utworzeniu centrum, m.in. do premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.